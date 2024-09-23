https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/son-durum-aciklandi-2-ile-turuncu-5-ile-sari-kodlu-uyari-1088313011.html

Son durum açıklandı: 2 ile turuncu, 5 ile sarı kodlu uyarı

Son durum açıklandı: 2 ile turuncu, 5 ile sarı kodlu uyarı

Sputnik Türkiye

AFAD, Meteoroloji'den alınan son bilgiler doğrultusunda Bartın ve Zonguldak için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon için sarı kodlu yağış... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T00:14+0300

2024-09-23T00:14+0300

2024-09-23T00:17+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

sarı kod

turuncu kod

trabzon

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durunu bilgilerini paylaşarak, 2 ile turuncu, 5 ile sarı kodlu uyarıda bulunulduğunu belirtti.Gece saatleri itibariyle etkisini gösterecek olan sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulunan AFAD, Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli; Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verildiği bildirilen açıklamada şunlar ifade edildi:Turuncu kod nedir?Turuncu kod 'hava durumunun tehlikeli' olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.Sarı kod nedir?'Hava durumu potansiyel tehlikelidir' anlamını taşıyan sarı kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı" uyarısı yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/afaddan-yasanan-sel-ve-su-taskinlarina-iliskin-aciklama-1088310541.html

türkiye

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