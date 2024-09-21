https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/hizli-trenle-ankara-bursa-arasi-2-saat-15-dakika-bursa-istanbul-arasi-1-saat-15-dakika-olacak-1088287673.html

Hızlı trenle, Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak

Hızlı trenle, Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak

Sputnik Türkiye

Bursa'da yapımı süren hızlı tren çalışmalarını tamamlandığında yolculuk süresi, Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, Bursa'dan İstanbul'a 1 saat 15 dakikaya... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T16:19+0300

2024-09-21T16:19+0300

2024-09-21T16:26+0300

politika

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Projesi kapsamında Bursa Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmanın Bilecik'in Osmaneli ilçesinden başlayıp Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar 201 kilometreyi kapsadığını belirten Bakan Uraloğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesi ve il merkezine kadar olan 106 kilometrelik bölümle ilgili idari sorunların ortadan kaldırıldığını dile getirdi. '2025 yılı sonunda bitirmiş olacağız'Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: Uraloğlu, bu zorlu projenin 7 istasyon, 23 tünel, 12 kaçış ya da emniyet tüneli, 15 aç kapa tüneli, 34 demir yolu köprüsü, 15 viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit, ayrıca 208 menfezden oluştuğunu anlattı.Seyahat sürelerini açıkladıÇalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:Uraloğlu, Bursa kent merkezinde 29 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'yle ilgili hazırlıkların gelecek yılın sonunda bitirilmesini, daha sonra ise yapım aşamasına geçilmesini hedeflediklerini aktardı.'Herkes sözünü tutsun biz de sözümüzü tutacağız'Çalı Yolu ile ilgili gelişmelere değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yol, Karayolları'nın sorumluluk ağında birebir olması gereken bir yol değildi. Biz alternatif yolları yaptık. Onu Karayolları ağından çıkarabiliriz ancak önceki dönem Bursa Büyükşehir yönetimiyle aldığımız karar 'Siz bunun imarını ve kamulaştırmalarını yaparsanız biz de bu yolu komple yaparız' dedik. Bu yaklaşımla da ilk iki etabını bitirdik ve trafiğe açtık. Gerçekten çok da güzel bir hizmet oldu. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi burayı eleştiriyor. Buranın geri kaldığından bahsediyor. Mutabakat budur, buyursun mutabakata uysunlar, oradaki imar ve terkleri halletsinler biz de burayı yapalım. Burası Karayolları için ulusal ağda birinci derecede elzem değildir. Burası daha çok Bursa şehir içi trafiğine lazımdır. Onun için biz öncesinde mutabık kaldığımız işbirliği, verdiğimiz söz aynen geçerlidir. Herkes sözünü tutsun, biz de sözümüzü tutacağız."'Kimse topu bize atmasın'Bursa'da metro araçlarının alımıyla ilgili de gündem oluştuğunu, önceki belediye yönetiminin aldığı kararı anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-istanbul-arasi-80-dakikaya-dusecek-1085645273.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bursa, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), ankara, istanbul, ulaşım, toplu ulaşım