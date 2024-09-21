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Hızlı trenle, Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak
Hızlı trenle, Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak
Sputnik Türkiye
Bursa'da yapımı süren hızlı tren çalışmalarını tamamlandığında yolculuk süresi, Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, Bursa'dan İstanbul'a 1 saat 15 dakikaya... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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politika
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
bursa
hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht)
ankara
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ulaşım
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Projesi kapsamında Bursa Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmanın Bilecik'in Osmaneli ilçesinden başlayıp Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar 201 kilometreyi kapsadığını belirten Bakan Uraloğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesi ve il merkezine kadar olan 106 kilometrelik bölümle ilgili idari sorunların ortadan kaldırıldığını dile getirdi. '2025 yılı sonunda bitirmiş olacağız'Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: Uraloğlu, bu zorlu projenin 7 istasyon, 23 tünel, 12 kaçış ya da emniyet tüneli, 15 aç kapa tüneli, 34 demir yolu köprüsü, 15 viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit, ayrıca 208 menfezden oluştuğunu anlattı.Seyahat sürelerini açıkladıÇalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:Uraloğlu, Bursa kent merkezinde 29 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'yle ilgili hazırlıkların gelecek yılın sonunda bitirilmesini, daha sonra ise yapım aşamasına geçilmesini hedeflediklerini aktardı.'Herkes sözünü tutsun biz de sözümüzü tutacağız'Çalı Yolu ile ilgili gelişmelere değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yol, Karayolları'nın sorumluluk ağında birebir olması gereken bir yol değildi. Biz alternatif yolları yaptık. Onu Karayolları ağından çıkarabiliriz ancak önceki dönem Bursa Büyükşehir yönetimiyle aldığımız karar 'Siz bunun imarını ve kamulaştırmalarını yaparsanız biz de bu yolu komple yaparız' dedik. Bu yaklaşımla da ilk iki etabını bitirdik ve trafiğe açtık. Gerçekten çok da güzel bir hizmet oldu. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi burayı eleştiriyor. Buranın geri kaldığından bahsediyor. Mutabakat budur, buyursun mutabakata uysunlar, oradaki imar ve terkleri halletsinler biz de burayı yapalım. Burası Karayolları için ulusal ağda birinci derecede elzem değildir. Burası daha çok Bursa şehir içi trafiğine lazımdır. Onun için biz öncesinde mutabık kaldığımız işbirliği, verdiğimiz söz aynen geçerlidir. Herkes sözünü tutsun, biz de sözümüzü tutacağız."'Kimse topu bize atmasın'Bursa'da metro araçlarının alımıyla ilgili de gündem oluştuğunu, önceki belediye yönetiminin aldığı kararı anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-istanbul-arasi-80-dakikaya-dusecek-1085645273.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bursa, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), ankara, istanbul, ulaşım, toplu ulaşım
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, bursa, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), ankara, istanbul, ulaşım, toplu ulaşım

Hızlı trenle, Ankara-Bursa arası 2 saat 15 dakika, Bursa-İstanbul arası 1 saat 15 dakika olacak

16:19 21.09.2024 (güncellendi: 16:26 21.09.2024)
© Büşra Nur YılmazBursa hızlı tren projesi
Bursa hızlı tren projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© Büşra Nur Yılmaz
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Bursa'da yapımı süren hızlı tren çalışmalarını tamamlandığında yolculuk süresi, Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakika, Bursa'dan İstanbul'a 1 saat 15 dakikaya inecek. Proje 2025 yılı sonunda bitecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Projesi kapsamında Bursa Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmanın Bilecik'in Osmaneli ilçesinden başlayıp Balıkesir'in Bandırma ilçesine kadar 201 kilometreyi kapsadığını belirten Bakan Uraloğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesi ve il merkezine kadar olan 106 kilometrelik bölümle ilgili idari sorunların ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

'2025 yılı sonunda bitirmiş olacağız'

Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:
"Alınması gereken kararlar, her şey alındı. Projenin önünde bundan sonra artık herhangi bir idari problem söz konusu değil. Tamamen şantiyenin yapım çalışmalarını yürütmesiyle ilgili bir süreci devam ettiriyoruz. 106 kilometrelik bir kesim ve burada iyi bir seviyeye geldik. Artık rayların döşenmesi noktasında da yüzde 20'lere, 30'lara yer yer geldik. Tünellerini bitirdik. Genel anlamda önemli bir problemimiz yok. 2025 yılı sonunda burasının yapım çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız. Sonrasında da birkaç aylık test, deneme ve sertifikasyonla beraber inşallah bu 106 kilometrelik bölümü hizmete almış olacağız. Devamındaki kesimde de yapım çalışmalarımızı halen sürdürüyoruz."
Uraloğlu, bu zorlu projenin 7 istasyon, 23 tünel, 12 kaçış ya da emniyet tüneli, 15 aç kapa tüneli, 34 demir yolu köprüsü, 15 viyadük, 92 alt geçit ve 53 üst geçit, ayrıca 208 menfezden oluştuğunu anlattı.

Seyahat sürelerini açıkladı

Çalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydeden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
"Bu projemiz bittiği zaman biz Ankara'dan Bursa'ya ya da Bursa'dan Ankara'ya 2 saat 15 dakikada seyahat edeceğiz. Aynı şekilde buradan İstanbul'a da 1 saat 15 dakikalık bir süreyle seyahat etmiş olacağız. Tabii biz bu projeyle sadece Bursa'yı Ankara'ya, İstanbul'a değil bir taraftan halihazırda hizmet eden Sivas'a kadar, yapım çalışmaları devam eden Edirne sınır kapısına kadar esasında yine daha geniş düşünelim bizim güneyimizde devam eden Akdeniz'deki Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattı, oradan Ovaköy'e kadar ve Kalkınma Yolu'yla, Basra Körfezi'ndeki Irak'ın Fav Limanı'na kadar esasında bir bağlantıyı bir taraftan da yine Sivas'tan bizim Bakü-Tiflis-Kars hattımıza kadar bağlanacak olan bir projenin önemli bir parçasından bahsediyoruz. Şu anda da yapımı devam eden birçok projemiz var ama ilk etapta da burayı hizmete alacağımızı özellikle söylemek isterim."
Uraloğlu, Bursa kent merkezinde 29 kilometre uzunluğundaki Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'yle ilgili hazırlıkların gelecek yılın sonunda bitirilmesini, daha sonra ise yapım aşamasına geçilmesini hedeflediklerini aktardı.

'Herkes sözünü tutsun biz de sözümüzü tutacağız'

Çalı Yolu ile ilgili gelişmelere değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yol, Karayolları'nın sorumluluk ağında birebir olması gereken bir yol değildi. Biz alternatif yolları yaptık. Onu Karayolları ağından çıkarabiliriz ancak önceki dönem Bursa Büyükşehir yönetimiyle aldığımız karar 'Siz bunun imarını ve kamulaştırmalarını yaparsanız biz de bu yolu komple yaparız' dedik. Bu yaklaşımla da ilk iki etabını bitirdik ve trafiğe açtık. Gerçekten çok da güzel bir hizmet oldu. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi burayı eleştiriyor. Buranın geri kaldığından bahsediyor. Mutabakat budur, buyursun mutabakata uysunlar, oradaki imar ve terkleri halletsinler biz de burayı yapalım. Burası Karayolları için ulusal ağda birinci derecede elzem değildir. Burası daha çok Bursa şehir içi trafiğine lazımdır. Onun için biz öncesinde mutabık kaldığımız işbirliği, verdiğimiz söz aynen geçerlidir. Herkes sözünü tutsun, biz de sözümüzü tutacağız."

'Kimse topu bize atmasın'

Bursa'da metro araçlarının alımıyla ilgili de gündem oluştuğunu, önceki belediye yönetiminin aldığı kararı anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"68 metro aracının alınması söz konusu. Bu konuyla ilgili bizim bakanlığımızın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kimse topu bize atmasın. 2022 yatırım programında Bursa Büyükşehir Belediyesinin yatırım programına alınmış ve önceki yönetim tarafından kredinin bağlanması noktasında son aşamaya geldiğini biliyoruz. Buyursunlar oradan devam etsinler. Bu konuda başkasına herhangi bir top atmaya ya da sorumluluk atmaya gerek yok. Yine bizim sorumluluğumuzda olan 44 metro aracının alınması var. Bu da Emek-Şehir Hastanesi Hattı için düşünülmüştür. Devamında elbette bütün sistemde kullanılacaktır. Bu bizim sorumluluğumuzdadır. Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı ya da hafif raylı sistemi bittiği zaman biz ilk etapta 20'sinin işletmeye alınmasıyla ilgili sürecimizi başlattık. Bittiğinde o 20'sini alacağız. Devamında da Bursa'nın ihtiyacı olduğu müddetçe tamamlayacağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
8 Temmuz, 12:04
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