https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gonderen-ulkeden-batiya-gerilimi-daha-da-tirmandiracak-cagri-1088326935.html

Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderen ülkeden Batı'ya gerilimi daha da tırmandıracak çağrı

Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderen ülkeden Batı'ya gerilimi daha da tırmandıracak çağrı

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler bir yandan Kiev'e askeri yardımın dozunu artırırken bir yandan da gerilimi çok daha yukarılara çıkaracak planlar yapıyor. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T11:52+0300

2024-09-23T11:52+0300

2024-09-23T11:54+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

özel askeri harekat

danimarka

kiev

mette frederiksen

ukrayna krizi

abd

hollanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086491133_0:35:746:455_1920x0_80_0_0_693dfadfc55aed659f5db920162d009b.png

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Batılı ülkeleri Ukrayna'daki çatışmada kırmızı çizgileri bir kenara bırakarak Kiev'in Rusya'nın derinliklerine saldırması önündeki engelleri kaldırma çağrısı yaptı.Bloomberg'e demeç veren Frederiksen, "Benim önerim şöyle: Kırmızı çizgilerle ilgili tartışmalara son verelim. Çatışma sırasında kırmızı çizgilerin kamuoyu önünde tartışılması bir hataydı" dedi.Frederiksen, en önemli kırmızı çizginin Rusya tarafından özel askeri harekat başlatılarak geçildiğini öne sürerek daha ciddi adımlar atılması gerektiğini savundu.Danimarka Başbakanı, "Sadece silah sevkiyatındaki gecikmeleri ortadan kaldırmamız değil, aynı zamanda Ukrayna ordusunun bu silahları kullanması önündeki kısıtlamaları kaldırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Kiev'e ilk parti F-16 savaş uçaklarının Temmuz sonunda teslim edildiği belirtilmişti.İlk F-16'ların hangi ülkeler tarafından verildiği açıklanmazken ABD, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Norveç daha önce Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndereceğini duyurmuştu.Batılı ülkeler tarafından tedarik edilen F-16'ların Rusya topraklarının derinliklerine düzenlenen saldırılarda önemli görevler üstleneceği belirtiliyor.Rus ordusu Ukrayna'da F-16'lar için hazırlanan üsleri vuruyorBatılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermek ve Ukrayna ordusunun bu uçakları konuşlandırmak ve kullanmak için hazırlıkları devam ederken Rusya Silahlı Kuvvetleri, F-16'lar için hazırlanan tesisleri birbiri ardına vuruyor.Daha önce Hmelnitskaya Bölgesi'nde F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov Hava Üssü'ne birkaç kez bombardıman düzenleyen Rus güçleri, Haziran başında da Ukrayna'nın en batısındaki Lviv Bölgesi'nin Strıy kentinde bulunan hava üssünü vurmuştu.Putin, en başından beri F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'e F-16 tedarikiyle ilgili söylemlerin ortaya çıktığı dönemde düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Putin, Mart sonundaki bir açıklamasında da, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi hakkında “Bu çatışma alanında hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16 model) uçakları da yok edeceğiz" vurgusu yapmıştı.Rus lider Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını da defaatle dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/avrupada-baris-isteyen-macrondan-rusya-ve-yeni-dunya-duzeni-vurgusu-1088321068.html

rusya

ukrayna

danimarka

kiev

hollanda

belçika

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, özel askeri harekat, danimarka, kiev, mette frederiksen, ukrayna krizi, abd, hollanda, belçika, norveç, batılı ülkeler, f-16