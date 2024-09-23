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Avrupa'da barış isteyen Macron'dan 'Rusya' ve 'yeni dünya düzeni' vurgusu
Avrupa'da barış isteyen Macron'dan 'Rusya' ve 'yeni dünya düzeni' vurgusu
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kıtada barışın Rusya'yla ilişkilere endeksli olduğu gerçeğini dile... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T10:10+0300
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dünya
fransa
emmanuel macron
avrupa
barış
rusya
ikili ilişkiler
bm
birleşmiş milletler (bm)
dünya bankası
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın kıtada barış için gelecekte Rusya'yla ilişkilerini gözden geçirmek zorunda kalacağını söyledi.Paris'te düzenlenen barış konulu bir uluslararası konferansta konuşan Macron, gelecekte Avrupa'nın coğrafi gerçeklikleri dikkate alması ve Rusya'yla ilişkileri gözden geçirmesi gerekeceğini belirtti.Macron, "Barışı yeni bir formatta düşünmemiz gerekiyor. Avrupa'nın, AB ve kesinlikle NATO ile sınırlı olmayan coğrafi gerçekliğini hesaba katmamız gerekiyor. Avrupa'nın yeni bir örgütlenme biçimi üzerine düşünmemiz ve gelecekte Rusya'yla ilişkileri ve bu kıtadaki barışı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.'Mevcut dünya düzeni eksik ve adaletsiz'Mevcut dünya düzeninin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktığını kaydeden Macron, o dönemde bugün var olan yoğun nüfuslu ülkelerden bazılarının henüz var olmadığını ve bu nedenle mevcut düzenin eksik ve adaletsiz olduğunu vurguladı. "Ülkelerin layıkıyla temsil edildiği ve bunu BM, Dünya Bankası veya Uluslararası Para Fonu gibi daha adil kurumlar aracılığıyla yaptığı bir düzene ihtiyacımız var" diye devam eden Fransa Cumhurbaşkanı, 79. BM Genel Kurulu'nda bu konuyu gündeme getirme sözü verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın teşvik ettiği kurallara dayalı dünya düzenini defalarca eleştirmişti. Söz konusu kuralları kimsenin görmediğini ve yazmadığını kaydeden Putin, bu durumun sömürgeci yaklaşımı benimseyenlere her durumda kendi çıkarlarına göre kendi koşullarını öne sürme fırsatı verdiğini vurgulamıştı. Rus lider, ekonomik açıklık, herkes için adalet, kolektif kararlar ve tüm devletlerin çıkarlarının dikkate alınması ilkelerine dayalı yeni bir dünya düzeninin oluşturulması gerektiğine defaatle dikkat çekerek egemen ve güçlü bir Rusya olmadan bunu sağlamanın mümkün olmayacağının da altını çizmişti.
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fransa, emmanuel macron, avrupa, barış, rusya, ikili ilişkiler, bm, birleşmiş milletler (bm), dünya bankası, imf, uluslararası para fonu (imf), 2. dünya savaşı, sömürgecilik, paris

Avrupa'da barış isteyen Macron'dan 'Rusya' ve 'yeni dünya düzeni' vurgusu

10:10 23.09.2024
© AP Photo / Ludovic MarinEmmanuel Macron, presidente de Francia
Emmanuel Macron, presidente de Francia - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
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Avrupa'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kıtada barışın Rusya'yla ilişkilere endeksli olduğu gerçeğini dile getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın kıtada barış için gelecekte Rusya'yla ilişkilerini gözden geçirmek zorunda kalacağını söyledi.

Paris'te düzenlenen barış konulu bir uluslararası konferansta konuşan Macron, gelecekte Avrupa'nın coğrafi gerçeklikleri dikkate alması ve Rusya'yla ilişkileri gözden geçirmesi gerekeceğini belirtti.

Macron, "Barışı yeni bir formatta düşünmemiz gerekiyor. Avrupa'nın, AB ve kesinlikle NATO ile sınırlı olmayan coğrafi gerçekliğini hesaba katmamız gerekiyor. Avrupa'nın yeni bir örgütlenme biçimi üzerine düşünmemiz ve gelecekte Rusya'yla ilişkileri ve bu kıtadaki barışı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

'Mevcut dünya düzeni eksik ve adaletsiz'

Mevcut dünya düzeninin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktığını kaydeden Macron, o dönemde bugün var olan yoğun nüfuslu ülkelerden bazılarının henüz var olmadığını ve bu nedenle mevcut düzenin eksik ve adaletsiz olduğunu vurguladı.

"Ülkelerin layıkıyla temsil edildiği ve bunu BM, Dünya Bankası veya Uluslararası Para Fonu gibi daha adil kurumlar aracılığıyla yaptığı bir düzene ihtiyacımız var" diye devam eden Fransa Cumhurbaşkanı, 79. BM Genel Kurulu'nda bu konuyu gündeme getirme sözü verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın teşvik ettiği kurallara dayalı dünya düzenini defalarca eleştirmişti. Söz konusu kuralları kimsenin görmediğini ve yazmadığını kaydeden Putin, bu durumun sömürgeci yaklaşımı benimseyenlere her durumda kendi çıkarlarına göre kendi koşullarını öne sürme fırsatı verdiğini vurgulamıştı.

Rus lider, ekonomik açıklık, herkes için adalet, kolektif kararlar ve tüm devletlerin çıkarlarının dikkate alınması ilkelerine dayalı yeni bir dünya düzeninin oluşturulması gerektiğine defaatle dikkat çekerek egemen ve güçlü bir Rusya olmadan bunu sağlamanın mümkün olmayacağının da altını çizmişti.
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