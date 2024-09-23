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Temizlikçi kendini diş hekimi olarak tanıtıp diş çekti: 50 bin lira tazminat kararı
Temizlikçi kendini diş hekimi olarak tanıtıp diş çekti: 50 bin lira tazminat kararı
Sputnik Türkiye
Kağıthane’de iddiaya göre muayenehaneye gelen Hakan Y.’nin kendisini diş hekimi olarak tanıtarak üst 4 ön dişini çeken temizlikçinin 50 bin lira manevi... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:08+0300
2024-09-23T12:08+0300
türkiye
diş hekimi
temizlikçi
sağlık
hekim
doktor
doktor raporu
sahte doktor
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İstanbul Kağıthane’de 2017 yılında Hakan Y., iddiaya göre diş ağrısı nedeniyle gittiği diş kliniğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Ş. tarafından klinikte olmasının verdiği güvenle muayene oldu. Muayenenin ardından Cemal Ş., diş protezi yapma vaadiyle Hakan Y.’ye anestezi yaparak ön üstteki 4 dişini çekti, daha sonra da reçete yazdı ve bin lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden Hakan Y.’yi evine gönderdi.'Benim temizlikçim'Sonrasında Hakan Y., dişlerini çektirdiği muayenehaneye reçetenin kaşesiz olduğunu söylemeye gidince, doktor İbrahim Levent Ç.’nin kendisine ‘’Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar’’ demesi üzerine şikayetçi oldu. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandıktan sonra muayenehanenin sahibi İbrahim Levent Ç. ile Cemal Ş. hakkında dava açıldı.Davanın görüldüğü İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Duruşmada davacı Hakan Y. ile davalı Cemal Ş.’nin avukatları hazır bulundu.'Bu olay Amerika’da olsa milyonlarca dolar tazminat gerektirirdi’Mahkemede söz alan davacı avukatı, ‘’Müvekkilim dişçiye gittiğinde davalı, kendisini öğretim görevlisi diş hekimi olarak tanıtmış ve müvekkilimin üst ön 4 dişini çekmiştir. Müvekkil, dişlerinde apse olduğunu söylemesine rağmen ‘işime karışma’ deyip çekimini yapmıştır. Ertesi gün kaşe için tekrar dişçiye gittiğinde gerçek doktor ile karşılaşmış, gerçek doktor ise ‘dişlerini kim çektiyse kaşeyi o vursun’ deyince şahsın doktor olmadığını anlamıştır. Bu olay Amerika’da olsa milyonlarca dolar tazminat gerektirirdi. Davanın kabulüne karar verilsin’’ dedi.50 bin lira manevi tazminat kararıDavalı avukatı ise mahkemeden söz alarak, ‘’Davacının iddiaları soyuttur ve ispatlanamamıştır. Davanın reddine karar verilsin’’ ifadelerini kullandı.Mahkeme, 50 bin lira manevi tazminatın 2017’den itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber davalı Cemal Ş.’den alınarak davacı Hakan Y.’ye verilmesine karar verdi.
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diş hekimi, temizlikçi, sağlık, hekim, doktor, doktor raporu, sahte doktor
diş hekimi, temizlikçi, sağlık, hekim, doktor, doktor raporu, sahte doktor

Temizlikçi kendini diş hekimi olarak tanıtıp diş çekti: 50 bin lira tazminat kararı

12:08 23.09.2024
CC0 / / Diş hekimi
Diş hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
CC0 / /
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Kağıthane’de iddiaya göre muayenehaneye gelen Hakan Y.’nin kendisini diş hekimi olarak tanıtarak üst 4 ön dişini çeken temizlikçinin 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
İstanbul Kağıthane’de 2017 yılında Hakan Y., iddiaya göre diş ağrısı nedeniyle gittiği diş kliniğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Ş. tarafından klinikte olmasının verdiği güvenle muayene oldu. Muayenenin ardından Cemal Ş., diş protezi yapma vaadiyle Hakan Y.’ye anestezi yaparak ön üstteki 4 dişini çekti, daha sonra da reçete yazdı ve bin lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden Hakan Y.’yi evine gönderdi.

'Benim temizlikçim'

Sonrasında Hakan Y., dişlerini çektirdiği muayenehaneye reçetenin kaşesiz olduğunu söylemeye gidince, doktor İbrahim Levent Ç.’nin kendisine ‘’Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar’’ demesi üzerine şikayetçi oldu. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandıktan sonra muayenehanenin sahibi İbrahim Levent Ç. ile Cemal Ş. hakkında dava açıldı.
Davanın görüldüğü İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Duruşmada davacı Hakan Y. ile davalı Cemal Ş.’nin avukatları hazır bulundu.

'Bu olay Amerika’da olsa milyonlarca dolar tazminat gerektirirdi’

Mahkemede söz alan davacı avukatı, ‘’Müvekkilim dişçiye gittiğinde davalı, kendisini öğretim görevlisi diş hekimi olarak tanıtmış ve müvekkilimin üst ön 4 dişini çekmiştir. Müvekkil, dişlerinde apse olduğunu söylemesine rağmen ‘işime karışma’ deyip çekimini yapmıştır. Ertesi gün kaşe için tekrar dişçiye gittiğinde gerçek doktor ile karşılaşmış, gerçek doktor ise ‘dişlerini kim çektiyse kaşeyi o vursun’ deyince şahsın doktor olmadığını anlamıştır. Bu olay Amerika’da olsa milyonlarca dolar tazminat gerektirirdi. Davanın kabulüne karar verilsin’’ dedi.

50 bin lira manevi tazminat kararı

Davalı avukatı ise mahkemeden söz alarak, ‘’Davacının iddiaları soyuttur ve ispatlanamamıştır. Davanın reddine karar verilsin’’ ifadelerini kullandı.
Mahkeme, 50 bin lira manevi tazminatın 2017’den itibaren işleyecek yasal faiziyle beraber davalı Cemal Ş.’den alınarak davacı Hakan Y.’ye verilmesine karar verdi.
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