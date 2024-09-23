https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/hatayda-526-kisiye-mezar-olan-sitenin-zemin-etut-raporunun-olmadigi-kacak-kat-yapildigi-ortaya-1088327674.html

Hatay'da 526 kişiye mezar olan sitenin zemin etüt raporunun olmadığı, kaçak kat yapıldığı ortaya çıktı

Hatay'da 526 kişiye mezar olan sitenin zemin etüt raporunun olmadığı, kaçak kat yapıldığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Hatay'da 6 Şubat depreminde 43 bloğu yıkılan sitenin ve 526 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği sitenin zemin etüt raporunun olmadığı bilirkişi... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T12:07+0300

2024-09-23T12:07+0300

2024-09-23T12:11+0300

türkiye

hatay

antakya

deprem

bilirkişi raporu

600 evler sitesi

yıkım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/03/1067757275_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_fa319e229514f856be8c826881f18c26.jpg

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdi, yüzbinlerce bina yıkıldı. Yıkılan binalarla ilgili açılan binlerce dava ise devam ediyor yeni soruşturmalar açılıyor. 526 kişi ölmüştüAntakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki '600 Evler Sitesi' olarak bilinen 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin her biri 5 katlı 57 blokundan 43'ünün 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.Sitede 43 blokun yıkılması sonucu 526 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, ikametlerinin bulunduğu 1, 8, 41 ve 53'üncü bloklarda projesiz, izinsiz çatı katı yaptırdıkları ifade edilen tutuksuz sanıklar G.D, H.S, K.M, M.Y, M.C. ve Ş.S'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.Firari sanık için 4 kez aynı suçlamaBilirkişi raporunda yıkılan bloklarda yapım sorumlusu, fenni mesul, mimari proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu olarak görev aldığı belirtilen firari Ö.R'nin ise aynı suçtan 4 kez hapsinin istendiği iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, ruhsat evraklarında yapım sorumlusu ve fenni mesul olarak ismi geçen Y.S.K. ile taraf beyanlarında müteahhit olarak çalıştıkları ifade edilen Z.E. ve S.G. hakkında vefat etmeleri nedeniyle takipsizlik, 36 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi.Bilirkişi heyeti inceleme yaptıİddianamede, yıkılan bloklardan 30'unun 1989'da, 9'unun 1990'da, 3'ünün 1992'de, birinin de 1997'de yapımına başlandığı kaydedildi.Çoğu enkazdan yaralı kurtulan 138 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, cumhuriyet savcısı nezaretindeki inşaat ve jeoloji mühendisleri ve mimardan oluşan bilirkişi heyetiyle sitede inceleme yapıldığı belirtildi.İddianamede yer verilen Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporunda da yıkılan blokların zemin etüt raporlarının bulunmadığı, donatı detaylandırmalarının ise yetersiz olduğu kaydedildi.Raporda, yıkılan 1, 8, 41 ve 53'üncü bloklarda projesiz ve izinsiz çatı katı yapıldığı belirtildi.Kaçak yaptıkları çatı katını savundularİddianamede ifadeleri yer alan daire sakinlerinden tutuksuz sanık G.D, suçsuz olduğunu iddia ederek, şu beyanda bulundu:"Çatı katında oğlum ikamet ediyordu. Depremde ne benim ne de komşum H.S'nin yaptırdığı çatı katı dairesinde ölüm yaşanmadı. O dönem belediyeden daire için belge aldık ancak depremden sonra tescil edilmediğini fark ettik."K.M. ise ilave daireyi, çöken ahşap çatıdan dairelerine su sızdığı gerekçesiyle karşı komşusuyla yaptırdıklarını öne sürdü.M.Y. de 2022'de su akıtan çatının ortak kullanım alanı olarak yaptırılması için kat maliklerinden imza topladıklarını, kimse para ödemeyince kendilerinin yaptırıp kullandığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:"Çatı katının yapılması için resmi izin almadım. Yapı kullanım izni için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvurdum ancak süreyi geçirdiğimi söylediler. Binanın yıkılmasında yaptırdığım çatı katının etkisinin olduğunu düşünmüyorum."Ş.S. de binanın yıkılmasında yaptırdığı çatı dairesinin etkisinin olmadığını savundu.Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/hatayda-deprem-sonrasi-800-nufuslu-mahalle-8-bin-kisilik-oldu-1086719739.html

türkiye

hatay

antakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, antakya, deprem, bilirkişi raporu, 600 evler sitesi, yıkım