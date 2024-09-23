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TBMM Başkanı Kurtuluş: Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerindeki önemli araçlardan birisi de Türkçe olacak
TBMM Başkanı Kurtuluş: Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerindeki önemli araçlardan birisi de Türkçe olacak
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin en önemli araçlarından birisinin de Türkçe olacağına yürekten... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T17:01+0300
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Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsünün, Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli diplomasi kuruluşlarından olduğunu ve bugün itibarıyla dünyada yaklaşık 90’a yakın merkeziyle Türk dilinin öğretilmesi, Türk kültürünün tanıtılması açısından önemli çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.Dili, sadece bir bilgi olarak değil aynı zamanda kültürler ve halklar arasında köprü kurma becerisini artıracak bir 'gönül vasıtası' olarak gördüklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:Gazetecilere Türkçe eğitim verilecekRus medyasında çalışan gazetecilere verilecek Türkçe eğitiminin bugün başlayacağını söyleyen Kurtulmuş, bu vesileyle Rus medyasıyla da bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Ülker da Yunus Emre enstitülerinin 'Türkiye’nin kültürel diplomasisinin en önemli unsurlarından birisi' olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Enstitüde, yedi farklı kurs türünde ve 16 grupta 162 kursiyerin Türkçe öğrenmeye devam ettiğini aktaran Ülker, ayrıca yıl içinde kültürel etkileşime konu yüze yakın farklı etkinlik ve faaliyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi.Konuşmaların ardından, Rus halk oyunları gösterileri sergilendi, Art Vue Moskova Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan 'Rus Ressamların Eserlerinden Türkiye Esintileri Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Enstitüdeki program kapsamında, Ankara'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova’ya hediye takdim etti.'Türkçe öğrenmek isteyenler için Türk dizilerinin çok faydası olacak'Öğrenciler ile sohbet eden Kurtulmuş, Türk kültürünü iyi tanımak için Türkçe öğrenmenin önemine işaret etti. Kurtulmuş, “Türkçe öğrenmek için Türk dizilerinin de çok faydası olacak. Dünyanın birçok yerinde böyle Türkçeyi gayet güzel öğrenmiş insanlarla karşılaşıyoruz. Sorduğumuz zaman bunların çoğunluğu da televizyon dizilerinde Türkçeyi öğrendiğini anlıyoruz.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/meclis-baskani-kurtulmus-rusya-ziyaretine-basladi-moskova-yunus-emre-enstitusunde-aciklamalarda-1088333252.html
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numan kurtulmuş, rusya, tbmm, tbmm genel kurulu, yunus emre, moskova yunus emre enstitüsü (yee), türkçe
numan kurtulmuş, rusya, tbmm, tbmm genel kurulu, yunus emre, moskova yunus emre enstitüsü (yee), türkçe

TBMM Başkanı Kurtuluş: Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerindeki önemli araçlardan birisi de Türkçe olacak

17:01 23.09.2024
© Sefa KaracanNuman Kurtuluş
Numan Kurtuluş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Sefa Karacan
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin en önemli araçlarından birisinin de Türkçe olacağına yürekten inanıyorum." dedi.
Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsünün, Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli diplomasi kuruluşlarından olduğunu ve bugün itibarıyla dünyada yaklaşık 90’a yakın merkeziyle Türk dilinin öğretilmesi, Türk kültürünün tanıtılması açısından önemli çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.
Dili, sadece bir bilgi olarak değil aynı zamanda kültürler ve halklar arasında köprü kurma becerisini artıracak bir 'gönül vasıtası' olarak gördüklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Rusya’da böylesine önemli bir Türkçe dil enstitüsünün varlığının fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Rusya, Türkolojinin tarih boyunca en önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Türkolojinin büyük üstatları Moskova’da, Rusya’da yetişmişler, Türkoloji enstitülerinde fevkalade önemli dil çalışmaları gerçekleştirmişlerdir.

Ayrıca çok geniş bir coğrafyada yer alan Türk soylu Rus vatandaşları dolayısıyla Rusya Federasyonu’nda, Türkçe, en çok konuşulan lokal dillerden birisidir ve yaklaşık 10 farklı lehçedeki Türkçe, günümüzde de konuşulmaya devam etmektedir. Onun için buradaki Yunus Emre Enstitüsünün fevkalade güzel çalışmaları sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin en önemli araçlarından birisinin de Türkçe olacağına yürekten inanıyorum."

Gazetecilere Türkçe eğitim verilecek

Rus medyasında çalışan gazetecilere verilecek Türkçe eğitiminin bugün başlayacağını söyleyen Kurtulmuş, bu vesileyle Rus medyasıyla da bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Ülker da Yunus Emre enstitülerinin 'Türkiye’nin kültürel diplomasisinin en önemli unsurlarından birisi' olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Enstitüde, yedi farklı kurs türünde ve 16 grupta 162 kursiyerin Türkçe öğrenmeye devam ettiğini aktaran Ülker, ayrıca yıl içinde kültürel etkileşime konu yüze yakın farklı etkinlik ve faaliyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Konuşmaların ardından, Rus halk oyunları gösterileri sergilendi, Art Vue Moskova Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan 'Rus Ressamların Eserlerinden Türkiye Esintileri Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı.
© TBMMNuman Kurtuluş
Numan Kurtuluş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
Numan Kurtuluş
© TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Enstitüdeki program kapsamında, Ankara'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova’ya hediye takdim etti.

'Türkçe öğrenmek isteyenler için Türk dizilerinin çok faydası olacak'

Öğrenciler ile sohbet eden Kurtulmuş, Türk kültürünü iyi tanımak için Türkçe öğrenmenin önemine işaret etti. Kurtulmuş, “Türkçe öğrenmek için Türk dizilerinin de çok faydası olacak. Dünyanın birçok yerinde böyle Türkçeyi gayet güzel öğrenmiş insanlarla karşılaşıyoruz. Sorduğumuz zaman bunların çoğunluğu da televizyon dizilerinde Türkçeyi öğrendiğini anlıyoruz.” dedi.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Rusya ziyaretine başladı: Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
DÜNYA
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Rusya ziyaretine başladı: Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde açıklamalarda bulundu
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