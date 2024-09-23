https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/meclis-baskani-kurtulmus-rusya-ziyaretine-basladi-moskova-yunus-emre-enstitusunde-aciklamalarda-1088333252.html
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Rusya ziyaretine başladı: Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde açıklamalarda bulundu
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Rusya ziyaretine başladı: Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde açıklamalarda bulundu
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Kurtulmuş'un ilk durağı Yunus... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T13:58+0300
2024-09-23T13:58+0300
2024-09-23T13:58+0300
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Moskova Vnukovo Havalimanı’nda Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Vekili Konstantin Kosaşev, Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov ve diğer ilgililer karşıladı. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun daveti üzerine Rusya’da bulunan Kurtulmuş, Moskova’da çeşitli ziyaretler ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap edecek Kurtulmuş’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-795-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088330822.html
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tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, moskova, rusya, moskova yunus emre enstitüsü (yee)
tbmm başkanlığı, numan kurtulmuş, moskova, rusya, moskova yunus emre enstitüsü (yee)
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Rusya ziyaretine başladı: Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde açıklamalarda bulundu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Kurtulmuş'un ilk durağı Yunus Emre Enstitüsü oldu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Moskova Vnukovo Havalimanı’nda Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Vekili Konstantin Kosaşev, Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov ve diğer ilgililer karşıladı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun daveti üzerine Rusya’da bulunan Kurtulmuş, Moskova’da çeşitli ziyaretler ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulu’na hitap edecek Kurtulmuş’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşmesi bekleniyor.