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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'ya resmi ziyaret
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'ya resmi ziyaret
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dört gün sürecek olan ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T19:41+0300
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rusya
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numan kurtulmuş
dünya
valentina matviyenko
putin ile direkt hat
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine 23-26 Eylül tarihlerinde Rusya'ya resmi bir gerçekleştirecek.Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kurtulmuş, 24 Eylül Salı günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek. Aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, her yıl üst düzey yabancı bir heyeti ağırlayan Akademi'nin toplantısına katılarak bölge uzmanları, öğretim üyeleri, genç diplomatlar ve öğrencilere hitap edecek.Putin ile görüşme öngörülüyorNuman Kurtulmuş 25 Eylül Çarşamba günü ise Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek.Numan Kurtulmuş Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nı ziyaret edecek, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi öngörülen Kurtulmuş'un, Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir araya gelmesi ve onuruna verilecek davete katılması planlanıyor.Ziyarette öne çıkan başlıklar neler olacak?Meclis Başkanlığı'nın açıklamasına göre TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Rusya ziyaretinde bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine Türkiye'nin dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye-Rusya arasındaki işbirliklerini değerlendirilmesi ve artırılması yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor.
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rusya, türkiye, numan kurtulmuş, valentina matviyenko, putin ile direkt hat, vladimir putin
rusya, türkiye, numan kurtulmuş, valentina matviyenko, putin ile direkt hat, vladimir putin

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Rusya'ya resmi ziyaret

19:41 22.09.2024 (güncellendi: 19:42 22.09.2024)
© AA / Raşit AydoğanNuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarın Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dört gün sürecek olan ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine 23-26 Eylül tarihlerinde Rusya'ya resmi bir gerçekleştirecek.
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kurtulmuş, 24 Eylül Salı günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek.
Aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek olan Kurtulmuş, her yıl üst düzey yabancı bir heyeti ağırlayan Akademi'nin toplantısına katılarak bölge uzmanları, öğretim üyeleri, genç diplomatlar ve öğrencilere hitap edecek.

Putin ile görüşme öngörülüyor

Numan Kurtulmuş 25 Eylül Çarşamba günü ise Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek.
Numan Kurtulmuş Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nı ziyaret edecek, Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi öngörülen Kurtulmuş'un, Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir araya gelmesi ve onuruna verilecek davete katılması planlanıyor.

Ziyarette öne çıkan başlıklar neler olacak?

Meclis Başkanlığı'nın açıklamasına göre TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Rusya ziyaretinde bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine Türkiye'nin dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye-Rusya arasındaki işbirliklerini değerlendirilmesi ve artırılması yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor.
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