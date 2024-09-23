https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/surucu-belgelerini-yenileyecekler-dikkat-son-tarih-yaklasiyor-1088325123.html
Sürücü belgelerini yenileyecekler dikkat: Son tarih yaklaşıyor
Sürücü belgelerini yenileyecekler dikkat: Son tarih yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T11:22+0300
2024-09-23T11:22+0300
2024-09-23T12:12+0300
türkiye
ehliyet
a2 ehliyet
b sınıfı ehliyet
ehliyet sınavı
nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ehliyeti-olanlar-dikkat-yenileme-suresi-ne-zaman-bitiyor-1085281000.html
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ehliyet, a2 ehliyet, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
ehliyet, a2 ehliyet, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü
Sürücü belgelerini yenileyecekler dikkat: Son tarih yaklaşıyor
11:22 23.09.2024 (güncellendi: 12:12 23.09.2024)
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.