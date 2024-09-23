https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/surucu-belgelerini-yenileyecekler-dikkat-son-tarih-yaklasiyor-1088325123.html

Sürücü belgelerini yenileyecekler dikkat: Son tarih yaklaşıyor

Sürücü belgelerini yenileyecekler dikkat: Son tarih yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T11:22+0300

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türkiye

ehliyet

a2 ehliyet

b sınıfı ehliyet

ehliyet sınavı

nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/ehliyeti-olanlar-dikkat-yenileme-suresi-ne-zaman-bitiyor-1085281000.html

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Sputnik Türkiye

ehliyet, a2 ehliyet, b sınıfı ehliyet, ehliyet sınavı, nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğü