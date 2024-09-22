https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/afaddan-yasanan-sel-ve-su-taskinlarina-iliskin-aciklama-1088310541.html

AFAD'dan açıklama: Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır

AFAD'dan açıklama: Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır

Sputnik Türkiye

AFAD, Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun yağışlar sonrası meydana gelen olumsuzluklara ilişkin son durumu açıkladı. Mahsur kalan kimsenin an itibariyle... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T21:41+0300

2024-09-22T21:41+0300

2024-09-22T23:24+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

sel

sel felaketi

sağanak

sağanak yağış

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 21 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle 31 ilde toplam 204 mahsur kalma olayının yaşandığını açıkladı. Türkiye genelinde son duruma dair değerlendirme yapan AFAD, "Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır" açıklamasında bulundu. Trabzon'daki kayıp kişinin cesedine ulaşıldıTrabzon'da 20 Eylül tarihinde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyuran AFAD, gelişmelerin takip edildiğini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/meteorolojiden-5-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1088309000.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sel, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış