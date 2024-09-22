https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/afaddan-yasanan-sel-ve-su-taskinlarina-iliskin-aciklama-1088310541.html
AFAD'dan açıklama: Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır
AFAD'dan açıklama: Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır
Sputnik Türkiye
AFAD, Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun yağışlar sonrası meydana gelen olumsuzluklara ilişkin son durumu açıkladı. Mahsur kalan kimsenin an itibariyle... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T21:41+0300
2024-09-22T21:41+0300
2024-09-22T23:24+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
sel
sel felaketi
sağanak
sağanak yağış
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 21 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle 31 ilde toplam 204 mahsur kalma olayının yaşandığını açıkladı. Türkiye genelinde son duruma dair değerlendirme yapan AFAD, "Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır" açıklamasında bulundu. Trabzon'daki kayıp kişinin cesedine ulaşıldıTrabzon'da 20 Eylül tarihinde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyuran AFAD, gelişmelerin takip edildiğini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/meteorolojiden-5-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1088309000.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sel, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), sel, sel felaketi, sağanak, sağanak yağış
AFAD'dan açıklama: Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır
21:41 22.09.2024 (güncellendi: 23:24 22.09.2024)
AFAD, Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun yağışlar sonrası meydana gelen olumsuzluklara ilişkin son durumu açıkladı. Mahsur kalan kimsenin an itibariyle olmadığını duyuran AFAD tarafından Trabzon'da 20 Eylül tarihinde kaybolan bir kişininse cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 21 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle 31 ilde toplam 204 mahsur kalma olayının yaşandığını açıkladı.
Türkiye genelinde son duruma dair değerlendirme yapan AFAD, "Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır" açıklamasında bulundu.
Trabzon'daki kayıp kişinin cesedine ulaşıldı
Trabzon'da 20 Eylül tarihinde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyuran AFAD, gelişmelerin takip edildiğini paylaştı.