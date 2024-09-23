https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sanliurfada-dev-hortum--1088319573.html
Şanlıurfa'da dev hortum
Şanlıurfa'da dev hortum
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da sağanak yağış sonrası Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T09:33+0300
2024-09-23T09:33+0300
2024-09-23T09:34+0300
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Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölleti'nde sağanak yağış sonrası metrelerce yükseklikte dev hortum oluştu. Bölgede tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/adanayi-super-hucre-vurdu-gokyuzu-iki-farkli-renge-burundu-1088304197.html
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şanlıurfa, hortum, hava durumu
şanlıurfa, hortum, hava durumu
Şanlıurfa'da dev hortum
09:33 23.09.2024 (güncellendi: 09:34 23.09.2024)
Şanlıurfa'da sağanak yağış sonrası Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Akşam saatlerinde Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölleti'nde sağanak yağış sonrası metrelerce yükseklikte dev hortum oluştu. Bölgede tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.