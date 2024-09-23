https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sanliurfada-dev-hortum--1088319573.html

Şanlıurfa'da dev hortum

Şanlıurfa'da dev hortum

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da sağanak yağış sonrası Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T09:33+0300

2024-09-23T09:33+0300

2024-09-23T09:34+0300

türkiye

şanlıurfa

hortum

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088319414_0:484:1053:1076_1920x0_80_0_0_871a44c4fb7f3af93d345270d622869e.jpg

Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölleti'nde sağanak yağış sonrası metrelerce yükseklikte dev hortum oluştu. Bölgede tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/adanayi-super-hucre-vurdu-gokyuzu-iki-farkli-renge-burundu-1088304197.html

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şanlıurfa, hortum, hava durumu