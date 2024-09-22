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Adana'yı 'süper hücre' vurdu: Gökyüzü iki farklı renge büründü
Adana'yı 'süper hücre' vurdu: Gökyüzü iki farklı renge büründü
Sputnik Türkiye
Adana’da etkili olan “Süper Hücre” hayatı olumsuz etkilerken kartpostallık görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu. "Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T15:48+0300
2024-09-22T15:48+0300
türkiye
adana
süper hücre
fırtına
yağmur
sağanak yağış
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Süper hücre bu kez Adana'da etkili oldu.Adana’da dün etkili olan ve hayatı felç eden “Süper Hürce” sırasında Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesinde yıldırım çarpması sırasında gökyüzünün iki farklı renge büründü.Evin çatısı ve balkonu çöktüMerkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde tek başına yaşayan bir kadının evi aşırı yağmur ve rüzgara dayanamadı.Gece evin damın sundurma kısmı ve balkonu çöktü. Çökme sırasında yaşlı kadın yaralanmazken yakınları gelip kadını evden aldı.Ekipleri ise gece çöküğün olduğu yerde çalışma başlatıp güvenlik önlemi aldı.Mahalle sakini Hatice Küpelioğlu, gece gürültü sesiyle dışarı çıktıklarında komşularının balkonunun çöktüğünü gördüklerini belirterek, “Ev sahibi yaşlı bir kadın tek başına kalıyordu. Kiracısı da evde yokmuş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı.” dedi.Süper hücre nedir ve nasıl oluşur?Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir.Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez.Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir.Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteoroloji-il-il-sayip-uyardi-gok-gurultulu-saganak-yagis-1088233918.html
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süper hücre nedir, adana süper hücre, meteoroloji uyarı
süper hücre nedir, adana süper hücre, meteoroloji uyarı

Adana'yı 'süper hücre' vurdu: Gökyüzü iki farklı renge büründü

15:48 22.09.2024
© İHA / İHA-AW292478Adana'yı 'süper hücre' vurdu
Adana'yı 'süper hücre' vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© İHA / İHA-AW292478
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Adana’da etkili olan “Süper Hücre” hayatı olumsuz etkilerken kartpostallık görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu. "Süper Hücre” olayı nedeniyle oluşan aşırı yağmurdan dolayı gece bir evin damının sundurma kısmı ile balkonu çöktü.
Süper hücre bu kez Adana'da etkili oldu.
Adana’da dün etkili olan ve hayatı felç eden “Süper Hürce” sırasında Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesinde yıldırım çarpması sırasında gökyüzünün iki farklı renge büründü.

Evin çatısı ve balkonu çöktü

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesinde tek başına yaşayan bir kadının evi aşırı yağmur ve rüzgara dayanamadı.
Gece evin damın sundurma kısmı ve balkonu çöktü. Çökme sırasında yaşlı kadın yaralanmazken yakınları gelip kadını evden aldı.
Ekipleri ise gece çöküğün olduğu yerde çalışma başlatıp güvenlik önlemi aldı.
Mahalle sakini Hatice Küpelioğlu, gece gürültü sesiyle dışarı çıktıklarında komşularının balkonunun çöktüğünü gördüklerini belirterek, “Ev sahibi yaşlı bir kadın tek başına kalıyordu. Kiracısı da evde yokmuş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı.” dedi.

Süper hücre nedir ve nasıl oluşur?

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir.

Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez.

Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir.

Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.
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