Sanat dünyası bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı: Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk şirketleri buluta çıkabilmek için Microsoft engeline takılıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sanat-dunyasi-bir-kez-daha-olum-haberiyle-sarsildi-tomris-giritlioglu-hayatini-kaybetti-1088330519.html
Sanat dünyası bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı: Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
Sanat dünyası bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı: Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Tomris Giritlioğlu, 67 yaşında hayata veda etti. Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen, yapımcı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T13:09+0300
2024-09-23T13:18+0300
yaşam
ölüm
ölüm nedeni
tomris giritlioğlu
kanser
kanser tedavisi
cenaze
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088330577_0:354:1156:1004_1920x0_80_0_0_da5f13711ebd0ac63055d7db61ab23c1.png
Tomris Giritlioğlu, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.'Salkım Hanımın Taneleri' ile tanındı1999 yılında çektiği ve büyük ses getiren 'Salkım Hanımın Taneleri' filmiyle tanınan Giritlioğlu, Türkiye’de dönem dizileri akımını başlatan isimlerden biri oldu. Toplumsal ve siyasi geçmişi derinlemesine işleyen projeleriyle hatırlanan yönetmen, televizyon dünyasında önemli bir miras bıraktı.Meslektaşlarından duygusal vedaGiritlioğlu'nun ölüm haberi sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en önemli kadın yönetmenlerinden biriydi. Ondan çok şey öğrendim" diyerek duygularını dile getirdi.Bir başka isim olan Cansel Elçin ise, 'Hatırla Sevgili' dizisindeki rollerinin arkasındaki ismin Giritlioğlu olduğunu belirterek, "Seni anlatacağım hikayelerde hep yaşatacağım" ifadeleriyle vedasını duyurdu.Televizyona damga vurdu: Tomris Giritlioğlu'nun TV dizileriTomris Giritlioğlu, yalnızca sinemada değil, televizyon dünyasında da güçlü yapımlarla adından söz ettirdi. 'Çemberimde Gül Oya', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu' ve 'Ihlamurlar Altında' gibi unutulmaz dizilere imza atan yönetmen, Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal dinamiklerini işleyen projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.Sanat dünyasında büyük bir boşluk: Tomris Giritlioğlu'nun kariyeri1957 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim aldı. Kariyerine 'Kantodan Tangoya' filmiyle adım atan Giritlioğlu, yönetmenlik yolculuğunda birçok ödül kazandı. 'Suyun Öte Yanı' filmiyle İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmen, sinema ve televizyon dünyasında derin izler bıraktı.Tomris Giritlioğlu kimdir? Tomris Giritlioğlu neden öldü?Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Kadınhanı'nda doğmuş, Türk yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısıdır. Son döneminde kanser tedavisi görüyordu ve hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/metin-arolat-icin-istanbulda-cenaze-namazi-kilindi-kardesim-iyi-bir-insandi-1088303649.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088330577_0:208:1156:1074_1920x0_80_0_0_beb34b779f396bca4483d76a8236816a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tomris giritlioğlu tv dizileri, tomris giritlioğlu kimdir, ilgaz giritlioğlu kimdir, ilgaz giritlioğlu, tomris giritlioğlu dizileri, tomris giritlioğlu filmleri, tomris giritlioğlu nereli
tomris giritlioğlu tv dizileri, tomris giritlioğlu kimdir, ilgaz giritlioğlu kimdir, ilgaz giritlioğlu, tomris giritlioğlu dizileri, tomris giritlioğlu filmleri, tomris giritlioğlu nereli

Sanat dünyası bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı: Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

13:09 23.09.2024 (güncellendi: 13:18 23.09.2024)
© FotoğrafTomris Giritlioğlu, 1957 yılında Kadınhanı'nda doğmuş, Türk yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısıdır. Son döneminde kanser tedavisi görüyordu ve hayatını kaybetti.
Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Kadınhanı'nda doğmuş, Türk yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısıdır. Son döneminde kanser tedavisi görüyordu ve hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Tomris Giritlioğlu, 67 yaşında hayata veda etti. Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen, yapımcı ve senarist Giritlioğlu, özellikle 'Hatırla Sevgili' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi dizilerle geniş kitlelere ulaşmıştı.
Tomris Giritlioğlu, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'Salkım Hanımın Taneleri' ile tanındı

1999 yılında çektiği ve büyük ses getiren 'Salkım Hanımın Taneleri' filmiyle tanınan Giritlioğlu, Türkiye’de dönem dizileri akımını başlatan isimlerden biri oldu. Toplumsal ve siyasi geçmişi derinlemesine işleyen projeleriyle hatırlanan yönetmen, televizyon dünyasında önemli bir miras bıraktı.

Meslektaşlarından duygusal veda

Giritlioğlu'nun ölüm haberi sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en önemli kadın yönetmenlerinden biriydi. Ondan çok şey öğrendim" diyerek duygularını dile getirdi.
Bir başka isim olan Cansel Elçin ise, 'Hatırla Sevgili' dizisindeki rollerinin arkasındaki ismin Giritlioğlu olduğunu belirterek, "Seni anlatacağım hikayelerde hep yaşatacağım" ifadeleriyle vedasını duyurdu.

Televizyona damga vurdu: Tomris Giritlioğlu'nun TV dizileri

Tomris Giritlioğlu, yalnızca sinemada değil, televizyon dünyasında da güçlü yapımlarla adından söz ettirdi. 'Çemberimde Gül Oya', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu' ve 'Ihlamurlar Altında' gibi unutulmaz dizilere imza atan yönetmen, Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal dinamiklerini işleyen projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Sanat dünyasında büyük bir boşluk: Tomris Giritlioğlu'nun kariyeri

1957 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim aldı. Kariyerine 'Kantodan Tangoya' filmiyle adım atan Giritlioğlu, yönetmenlik yolculuğunda birçok ödül kazandı. 'Suyun Öte Yanı' filmiyle İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmen, sinema ve televizyon dünyasında derin izler bıraktı.

Tomris Giritlioğlu kimdir? Tomris Giritlioğlu neden öldü?

Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Kadınhanı'nda doğmuş, Türk yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısıdır. Son döneminde kanser tedavisi görüyordu ve hayatını kaybetti.
Şarkıcı Metin Arolat için İstanbul'da cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
TÜRKİYE
Usta sanatçı Metin Arolat'a veda: 'Kardeşim iyi bir insandı'
Dün, 15:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала