https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sanat-dunyasi-bir-kez-daha-olum-haberiyle-sarsildi-tomris-giritlioglu-hayatini-kaybetti-1088330519.html
Sanat dünyası bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı: Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
Sanat dünyası bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı: Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Tomris Giritlioğlu, 67 yaşında hayata veda etti. Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen, yapımcı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T13:09+0300
2024-09-23T13:09+0300
2024-09-23T13:18+0300
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Tomris Giritlioğlu, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.'Salkım Hanımın Taneleri' ile tanındı1999 yılında çektiği ve büyük ses getiren 'Salkım Hanımın Taneleri' filmiyle tanınan Giritlioğlu, Türkiye’de dönem dizileri akımını başlatan isimlerden biri oldu. Toplumsal ve siyasi geçmişi derinlemesine işleyen projeleriyle hatırlanan yönetmen, televizyon dünyasında önemli bir miras bıraktı.Meslektaşlarından duygusal vedaGiritlioğlu'nun ölüm haberi sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en önemli kadın yönetmenlerinden biriydi. Ondan çok şey öğrendim" diyerek duygularını dile getirdi.Bir başka isim olan Cansel Elçin ise, 'Hatırla Sevgili' dizisindeki rollerinin arkasındaki ismin Giritlioğlu olduğunu belirterek, "Seni anlatacağım hikayelerde hep yaşatacağım" ifadeleriyle vedasını duyurdu.Televizyona damga vurdu: Tomris Giritlioğlu'nun TV dizileriTomris Giritlioğlu, yalnızca sinemada değil, televizyon dünyasında da güçlü yapımlarla adından söz ettirdi. 'Çemberimde Gül Oya', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu' ve 'Ihlamurlar Altında' gibi unutulmaz dizilere imza atan yönetmen, Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal dinamiklerini işleyen projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.Sanat dünyasında büyük bir boşluk: Tomris Giritlioğlu'nun kariyeri1957 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim aldı. Kariyerine 'Kantodan Tangoya' filmiyle adım atan Giritlioğlu, yönetmenlik yolculuğunda birçok ödül kazandı. 'Suyun Öte Yanı' filmiyle İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmen, sinema ve televizyon dünyasında derin izler bıraktı.Tomris Giritlioğlu kimdir? Tomris Giritlioğlu neden öldü?Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Kadınhanı'nda doğmuş, Türk yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısıdır. Son döneminde kanser tedavisi görüyordu ve hayatını kaybetti.
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Sanat dünyası bir kez daha ölüm haberiyle sarsıldı: Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti
13:09 23.09.2024 (güncellendi: 13:18 23.09.2024)
Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Tomris Giritlioğlu, 67 yaşında hayata veda etti. Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen, yapımcı ve senarist Giritlioğlu, özellikle 'Hatırla Sevgili' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi dizilerle geniş kitlelere ulaşmıştı.
Tomris Giritlioğlu, kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
'Salkım Hanımın Taneleri' ile tanındı
1999 yılında çektiği ve büyük ses getiren 'Salkım Hanımın Taneleri' filmiyle tanınan Giritlioğlu, Türkiye’de dönem dizileri akımını başlatan isimlerden biri oldu. Toplumsal ve siyasi geçmişi derinlemesine işleyen projeleriyle hatırlanan yönetmen, televizyon dünyasında önemli bir miras bıraktı.
Meslektaşlarından duygusal veda
Giritlioğlu'nun ölüm haberi sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en önemli kadın yönetmenlerinden biriydi. Ondan çok şey öğrendim" diyerek duygularını dile getirdi.
Bir başka isim olan Cansel Elçin ise, 'Hatırla Sevgili' dizisindeki rollerinin arkasındaki ismin Giritlioğlu olduğunu belirterek, "Seni anlatacağım hikayelerde hep yaşatacağım" ifadeleriyle vedasını duyurdu.
Televizyona damga vurdu: Tomris Giritlioğlu'nun TV dizileri
Tomris Giritlioğlu, yalnızca sinemada değil, televizyon dünyasında da güçlü yapımlarla adından söz ettirdi. 'Çemberimde Gül Oya', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu' ve 'Ihlamurlar Altında' gibi unutulmaz dizilere imza atan yönetmen, Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal dinamiklerini işleyen projeleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı.
Sanat dünyasında büyük bir boşluk: Tomris Giritlioğlu'nun kariyeri
1957 yılında Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim aldı. Kariyerine 'Kantodan Tangoya' filmiyle adım atan Giritlioğlu, yönetmenlik yolculuğunda birçok ödül kazandı. 'Suyun Öte Yanı' filmiyle İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan yönetmen, sinema ve televizyon dünyasında derin izler bıraktı.
Tomris Giritlioğlu kimdir? Tomris Giritlioğlu neden öldü?
Tomris Giritlioğlu, 1957 yılında Kadınhanı'nda doğmuş, Türk yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve proje tasarımcısıdır. Son döneminde kanser tedavisi görüyordu ve hayatını kaybetti.