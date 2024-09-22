https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/metin-arolat-icin-istanbulda-cenaze-namazi-kilindi-kardesim-iyi-bir-insandi-1088303649.html
Usta sanatçı Metin Arolat'a veda: 'Kardeşim iyi bir insandı'
Usta sanatçı Metin Arolat'a veda: 'Kardeşim iyi bir insandı'
Sputnik Türkiye
İstanbul Kozyatağı’nda sahnede şarkı söylerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Metin Arolat için Teşvikiye Camii’nde öğle namazını... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T15:29+0300
2024-09-22T15:29+0300
2024-09-22T15:59+0300
türkiye
metin arolat
şarkıcı
kalp krizi
sahne
istanbul
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Törene, ablası Fatoş Alkan, Ömer Barış Kılıç, Sevda Demirel, Bekir Aksoy, Esra Erol, Nilgün Belgün, Gülşen, Demet Sağıroğlu ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ünlü sanatçı Metin Arolat, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından Arolat’ın cenazesi İzmir’e defnedilecek.'İyi bir insandı benim kardeşim'Metin Arolat’ın ablası Fatoş Alkan, “Cenazeyi ben aldım çünkü birinci dereceden akrabası olarak tek ben kaldım. Tabii çok seveni vardı. İyi bir insandı benim kardeşim. Herkes için iyilik düşünen bir insandı” diye konuştu.'Tiyatro oyuncularının keşke sahnede ölebilsek dediği bir şey vardır hayatlarında”Oyuncu Bekir Aksoy, “Gerçekten söyleyecek bir şey yok. Çok ani oldu. Bir sahne adamına nerede son nefesini vermek istersin deseler herhalde ‘sahne üzerinde’ der diye düşünürüm. Bütün tiyatro oyuncularının da keşke sahnede ölebilsek dediği bir şey vardır hayatlarında” şeklinde konuştu.“30 yıllık arkadaşımdı”Program sunucusu Arto, “Hiç beklediğimiz bir şeydi. Benim 30 yıllık arkadaşım. Hep kendi kendiyle yaşayan bir insandı. Hiç kimseye zararı olmayan bir insandı. Konuştuğu her şey pozitifti. Melek gibi bir çocuktu” ifadelerini kullandı.“İlk duyduğumda inanmadım”Program sunucusu Esra Erol, “Dün sabah böyle bir haber duydum. İlk başta inanmadım uydurma haber sandım. Ama sonra bir bakıyorsun ki gerçek” diye konuştu.Metin Arolat neden öldü?Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan Metin Arolat'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Kalp masajı yapılan şarkıcı, ambulansa bindirildi. Hastanede, Arolat'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
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metin arolat, şarkıcı, kalp krizi, sahne, istanbul
metin arolat, şarkıcı, kalp krizi, sahne, istanbul
Usta sanatçı Metin Arolat'a veda: 'Kardeşim iyi bir insandı'
15:29 22.09.2024 (güncellendi: 15:59 22.09.2024)
İstanbul Kozyatağı’nda sahnede şarkı söylerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Metin Arolat için Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Arolat’ın cenazesi İzmir’e defnedilecek.
Törene, ablası Fatoş Alkan, Ömer Barış Kılıç, Sevda Demirel, Bekir Aksoy, Esra Erol, Nilgün Belgün, Gülşen, Demet Sağıroğlu ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ünlü sanatçı Metin Arolat, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Namazın ardından Arolat’ın cenazesi İzmir’e defnedilecek.
'İyi bir insandı benim kardeşim'
Metin Arolat’ın ablası Fatoş Alkan, “Cenazeyi ben aldım çünkü birinci dereceden akrabası olarak tek ben kaldım. Tabii çok seveni vardı. İyi bir insandı benim kardeşim. Herkes için iyilik düşünen bir insandı” diye konuştu.
'Tiyatro oyuncularının keşke sahnede ölebilsek dediği bir şey vardır hayatlarında”
Oyuncu Bekir Aksoy, “Gerçekten söyleyecek bir şey yok. Çok ani oldu. Bir sahne adamına nerede son nefesini vermek istersin deseler herhalde ‘sahne üzerinde’ der diye düşünürüm. Bütün tiyatro oyuncularının da keşke sahnede ölebilsek dediği bir şey vardır hayatlarında” şeklinde konuştu.
Program sunucusu Arto, “Hiç beklediğimiz bir şeydi. Benim 30 yıllık arkadaşım. Hep kendi kendiyle yaşayan bir insandı. Hiç kimseye zararı olmayan bir insandı. Konuştuğu her şey pozitifti. Melek gibi bir çocuktu” ifadelerini kullandı.
“İlk duyduğumda inanmadım”
Program sunucusu Esra Erol, “Dün sabah böyle bir haber duydum. İlk başta inanmadım uydurma haber sandım. Ama sonra bir bakıyorsun ki gerçek” diye konuştu.
Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan Metin Arolat'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Kalp masajı yapılan şarkıcı, ambulansa bindirildi. Hastanede, Arolat'ın hayatını kaybettiği açıklandı.