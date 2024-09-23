https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sahiba-gafarova-yeniden-azerbaycan-milli-meclisi-baskani-oldu-1088328023.html
Sahiba Gafarova, yeniden Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı oldu
Sahiba Gafarova, yeniden Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı oldu
Sputnik Türkiye
7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisi’nin başkanı, iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) adayı Sahibe Gafarova oldu. Gafarova, yeniden seçilerek Meclis... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:09+0300
2024-09-23T12:09+0300
2024-09-23T12:09+0300
dünya
sahiba gafarova
azerbaycan milli meclisi
azerbaycan milli meclis başkanı
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Azerbaycan Milli Meclisi, 1 Eylül'de yapılan milletvekili seçimleri sonrasında ilk oturumunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı oturumda Milli Meclis'in başkanı seçildi. YAP tarafından adaylığı sunulan Sahibe Gafarova, yeniden Milli Meclis Başkanı oldu.Gafarova, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı dönemlerde de Meclis’te yer almış, 6'ncı dönemde başkan seçilmişti.Gafarova kimdir?Siyasete girmeden önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalışan Gafarova, çağdaş Rus ve Amerikan edebiyatları konusunda uzman olarak tanınıyor. Filoloji uzmanı Gafarova'nın kaleme aldığı 70'ten fazla bilimsel eser ve ders kitabı bulunuyor.Azerbaycan genel seçimleri sonuçlarıAzerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 1 Eylül'de 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı. Seçimde Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, Milli Mecliste 68 sandalye kazanmıştı.44 bağımsız adayın milletvekili seçildiği seçimde, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2, Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye elde etmişti.
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sahiba gafarova, azerbaycan milli meclisi, azerbaycan milli meclis başkanı
sahiba gafarova, azerbaycan milli meclisi, azerbaycan milli meclis başkanı
Sahiba Gafarova, yeniden Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı oldu
7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisi’nin başkanı, iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) adayı Sahibe Gafarova oldu. Gafarova, yeniden seçilerek Meclis Başkanı oldu.
Azerbaycan Milli Meclisi, 1 Eylül'de yapılan milletvekili seçimleri sonrasında ilk oturumunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı oturumda Milli Meclis'in başkanı seçildi. YAP tarafından adaylığı sunulan Sahibe Gafarova, yeniden Milli Meclis Başkanı oldu.
Gafarova, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı dönemlerde de Meclis’te yer almış, 6'ncı dönemde başkan seçilmişti.
Siyasete girmeden önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici olarak çalışan Gafarova, çağdaş Rus ve Amerikan edebiyatları konusunda uzman olarak tanınıyor. Filoloji uzmanı Gafarova'nın kaleme aldığı 70'ten fazla bilimsel eser ve ders kitabı bulunuyor.
Azerbaycan genel seçimleri sonuçları
Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 1 Eylül'de 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı. Seçimde Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, Milli Mecliste 68 sandalye kazanmıştı.
44 bağımsız adayın milletvekili seçildiği seçimde, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2, Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye elde etmişti.