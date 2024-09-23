https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-795-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1088330822.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 795 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 795 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 795 askerinin etkisiz... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T13:06+0300
2024-09-23T13:06+0300
2024-09-23T13:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun 105 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi ve düşman güçleri bozguna uğrattı. Dört karşı saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusunun kaybı 450 asker, bir tank ve sekiz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 600 kadar asker ve iki zırhlı savaş kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken dokuz karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun 440 kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırı akamete uğratıldı. Düşman güçlerin kaybı 140 asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 60 asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri bir adet ABD yapımı ATACMS, bir adet ABD yapımı HIMARS, üç adet Neptun füzesi, iki adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 35 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gonderen-ulkeden-batiya-gerilimi-daha-da-tirmandiracak-cagri-1088326935.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, atacms, himars, insansız hava aracı (iha), hava savunma
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, atacms, himars, insansız hava aracı (iha), hava savunma
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 795 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
13:06 23.09.2024 (güncellendi: 13:08 23.09.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun bin 795 askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun 105 askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi ve düşman güçleri bozguna uğrattı. Dört karşı saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusunun kaybı 450 asker, bir tank ve sekiz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusu 600 kadar asker ve iki zırhlı savaş kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşırken dokuz karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun 440 kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırı akamete uğratıldı. Düşman güçlerin kaybı 140 asker oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 60 asker kaybetti.
Rus hava savunma güçleri bir adet ABD yapımı ATACMS, bir adet ABD yapımı HIMARS, üç adet Neptun füzesi, iki adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 35 insansız hava aracını engelledi.