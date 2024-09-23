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Rus Dışişleri: BM, çok kutuplu dünyada merkezi koordinasyon rolünü üstlenmeli
Rus Dışişleri: BM, çok kutuplu dünyada merkezi koordinasyon rolünü üstlenmeli
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM’nin çok kutuplu dünyada çeşitli aktörlerin pozisyonlarını koordine edip bir araya getirecek merkezi bir rol... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, New York'ta dünya liderlerinin konuşmalarına ev sahipliği yapacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 'üst düzey haftası' görüşmeleri öncesinde düzenlenen ‘Geleceğin Zirvesinde’ konuştu.Rus diplomat, “BM’nin çok kutuplu dünyamızda, küresel meydan okumalara BM Genel Kurulu düzeyinde yanıt bulma yolunda örgüte üye ülkelerin pozisyonlarını yaklaştırarak merkezi bir koordinasyon rolü oynaması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Verşinin, bugün dünya toplumunun kolektif çözümler gerektiren ‘benzeri görülmemiş zorluklarla’ karşı karşıya kaldığını vurguladı.‘Mevcut koşullarda nükleer silahsızlanmayı hızlandırmak gerçekçi değil’Rusya’nın eşit ve bölünmez güvenlik ilkesinin göz ardı edildiği koşullarda nükleer silahsızlanma sürecini hızlandırmanın gerçekçi olmadığına inandığını vurgulayan Verşinin, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ryabkov-rusyanin-nukleer-doktrini-batinin-eylemleri-isiginda-revize-edilecek-1087509665.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, bm genel kurulu, nükleer silahsızlanma

Rus Dışişleri: BM, çok kutuplu dünyada merkezi koordinasyon rolünü üstlenmeli

23:13 23.09.2024
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM’nin çok kutuplu dünyada çeşitli aktörlerin pozisyonlarını koordine edip bir araya getirecek merkezi bir rol oynaması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, New York'ta dünya liderlerinin konuşmalarına ev sahipliği yapacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 'üst düzey haftası' görüşmeleri öncesinde düzenlenen ‘Geleceğin Zirvesinde’ konuştu.
Rus diplomat, “BM’nin çok kutuplu dünyamızda, küresel meydan okumalara BM Genel Kurulu düzeyinde yanıt bulma yolunda örgüte üye ülkelerin pozisyonlarını yaklaştırarak merkezi bir koordinasyon rolü oynaması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Verşinin, bugün dünya toplumunun kolektif çözümler gerektiren ‘benzeri görülmemiş zorluklarla’ karşı karşıya kaldığını vurguladı.

‘Mevcut koşullarda nükleer silahsızlanmayı hızlandırmak gerçekçi değil’

Rusya’nın eşit ve bölünmez güvenlik ilkesinin göz ardı edildiği koşullarda nükleer silahsızlanma sürecini hızlandırmanın gerçekçi olmadığına inandığını vurgulayan Verşinin, şöyle konuştu:

Eşit ve bölünmez güvenlik ilkesinin göz ardı edildiğini dikkate alarak, nükleer silahsızlanmayı hızlandırmanın yıkıcı demesek te, gerçekçi olmadığına inanıyoruz.

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