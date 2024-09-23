https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rus-disisleri-bm-cok-kutuplu-dunyada-merkezi-koordinasyon-rolunu-ustlenmeli-1088356197.html

Rus Dışişleri: BM, çok kutuplu dünyada merkezi koordinasyon rolünü üstlenmeli

Rus Dışişleri: BM, çok kutuplu dünyada merkezi koordinasyon rolünü üstlenmeli

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM’nin çok kutuplu dünyada çeşitli aktörlerin pozisyonlarını koordine edip bir araya getirecek merkezi bir rol... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T23:13+0300

2024-09-23T23:13+0300

2024-09-23T23:13+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey verşinin

bm genel kurulu

nükleer silahsızlanma

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, New York'ta dünya liderlerinin konuşmalarına ev sahipliği yapacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 'üst düzey haftası' görüşmeleri öncesinde düzenlenen ‘Geleceğin Zirvesinde’ konuştu.Rus diplomat, “BM’nin çok kutuplu dünyamızda, küresel meydan okumalara BM Genel Kurulu düzeyinde yanıt bulma yolunda örgüte üye ülkelerin pozisyonlarını yaklaştırarak merkezi bir koordinasyon rolü oynaması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.Verşinin, bugün dünya toplumunun kolektif çözümler gerektiren ‘benzeri görülmemiş zorluklarla’ karşı karşıya kaldığını vurguladı.‘Mevcut koşullarda nükleer silahsızlanmayı hızlandırmak gerçekçi değil’Rusya’nın eşit ve bölünmez güvenlik ilkesinin göz ardı edildiği koşullarda nükleer silahsızlanma sürecini hızlandırmanın gerçekçi olmadığına inandığını vurgulayan Verşinin, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ryabkov-rusyanin-nukleer-doktrini-batinin-eylemleri-isiginda-revize-edilecek-1087509665.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, bm genel kurulu, nükleer silahsızlanma