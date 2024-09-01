https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/ryabkov-rusyanin-nukleer-doktrini-batinin-eylemleri-isiginda-revize-edilecek-1087509665.html

Ryabkov: Rusya'nın nükleer doktrini Batı'nın eylemleri ışığında revize edilecek

Ryabkov: Rusya'nın nükleer doktrini Batı'nın eylemleri ışığında revize edilecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Batılı hamilerinin Rus topraklarını Batı yapımı silahlarla vurma konusundaki girişimleri giderek artarken, son dönemde yöneltilen tehditlere... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T16:51+0300

2024-09-01T16:51+0300

2024-09-01T16:51+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus nükleer doktrininin son yıllarda yaşanan çatışmalar ve Batı'nın özel askeri harekatla bağlantılı eylemleri ışığında revize edileceğini söyledi.Rus basınına demeç veren Ryabkov, Rus makamlarının daha önce defaatle belirttiği gibi nükleer doktrinle ilgili çalışmanın ileri bir aşamada olduğunu ve bu önemli belgede son dönemde yaşanan çatışmalar ve Batılı ülkelerin özel askeri harekatla bağlantılı eylemleri dikkate alınarak değişiklikler yapılacağını ifade etti.Doktrini revize etme işleminin sürdüğünü ve bunun ne zaman sona ereceğini söyleyebilmek için henüz erken olduğunu kaydeden Ryabkov, zira Rusya'nın ulusal güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili en önemli hususların söz konusu olduğunun altını çizdi.Putin ve Lavrov'un nükleer doktrin açıklamalarıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Batılı ülkelerin nükleer tehditlerine cevaben Rus nükleer doktrininde değişiklik yapma ihtimalinin sorulması karşısında, "Doktrin canlı bir araç ve dünyada, etrafımızda olup bitenleri dikkatle izliyoruz ve bu doktrinde herhangi bir değişiklik yapılmasını dışlamıyoruz" yanıtını vermişti.Rusya'nın askeri doktrininde Rus ordusunun nükleer silah kullanması için iki sebebe yer verildiğini, birincisinin Rusya'ya yönelik nükleer saldırı, ikincisinin Rusya'nın varlığına yönelik tehdit olduğunu hatırlatan Putin, doktrinde nükleer eşiği düşürmek için bir neden görmediğini, günümüzde Rusya'nın varlığını tehdit eden bir durum bulunmadığını vurgulamıştı.Doktrinde nükleer silah kullanılması için gerçekleşmesi gereken vakalardan birinin henüz yaşanmadığını da söyleyen Putin, "Nükleer silah, Rusya'nın hedeflerine ulaşma hızını artırabilir ancak cephede savaşan Rus askerlerin, evlatlarımızın sağlığı çok daha değerli" ifadelerini kullanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, salı günü Kiev'in Moskova ve St. Petersburg'u vurmak için İngiltere'den Storm Shadow seyir füzelerini kullanma izni talep etmesini şantaj olarak niteleyerek Rus nükleer doktrininin elden geçirildiğini belirtmişti.ABD'de 3. Dünya Savaşı'nın sadece Avrupa'yı etkileyebilecek bir şey gibi gösterildiğine dikkat çeken Lavrov, "Bu, böyle bir savaştan zarar görmeyeceklerine inanan ABD'li stratejistlerin zihniyetini yansıtan çok önemli bir nokta. Mevcut durumda, bizim de nükleer silah kullanımıyla ilgili kendi doktrinimizin olduğunun anlaşılması çok önemli. Ki bu doktrin şu anda revize ediliyor" vurgusu yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/netanyahu-hayatini-kaybeden-rus-esirin-ailesinden-ozur-diledi-askeri-danismanim-moskovadaydi-1087508211.html

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