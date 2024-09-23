https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rus-buyukelciligi-vatandaslarina-hala-lubnandan-ayrilma-imkani-oldugunu-hatirlatti-1088357010.html

Rus Büyükelçiliği, vatandaşlarına hala Lübnan’dan ayrılma imkanı olduğunu hatırlattı

Rus Büyükelçiliği, vatandaşlarına hala Lübnan’dan ayrılma imkanı olduğunu hatırlattı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Beyrut Büyükelçisi Rudakov, Rus Büyükelçiliği’nin tüm Rusya vatandaşlarına hala ticari seferler yapılırken Lübnan’dan ayrılma imkanı olduğunu... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T23:45+0300

2024-09-23T23:45+0300

2024-09-23T23:45+0300

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Rusya’nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov, Sputnik’e demecinde Lübnan’da bulunan ve ülkeden ayrılmak isteyen Rusya vatandaşlarına bunu hala yapabileceklerinin hatırlatıldığını söyledi.Rudakov, “Vatandaşlarımıza, kendi güvenlik önlemlerini sağlamaları için yerel otoritelerin talimatlarına uymalarını önemle tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Lübnan’da havalimanının hala işlevlerini sürdürdüğünü de hatırlatıyoruz. İsteyen herkesin ülkeyi terk etme imkanı bulunuyor” diye konuştu.Gerilimin tırmandığı Lübnan’ın güneyinde ve Bekaa bölgesinde bulunmaya devam eden Rusya vatandaşlarının büyükelçilikle sürekli temas halinde olduğuna dikkat çeken Rudakov, “Pek çok yurttaşımız, ülkenin güney bölgelerinde ve Bekaa Vadisi’nde yaşanan şiddetli tırmanıştan dolayı endişeli. Burada çalışan yurttaş örgütleri üzerinden de onlarla sürekli olarak iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, lübnan, beyrut, büyükelçi, aleksandr rudakov, ruslar, tavsiye