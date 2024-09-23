https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/lubnan-saglik-bakanligi-israilin-bugunku-saldirilarinda-en-az-50-kisi-oldu-1088334474.html

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in bugünkü saldırılarında ölü sayısı 100'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in bugünkü saldırılarında ölü sayısı 100'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İsrail'in bu sabah saatlerinde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine düzenlediği yoğun saldırıların bilançosu belli olmaya başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T14:00+0300

2024-09-23T14:00+0300

2024-09-23T15:01+0300

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Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durumlar Merkezi, İsrail'in bu sabah düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 100 kişinin öldüğünü ve en az 400 yaralı bulunduğunu bildirdi.Bakanlık, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine düzenlenen saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların yanı sıra kurtarma ekiplerinin üyelerinin de bulunduğunu belirtti.Kısa süre önce yapılan açıklamada İsrail saldırısı sonucu 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı ifade edilmişti.'300'den fazla hedef vuruldu'İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada, bugünkü saldırılarda 300'den fazla Hizbullah hedefinin imha edildiği belirtildi.Lübnan medyası, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının bu sabah ülkenin güney ve doğundaki bazı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediğini duyurmuştu. Toplamda en az 80 hedefin vurulduğu belirtilmişti.Lübnan ulusal haber ajansı NNA, “Sabah 6.30'dan bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki yerleşim yerlerine 80'den fazla hava saldırısı düzenledi” diye yazmıştı.İsrail'in şiddetli hava saldırılarına Hizbullah roket atışlarıyla karşılık verdiİsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği şiddetli hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 35 roket attı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Amiad ve Safed çevresine 25 roket atıldığı, bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, bazılarının ise Amiad çevresinde açık alanlara düştüğü belirtildi. Aşağı Celile bölgesine atılan 10 roketten bazılarının isabet ettiği aktarılırken sınıra yakın Alkosh bölgesinde çalan saldırı alarmlarının incelendiği kaydedildi. Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların 'Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve Beka bölgesine yaptığı saldırılara misilleme olarak' gerçekleştirildiğini bildirdi.Açıklamada, İsrail ordusuna ait Amiad'daki lojistik depoları, savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin onlarca roketle hedef alındığı aktarıldı.İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

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