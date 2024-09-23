https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/putin-rusya-enerji-haftasi-forumu-brics-ulkelerinin-enerji-bakanlarini-bir-araya-getirecek-1088347112.html
Putin: Rusya Enerji Haftası Forumu, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getirecek
Putin: Rusya Enerji Haftası Forumu, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getirecek
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı uluslararası forumun BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini duyurdu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T17:34+0300
2024-09-23T17:34+0300
2024-09-23T17:34+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
rusya enerji haftası
konuşma
brics
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088345953_0:18:780:456_1920x0_80_0_0_1c0ac2a6ed6692332d7b84b579c03437.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yedincisi düzenlenen Rusya Enerji Haftası (REN-2024) Uluslararası Forumu’nun katılımcılarına ve konuklarına seslenerek, etkinliğin BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini, BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerektiğini belirtti.Putin, “Forumun oturumlarında BRICS ülkelerinin enerji bakanlarının toplantısı yapılacak, söz konusu toplantı Rusya’nın bu birliğe başkanlık ettiği yılın en önemli olaylarından biri olacak. Görüşmeler sırasında ülkelerimiz için ortak adil bir enerji geçişinin ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılması ve BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerekecek” diye konuştu.Rus lider, yeni jeopolitik gerçekliklerde enerji sektöründeki işbirliğinin ulusal ekonomileri güçlendirmeye hizmet etmesi gerektiğine vurgu yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/putin-rus-yapimi-stratejik-iha-ve-elektronik-harp-sistemlerini-inceledi-teknolojik-egemenligin-1088215614.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088345953_74:0:705:473_1920x0_80_0_0_dd2ccdb8be864b3a7104cd00f4569dce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, vladimir putin, rusya enerji haftası, konuşma, brics
rusya, kremlin, vladimir putin, rusya enerji haftası, konuşma, brics
Putin: Rusya Enerji Haftası Forumu, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getirecek
Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı uluslararası forumun BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yedincisi düzenlenen Rusya Enerji Haftası (REN-2024) Uluslararası Forumu’nun katılımcılarına ve konuklarına seslenerek, etkinliğin BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini, BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerektiğini belirtti.
Putin, “Forumun oturumlarında BRICS ülkelerinin enerji bakanlarının toplantısı yapılacak, söz konusu toplantı Rusya’nın bu birliğe başkanlık ettiği yılın en önemli olaylarından biri olacak. Görüşmeler sırasında ülkelerimiz için ortak adil bir enerji geçişinin ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılması ve BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerekecek” diye konuştu.
Rus lider, yeni jeopolitik gerçekliklerde enerji sektöründeki işbirliğinin ulusal ekonomileri güçlendirmeye hizmet etmesi gerektiğine vurgu yaptı:
Yeni jeopolitik gerçekliklerde enerji sektöründeki etkileşimin ulusal ekonomileri güçlendirmeye hizmet etmesi, öncelikli sosyal sorunların çözümüne katkı sağlaması ve insanların yaşam kalitesini yükseltmesi gerektiği ortada.