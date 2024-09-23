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Putin: Rusya Enerji Haftası Forumu, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getirecek
Putin: Rusya Enerji Haftası Forumu, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getirecek
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı uluslararası forumun BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini duyurdu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T17:34+0300
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vladimir putin
rusya enerji haftası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yedincisi düzenlenen Rusya Enerji Haftası (REN-2024) Uluslararası Forumu’nun katılımcılarına ve konuklarına seslenerek, etkinliğin BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini, BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerektiğini belirtti.Putin, “Forumun oturumlarında BRICS ülkelerinin enerji bakanlarının toplantısı yapılacak, söz konusu toplantı Rusya’nın bu birliğe başkanlık ettiği yılın en önemli olaylarından biri olacak. Görüşmeler sırasında ülkelerimiz için ortak adil bir enerji geçişinin ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılması ve BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerekecek” diye konuştu.Rus lider, yeni jeopolitik gerçekliklerde enerji sektöründeki işbirliğinin ulusal ekonomileri güçlendirmeye hizmet etmesi gerektiğine vurgu yaptı:
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rusya, kremlin, vladimir putin, rusya enerji haftası, konuşma, brics
rusya, kremlin, vladimir putin, rusya enerji haftası, konuşma, brics

Putin: Rusya Enerji Haftası Forumu, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getirecek

17:34 23.09.2024
© SputnikVladimir Putin Enerji Haftası Forumu
Vladimir Putin Enerji Haftası Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Sputnik
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Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı uluslararası forumun BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yedincisi düzenlenen Rusya Enerji Haftası (REN-2024) Uluslararası Forumu’nun katılımcılarına ve konuklarına seslenerek, etkinliğin BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini, BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerektiğini belirtti.
Putin, “Forumun oturumlarında BRICS ülkelerinin enerji bakanlarının toplantısı yapılacak, söz konusu toplantı Rusya’nın bu birliğe başkanlık ettiği yılın en önemli olaylarından biri olacak. Görüşmeler sırasında ülkelerimiz için ortak adil bir enerji geçişinin ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılması ve BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerekecek” diye konuştu.
Rus lider, yeni jeopolitik gerçekliklerde enerji sektöründeki işbirliğinin ulusal ekonomileri güçlendirmeye hizmet etmesi gerektiğine vurgu yaptı:

Yeni jeopolitik gerçekliklerde enerji sektöründeki etkileşimin ulusal ekonomileri güçlendirmeye hizmet etmesi, öncelikli sosyal sorunların çözümüne katkı sağlaması ve insanların yaşam kalitesini yükseltmesi gerektiği ortada.

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