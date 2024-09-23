https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/putin-rusya-enerji-haftasi-forumu-brics-ulkelerinin-enerji-bakanlarini-bir-araya-getirecek-1088347112.html

Putin: Rusya Enerji Haftası Forumu, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getirecek

Putin: Rusya Enerji Haftası Forumu, BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getirecek

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı uluslararası forumun BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini duyurdu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T17:34+0300

2024-09-23T17:34+0300

2024-09-23T17:34+0300

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vladimir putin

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konuşma

brics

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl yedincisi düzenlenen Rusya Enerji Haftası (REN-2024) Uluslararası Forumu’nun katılımcılarına ve konuklarına seslenerek, etkinliğin BRICS ülkelerinin enerji bakanlarını bir araya getireceğini, BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerektiğini belirtti.Putin, “Forumun oturumlarında BRICS ülkelerinin enerji bakanlarının toplantısı yapılacak, söz konusu toplantı Rusya’nın bu birliğe başkanlık ettiği yılın en önemli olaylarından biri olacak. Görüşmeler sırasında ülkelerimiz için ortak adil bir enerji geçişinin ilkeleri üzerinde anlaşmaya varılması ve BRICS’in küresel enerji diyaloğundaki rolünü güçlendirmenin yollarının ana hatlarının çizilmesi gerekecek” diye konuştu.Rus lider, yeni jeopolitik gerçekliklerde enerji sektöründeki işbirliğinin ulusal ekonomileri güçlendirmeye hizmet etmesi gerektiğine vurgu yaptı:

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rusya, kremlin, vladimir putin, rusya enerji haftası, konuşma, brics