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Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü ortaya çıktı: 'Cesedi ormanda yakarak dere kenarına attım'
Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü ortaya çıktı: 'Cesedi ormanda yakarak dere kenarına attım'
Sputnik Türkiye
Edirne'de bir adam kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ayrıntılarını açıklayan adam babasını tabancayla vurup... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T22:38+0300
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türkiye
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baba
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Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde 27 yaşındaki Canberk Yalçın, 58 yaşındaki babası Şerif Yalçın'dan bir gündür haber alamadığını söyleyerek kayıp ihbarında bulundu.İhbar sonrası ifadesine başvuran Jandarma ekipleri Canberk Yalçın'ın hareketlerinden şüphelenerek zanlıyı gözaltına aldı.Zanlının jandarmadaki sorgusunda, babasını tabancayla vurup cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakarak dere kenarına attığını söylediği öğrenildi.Ekipler, şüphelinin ifadesi doğrultusunda gittikleri bölgede adamın babasının cesedine ulaştı.Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Canberk Yalçın, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yalçın cezaevine gönderildi.Canberk Yalçın'ın ifadesine başvurulan eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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edirne, cinayet, baba
edirne, cinayet, baba

Kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğü ortaya çıktı: 'Cesedi ormanda yakarak dere kenarına attım'

22:38 22.09.2024 (güncellendi: 22:43 22.09.2024)
© AA / Gökhan ZobarEdirne'de, kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edirne'de, kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© AA / Gökhan Zobar
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Edirne'de bir adam kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ayrıntılarını açıklayan adam babasını tabancayla vurup cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakarak dere kenarına attığını anlattı.
Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde 27 yaşındaki Canberk Yalçın, 58 yaşındaki babası Şerif Yalçın'dan bir gündür haber alamadığını söyleyerek kayıp ihbarında bulundu.
İhbar sonrası ifadesine başvuran Jandarma ekipleri Canberk Yalçın'ın hareketlerinden şüphelenerek zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki sorgusunda, babasını tabancayla vurup cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakarak dere kenarına attığını söylediği öğrenildi.
Ekipler, şüphelinin ifadesi doğrultusunda gittikleri bölgede adamın babasının cesedine ulaştı.
Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Canberk Yalçın, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yalçın cezaevine gönderildi.
Canberk Yalçın'ın ifadesine başvurulan eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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