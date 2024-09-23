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Bakan Yerlikaya’dan polisi öldüren zanlı hakkındaki iddialara sert tepki: 'Alçakça bir yalandır'
Bakan Yerlikaya’dan polisi öldüren zanlı hakkındaki iddialara sert tepki: 'Alçakça bir yalandır'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hırsızlıktan yakalanan zanlının polis memurlarına ateş açması sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Zanlının çöp torbası ve hayvan nakil aracıyla... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T18:07+0300
2024-09-23T18:10+0300
türkiye
polis
cinayet
ali yerlikaya
saldırı
suçlu
içişleri bakanlığı
milletvekili
istanbul
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İstanbul Ümraniye'de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin çöp poşeti ile sevk edilmesi olayı hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yalanladı.Sosyal medyada kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlının adliyeye çöp torbası ve hayvan nakil aracıyla adliyeye sevk edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddiasına Bakan Yerlikaya "ALÇAKÇA BİR YALANDIR" dedi.'İddialar alçakça bir yalandır'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya '‘Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır’' dedi.Bakan Ali Yerlikaya'nın X paylaşımı:
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polis, cinayet, ali yerlikaya, saldırı, suçlu, içişleri bakanlığı, milletvekili, istanbul, ümraniye
polis, cinayet, ali yerlikaya, saldırı, suçlu, içişleri bakanlığı, milletvekili, istanbul, ümraniye

Bakan Yerlikaya’dan polisi öldüren zanlı hakkındaki iddialara sert tepki: 'Alçakça bir yalandır'

18:07 23.09.2024 (güncellendi: 18:10 23.09.2024)
polis şehit
polis şehit - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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İstanbul'da hırsızlıktan yakalanan zanlının polis memurlarına ateş açması sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Zanlının çöp torbası ve hayvan nakil aracıyla adliyeye sevk edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlatıldığı iddiasına Bakan Ali Yerlikaya'dan yalanlama geldi.
İstanbul Ümraniye'de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin çöp poşeti ile sevk edilmesi olayı hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yalanladı.
Sosyal medyada kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlının adliyeye çöp torbası ve hayvan nakil aracıyla adliyeye sevk edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddiasına Bakan Yerlikaya "ALÇAKÇA BİR YALANDIR" dedi.

'İddialar alçakça bir yalandır'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya '‘Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır’' dedi.
Bakan Ali Yerlikaya'nın X paylaşımı:
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