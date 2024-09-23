https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bakan-yerlikayadan-polisi-olduren-zanli-hakkindaki-iddialara-sert-tepki-alcakca-bir-yalandir-1088347844.html

Bakan Yerlikaya’dan polisi öldüren zanlı hakkındaki iddialara sert tepki: 'Alçakça bir yalandır'

Bakan Yerlikaya’dan polisi öldüren zanlı hakkındaki iddialara sert tepki: 'Alçakça bir yalandır'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hırsızlıktan yakalanan zanlının polis memurlarına ateş açması sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. Zanlının çöp torbası ve hayvan nakil aracıyla... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T18:07+0300

2024-09-23T18:07+0300

2024-09-23T18:10+0300

türkiye

polis

cinayet

ali yerlikaya

saldırı

suçlu

içişleri bakanlığı

milletvekili

istanbul

ümraniye

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İstanbul Ümraniye'de polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin çöp poşeti ile sevk edilmesi olayı hakkında soruşturma başlatıldığı iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yalanladı.Sosyal medyada kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlının adliyeye çöp torbası ve hayvan nakil aracıyla adliyeye sevk edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddiasına Bakan Yerlikaya "ALÇAKÇA BİR YALANDIR" dedi.'İddialar alçakça bir yalandır'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya '‘Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır’' dedi.Bakan Ali Yerlikaya'nın X paylaşımı:

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Sputnik Türkiye

polis, cinayet, ali yerlikaya, saldırı, suçlu, içişleri bakanlığı, milletvekili, istanbul, ümraniye