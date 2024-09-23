https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/pentagon-abd-orta-doguya-ek-asker-gonderecek-1088350332.html

Pentagon: ABD Orta Doğu'ya ek asker gönderecek

Pentagon: ABD Orta Doğu'ya ek asker gönderecek

Sputnik Türkiye

ABD ordusu, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Orta Doğu'ya ek asker gönderiyor. Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T19:47+0300

2024-09-23T19:47+0300

2024-09-23T19:51+0300

dünya

abd

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil-filistin sorunu

lübnan

abd askeri

abd askerleri

abd askeri araçları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0b/1053744533_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_61818ef95a06a87f6d3b5b6d7ad6d231.jpg

ABD ordusu, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Orta Doğu'ya ek asker sevk edecek.Al Arabiya English'e göre Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder bugün yaptığı açıklamasında Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Orta Doğu'ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından ek asker gönderme kararı alındığını duyurdu. Tümgeneral Ryder “Orta Doğu'daki artan gerilimler ve ihtiyatlı olma amacıyla, bölgedeki mevcut güçleri desteklemek için ek ABD askeri personelini bölgeye gönderiyoruz” dedi. Ancak operasyon güvenliği gerekçesiyle Ryder daha fazla detay vermedi.Orta Doğu'da ABD askeri sayısıAmerika Birleşik Devletleri, son aylarda asker sayısını artırmış ve toplam sayıyı 40 bin personele çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-lubnanin-baskenti-beyruta-hava-saldirisi-duzenledi-1088349227.html

israil

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, lübnan, abd askeri, abd askerleri, abd askeri araçları