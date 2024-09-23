https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/pentagon-abd-orta-doguya-ek-asker-gonderecek-1088350332.html
Pentagon: ABD Orta Doğu'ya ek asker gönderecek
Pentagon: ABD Orta Doğu'ya ek asker gönderecek
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Orta Doğu'ya ek asker gönderiyor. Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T19:47+0300
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ABD ordusu, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Orta Doğu'ya ek asker sevk edecek.Al Arabiya English'e göre Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder bugün yaptığı açıklamasında Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Orta Doğu'ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından ek asker gönderme kararı alındığını duyurdu. Tümgeneral Ryder “Orta Doğu'daki artan gerilimler ve ihtiyatlı olma amacıyla, bölgedeki mevcut güçleri desteklemek için ek ABD askeri personelini bölgeye gönderiyoruz” dedi. Ancak operasyon güvenliği gerekçesiyle Ryder daha fazla detay vermedi.Orta Doğu'da ABD askeri sayısıAmerika Birleşik Devletleri, son aylarda asker sayısını artırmış ve toplam sayıyı 40 bin personele çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-lubnanin-baskenti-beyruta-hava-saldirisi-duzenledi-1088349227.html
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abd, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, lübnan, abd askeri, abd askerleri, abd askeri araçları
Pentagon: ABD Orta Doğu'ya ek asker gönderecek
19:47 23.09.2024 (güncellendi: 19:51 23.09.2024)
ABD ordusu, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Orta Doğu'ya ek asker gönderiyor. Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, Al Arabiya English'e yaptığı açıklamada asker sayısı belirtmedi.
ABD ordusu, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Orta Doğu'ya ek asker sevk edecek.
Al Arabiya English'e göre Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder bugün yaptığı açıklamasında Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların artması üzerine Orta Doğu'ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından ek asker gönderme kararı alındığını duyurdu. Tümgeneral Ryder “Orta Doğu'daki artan gerilimler ve ihtiyatlı olma amacıyla, bölgedeki mevcut güçleri desteklemek için ek ABD askeri personelini bölgeye gönderiyoruz” dedi. Ancak operasyon güvenliği gerekçesiyle Ryder daha fazla detay vermedi.
Orta Doğu'da ABD askeri sayısı
Amerika Birleşik Devletleri, son aylarda asker sayısını artırmış ve toplam sayıyı 40 bin personele çıkarmıştı.