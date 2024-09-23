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Memduh Paşa Yalısı’nda milyonlarca liralık soygun: Sanıklar yakalandı ama 115 milyon lira ve altınlar yok
Memduh Paşa Yalısı’nda milyonlarca liralık soygun: Sanıklar yakalandı ama 115 milyon lira ve altınlar yok
Sputnik Türkiye
Tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda çalışan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız, arkadaşları ile birlikte iki saat içerisinde yalıdaki 5 kasayı boşaltıp 145 milyon TL... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T10:17+0300
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türkiye
yalı
holding
hırsızlık
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Nar Holding’in merkezi olarak kullanılan İstanbul Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı, 9 Haziran’da sabah vardiyası için gelen güvenlikçi Salim Kütükçü kapıların açık olmasını fark etmesiyle soyulduğu anlaşıldı. 115 milyon lira kayıpGüvenlik kameraları, gece bekçisinin hırsızlara kapıları açtığını ortaya çıkarırken, holdingin patronu Nadir Eromi’nin beyanına göre kasada bulunan 145 milyonun ise sadece 30 milyon lirası (680 bin dolar, 200 bin Euro) bulundu.Hürriyet'ten Musa Kesler'in aktardığına göre, güvenlik kameralarındaki kayıtlara göre, 9 Haziran gecesi sahte plakalı bir panelvanla gelen 5 maskeli hırsız, özel matkaplarla kasaları açtı ve içindekileri çantalarına doldurdu. Soygun, 04.05’te sona erdi.Polis, soygun aracının yurt dışından getirildiğini ve çeşitli parmak izleri tespit etti. İki gün içinde Mehmet Şaşmaz ve Aytekin Aydın yakalandı. Şaşmaz, soygunun diğer ortaklarını da teşhis etti. Savcılık, 8 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.Altınlar da yokEromi, çalınan miktarın sadece 30 milyon lirasının bulunduğunu, geri kalan 115 milyon lira ve altınların ise hâlâ kayıp olduğunu belirtti.
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yalı, holding, hırsızlık
yalı, holding, hırsızlık

Memduh Paşa Yalısı’nda milyonlarca liralık soygun: Sanıklar yakalandı ama 115 milyon lira ve altınlar yok

10:17 23.09.2024
© AFP 2023İstanbul Boğazı'na bakan bir yalı
İstanbul Boğazı'na bakan bir yalı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AFP 2023
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Tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda çalışan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız, arkadaşları ile birlikte iki saat içerisinde yalıdaki 5 kasayı boşaltıp 145 milyon TL ile altın ve ziynet eşyası ile ayrıldı. Yıldız hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bütün sanıkların yakalanmasına rağmen 115 milyon TL ile altınların bir kısmı hala bulunamadı.
Nar Holding’in merkezi olarak kullanılan İstanbul Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı, 9 Haziran’da sabah vardiyası için gelen güvenlikçi Salim Kütükçü kapıların açık olmasını fark etmesiyle soyulduğu anlaşıldı.

115 milyon lira kayıp

Güvenlik kameraları, gece bekçisinin hırsızlara kapıları açtığını ortaya çıkarırken, holdingin patronu Nadir Eromi’nin beyanına göre kasada bulunan 145 milyonun ise sadece 30 milyon lirası (680 bin dolar, 200 bin Euro) bulundu.
Hürriyet'ten Musa Kesler'in aktardığına göre, güvenlik kameralarındaki kayıtlara göre, 9 Haziran gecesi sahte plakalı bir panelvanla gelen 5 maskeli hırsız, özel matkaplarla kasaları açtı ve içindekileri çantalarına doldurdu. Soygun, 04.05’te sona erdi.
Polis, soygun aracının yurt dışından getirildiğini ve çeşitli parmak izleri tespit etti. İki gün içinde Mehmet Şaşmaz ve Aytekin Aydın yakalandı. Şaşmaz, soygunun diğer ortaklarını da teşhis etti. Savcılık, 8 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Altınlar da yok

Eromi, çalınan miktarın sadece 30 milyon lirasının bulunduğunu, geri kalan 115 milyon lira ve altınların ise hâlâ kayıp olduğunu belirtti.
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
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