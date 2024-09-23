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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/lubnandaki-telsiz-patlamalari-ardindan-irandan-nukleer-tesislerin-korunmasi-hakkinda-aciklama--1088329179.html
Lübnan'daki telsiz patlamaları ardından İran'dan nükleer tesislerin korunması hakkında açıklama
Lübnan'daki telsiz patlamaları ardından İran'dan nükleer tesislerin korunması hakkında açıklama
Sputnik Türkiye
İranlı güvenlik kaynaklarına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarının ardından iletişim... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:39+0300
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israil- filistin çatışması
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israil
israil-filistin
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nükleer
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırılarının ardından, benzer bir tehdidin İran’da yaşanmasını önlemek için ciddi adımlar atmaya başladı. İki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a ait telsiz ve çağrı cihazlarına yönelik saldırılarından sonra, Devrim Muhafızları’nın iletişim ağlarını yeniden gözden geçirdiğini ve bu tür cihazların kullanımını yasakladığını belirtti. Bu saldırılarda hedef alınan bazı cihazlar, incelemeler için Tahran’a getirildi. Nükleer tesislerde güvenlik arttırıldıİran’ın temel kaygısı, özellikle yer altındaki nükleer tesisler ve füze programına yönelik olası sabotajları engellemek olarak öne çıkıyor. İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları’nın artık şifreli mesajlaşmaya geçtiğini ifade ederken, İran’ın haberleşme amacıyla genellikle yerli üretim kablosuz telsizleri kullandığına dikkat çekti. 'İran'ın envanterinde bulunmuyor'İsrail’in Lübnan’da hedef aldığı iletişim cihazlarının İran ordusunun envanterinde bulunmadığı belirtiliyor. Buna ek olarak İran’ın Batı’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle askeri teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak adına yerli üretime yöneldiği biliniyor. Bununla birlikte, son yıllarda İran’ın Rusya ve Çin’den de iletişim cihazları temin ettiği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-basini-duyurdu-lubnan-halki-sokta-telefonlarina-arapca-mesaj-ayni-anda-atilinca-gercek-1088324668.html
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lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, iran nükleer anlaşması, nükleer savaş
lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, nükleer, nükleer füze, nükleer silah, iran nükleer anlaşması, nükleer savaş

Lübnan'daki telsiz patlamaları ardından İran'dan nükleer tesislerin korunması hakkında açıklama

12:39 23.09.2024
© Fatemeh Bahramiİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© Fatemeh Bahrami
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İranlı güvenlik kaynaklarına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarının ardından iletişim cihazlarının kullanımını yasakladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırılarının ardından, benzer bir tehdidin İran’da yaşanmasını önlemek için ciddi adımlar atmaya başladı.
İki üst düzey İranlı güvenlik yetkilisi, İsrail’in Lübnan’da Hizbullah’a ait telsiz ve çağrı cihazlarına yönelik saldırılarından sonra, Devrim Muhafızları’nın iletişim ağlarını yeniden gözden geçirdiğini ve bu tür cihazların kullanımını yasakladığını belirtti. Bu saldırılarda hedef alınan bazı cihazlar, incelemeler için Tahran’a getirildi.

Nükleer tesislerde güvenlik arttırıldı

İran’ın temel kaygısı, özellikle yer altındaki nükleer tesisler ve füze programına yönelik olası sabotajları engellemek olarak öne çıkıyor. İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları’nın artık şifreli mesajlaşmaya geçtiğini ifade ederken, İran’ın haberleşme amacıyla genellikle yerli üretim kablosuz telsizleri kullandığına dikkat çekti.

'İran'ın envanterinde bulunmuyor'

İsrail’in Lübnan’da hedef aldığı iletişim cihazlarının İran ordusunun envanterinde bulunmadığı belirtiliyor. Buna ek olarak İran’ın Batı’nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle askeri teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak adına yerli üretime yöneldiği biliniyor. Bununla birlikte, son yıllarda İran’ın Rusya ve Çin’den de iletişim cihazları temin ettiği ifade ediliyor.
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı
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