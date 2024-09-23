https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-basini-duyurdu-lubnan-halki-sokta-telefonlarina-arapca-mesaj-ayni-anda-atilinca-gercek-1088324668.html

İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı

İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İsrail jetleri bu sabah, Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından, yüz binlerce Lübnan vatandaşının cep telefonlarına Arapça mesajlar gönderildi. Mesajda... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T12:26+0300

2024-09-23T12:26+0300

2024-09-23T12:26+0300

lübnan

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israil-filistin

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silahlı saldırı

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cep telefonu

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arapça

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Hizbullah, 30 Temmuz’da liderlerinden Fuad Şükür’ün suikasta uğramasının ardından intikam yeminleri ederek misillemelerde bulunacağını duyurmuştu. Bu tarihten itibaren, sınır hattında düşük yoğunluklu çatışmalar giderek tırmandı. Son haftalarda, Hizbullah’a ait çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlaması sonucu birçok üyesinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.İsrail, 20 Eylül’de Hizbullah’ın önemli komutanlarından İbrahim Akil’i Beyrut’ta hedef alarak, 15 Hizbullah üyesinin yanı sıra 30 sivilin de hayatını kaybetmesine yol açan bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah, buna karşılık Pazar günü sınırın 50 kilometre derinliğine füze saldırıları gerçekleştirdi ve Hayfa’daki stratejik hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.Son olarak ise İsrail medyası ordunun Lübnan'daki yüz binlerce insanın telefonuna yazılı mesaj gönderdiğini aktardı, telefonlara gelen Arapça mesajlarda 'Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, bir dahaki duyuruya kadar binalardan uzak durun' yazıyordu. Bu hamle, İsrail'in Lübnan'daki cep telefonu hatlarına erişimi olduğunu gösteriyor.

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