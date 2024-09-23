İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sayıştay'ın 2023 raporu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk şirketleri buluta çıkabilmek için Microsoft engeline takılıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-basini-duyurdu-lubnan-halki-sokta-telefonlarina-arapca-mesaj-ayni-anda-atilinca-gercek-1088324668.html
İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı
İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail jetleri bu sabah, Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından, yüz binlerce Lübnan vatandaşının cep telefonlarına Arapça mesajlar gönderildi. Mesajda... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:26+0300
2024-09-23T12:26+0300
lübnan
dünya
israil
israil-filistin
saldırı
silahlı saldırı
siber saldırı
cep telefonu
mesaj
arapça
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/15/1054921843_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b68e7aaed15891b93ed5b547a1795cd2.jpg
Hizbullah, 30 Temmuz’da liderlerinden Fuad Şükür’ün suikasta uğramasının ardından intikam yeminleri ederek misillemelerde bulunacağını duyurmuştu. Bu tarihten itibaren, sınır hattında düşük yoğunluklu çatışmalar giderek tırmandı. Son haftalarda, Hizbullah’a ait çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlaması sonucu birçok üyesinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.İsrail, 20 Eylül’de Hizbullah’ın önemli komutanlarından İbrahim Akil’i Beyrut’ta hedef alarak, 15 Hizbullah üyesinin yanı sıra 30 sivilin de hayatını kaybetmesine yol açan bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah, buna karşılık Pazar günü sınırın 50 kilometre derinliğine füze saldırıları gerçekleştirdi ve Hayfa’daki stratejik hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.Son olarak ise İsrail medyası ordunun Lübnan'daki yüz binlerce insanın telefonuna yazılı mesaj gönderdiğini aktardı, telefonlara gelen Arapça mesajlarda 'Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, bir dahaki duyuruya kadar binalardan uzak durun' yazıyordu. Bu hamle, İsrail'in Lübnan'daki cep telefonu hatlarına erişimi olduğunu gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/unlu-abdli-sanatci-macklemoredan-bir-filistin-sarkisi-daha-kamala-harrise-seslendi--1088297511.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/15/1054921843_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_0c21c1af9d32602e82314ffe44f7d363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lübnan, israil, israil-filistin, saldırı, silahlı saldırı, siber saldırı, cep telefonu, mesaj, arapça, hizbullah, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
lübnan, israil, israil-filistin, saldırı, silahlı saldırı, siber saldırı, cep telefonu, mesaj, arapça, hizbullah, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)

İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı

12:26 23.09.2024
© AATelefon - Mesaj
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA
Abone ol
İsrail jetleri bu sabah, Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından, yüz binlerce Lübnan vatandaşının cep telefonlarına Arapça mesajlar gönderildi. Mesajda, "Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, binalardan uzak durun" uyarısı yapıldı. Bu durum, İsrail’in iletişim altyapısına da erişim sağlayabildiğini ortaya koydu.
Hizbullah, 30 Temmuz’da liderlerinden Fuad Şükür’ün suikasta uğramasının ardından intikam yeminleri ederek misillemelerde bulunacağını duyurmuştu. Bu tarihten itibaren, sınır hattında düşük yoğunluklu çatışmalar giderek tırmandı. Son haftalarda, Hizbullah’a ait çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlaması sonucu birçok üyesinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
İsrail, 20 Eylül’de Hizbullah’ın önemli komutanlarından İbrahim Akil’i Beyrut’ta hedef alarak, 15 Hizbullah üyesinin yanı sıra 30 sivilin de hayatını kaybetmesine yol açan bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah, buna karşılık Pazar günü sınırın 50 kilometre derinliğine füze saldırıları gerçekleştirdi ve Hayfa’daki stratejik hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.
Son olarak ise İsrail medyası ordunun Lübnan'daki yüz binlerce insanın telefonuna yazılı mesaj gönderdiğini aktardı, telefonlara gelen Arapça mesajlarda 'Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, bir dahaki duyuruya kadar binalardan uzak durun' yazıyordu. Bu hamle, İsrail'in Lübnan'daki cep telefonu hatlarına erişimi olduğunu gösteriyor.
Macklemore - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
Ünlü ABD'li sanatçı Macklemore'dan bir Filistin şarkısı daha: İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi de anıldı
Dün, 10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала