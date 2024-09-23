https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-basini-duyurdu-lubnan-halki-sokta-telefonlarina-arapca-mesaj-ayni-anda-atilinca-gercek-1088324668.html
İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı
İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail jetleri bu sabah, Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından, yüz binlerce Lübnan vatandaşının cep telefonlarına Arapça mesajlar gönderildi. Mesajda... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:26+0300
2024-09-23T12:26+0300
2024-09-23T12:26+0300
lübnan
dünya
israil
israil-filistin
saldırı
silahlı saldırı
siber saldırı
cep telefonu
mesaj
arapça
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/15/1054921843_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b68e7aaed15891b93ed5b547a1795cd2.jpg
Hizbullah, 30 Temmuz’da liderlerinden Fuad Şükür’ün suikasta uğramasının ardından intikam yeminleri ederek misillemelerde bulunacağını duyurmuştu. Bu tarihten itibaren, sınır hattında düşük yoğunluklu çatışmalar giderek tırmandı. Son haftalarda, Hizbullah’a ait çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlaması sonucu birçok üyesinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.İsrail, 20 Eylül’de Hizbullah’ın önemli komutanlarından İbrahim Akil’i Beyrut’ta hedef alarak, 15 Hizbullah üyesinin yanı sıra 30 sivilin de hayatını kaybetmesine yol açan bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah, buna karşılık Pazar günü sınırın 50 kilometre derinliğine füze saldırıları gerçekleştirdi ve Hayfa’daki stratejik hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.Son olarak ise İsrail medyası ordunun Lübnan'daki yüz binlerce insanın telefonuna yazılı mesaj gönderdiğini aktardı, telefonlara gelen Arapça mesajlarda 'Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, bir dahaki duyuruya kadar binalardan uzak durun' yazıyordu. Bu hamle, İsrail'in Lübnan'daki cep telefonu hatlarına erişimi olduğunu gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/unlu-abdli-sanatci-macklemoredan-bir-filistin-sarkisi-daha-kamala-harrise-seslendi--1088297511.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/15/1054921843_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_0c21c1af9d32602e82314ffe44f7d363.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, israil, israil-filistin, saldırı, silahlı saldırı, siber saldırı, cep telefonu, mesaj, arapça, hizbullah, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
lübnan, israil, israil-filistin, saldırı, silahlı saldırı, siber saldırı, cep telefonu, mesaj, arapça, hizbullah, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
İsrail basını duyurdu, Lübnan halkı 'şokta': Telefonlarına Arapça mesaj aynı anda atılınca gerçek ortaya çıktı
İsrail jetleri bu sabah, Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından, yüz binlerce Lübnan vatandaşının cep telefonlarına Arapça mesajlar gönderildi. Mesajda, "Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, binalardan uzak durun" uyarısı yapıldı. Bu durum, İsrail’in iletişim altyapısına da erişim sağlayabildiğini ortaya koydu.
Hizbullah, 30 Temmuz’da liderlerinden Fuad Şükür’ün suikasta uğramasının ardından intikam yeminleri ederek misillemelerde bulunacağını duyurmuştu. Bu tarihten itibaren, sınır hattında düşük yoğunluklu çatışmalar giderek tırmandı. Son haftalarda, Hizbullah’a ait çağrı cihazlarının ve telsizlerin eş zamanlı patlaması sonucu birçok üyesinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
İsrail, 20 Eylül’de Hizbullah’ın önemli komutanlarından İbrahim Akil’i Beyrut’ta hedef alarak, 15 Hizbullah üyesinin yanı sıra 30 sivilin de hayatını kaybetmesine yol açan bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah, buna karşılık Pazar günü sınırın 50 kilometre derinliğine füze saldırıları gerçekleştirdi ve Hayfa’daki stratejik hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.
Son olarak ise İsrail medyası ordunun Lübnan'daki yüz binlerce insanın telefonuna yazılı mesaj gönderdiğini aktardı, telefonlara gelen Arapça mesajlarda 'Eğer Hizbullah silahlarının bulunduğu bir binadaysanız, bir dahaki duyuruya kadar binalardan uzak durun' yazıyordu. Bu hamle, İsrail'in Lübnan'daki cep telefonu hatlarına erişimi olduğunu gösteriyor.