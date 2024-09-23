https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-ordusu-lubnandaki-hizbullah-hedeflerine-yogun-saldiri-duzenledi-1088318973.html
İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırılar düzenledi. Lübnan’ın güney ve doğusundaki yerleşimlere yönelik en az... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T09:17+0300
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İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan’da Hizbullah’a ait hedeflere yoğun saldırıların düzenlendiği ifade edildi.Uluslararası haber ajansı Reuters’in aktardığına göre, İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettikleri için bu sabah Hizbullah hedeflerine saldırı gerçekleştirdiklerini savundu. Hagari, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaşayan halka Hizbullah'a ait noktalardan uzak durmaları uyarısını yayınladığını dile getirdi.Lübnan'a olası bir kara harekatına ilişkin soruya da yanıt veren Sözcü, İsrail'in kuzeyinde yaşayan ve karşılıklı saldırılar sebebiyle tahliye edilen kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmeleri için 'ne gerekirse yapacaklarını' söyledi.‘En az 80 hedef vuruldu’Lübnan medyası, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının bu sabah ülkenin güney ve doğundaki bazı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediğini duyurdu. Toplamda en az 80 hedefin vurulduğu belirtildi.Lübnan ulusal haber ajansı NNA, “Sabah 6.30'dan bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki yerleşim yerlerine 80'den fazla hava saldırısı düzenledi” diye yazdı.Aynı zamanda ülkenin doğusundaki Bekaa ve Hermel bölgelerindeki 7 yerleşim birimi de bombalandı.Siber saldırının ardından çatışma yoğunlaştıLübnan'da geçen hafta üst üste yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamaları ile başkent Beyrut'ta Hizbullah komutanlarını hedef aldığı söylenen hava saldırısının ardından İsrail ordusu ve Hizbullahı arasında dün de karşılıklı saldırılar yaşanmıştı.Hizbullah liderinin yardımcısı Naim Kassam, Beyrut'ta öldürülen Hizbullah komutanının cenazesinde, "Başlığı ucu açık bir hesaplaşma savaşı olan yeni bir safhaya girdik" diye konuşmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin kuzeyinde yaşayan İsrailliler evlerine dönene kadar 'operasyonlara' devam edeceklerini söylemişti.
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israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu, hava saldırısı, saldırı, bekaa, çağrı cihazı, telsiz, patlama, yoav gallant
israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu, hava saldırısı, saldırı, bekaa, çağrı cihazı, telsiz, patlama, yoav gallant
İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı düzenledi
09:17 23.09.2024 (güncellendi: 09:19 23.09.2024)
İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırılar düzenledi. Lübnan’ın güney ve doğusundaki yerleşimlere yönelik en az 80 hava saldırısının düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan’da Hizbullah’a ait hedeflere yoğun saldırıların düzenlendiği ifade edildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’in aktardığına göre, İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettikleri için bu sabah Hizbullah hedeflerine saldırı gerçekleştirdiklerini savundu. Hagari, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaşayan halka Hizbullah'a ait noktalardan uzak durmaları uyarısını yayınladığını dile getirdi.
Lübnan'a olası bir kara harekatına ilişkin soruya da yanıt veren Sözcü, İsrail'in kuzeyinde yaşayan ve karşılıklı saldırılar sebebiyle tahliye edilen kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmeleri için 'ne gerekirse yapacaklarını' söyledi.
Lübnan medyası, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının bu sabah ülkenin güney ve doğundaki bazı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediğini duyurdu. Toplamda en az 80 hedefin vurulduğu belirtildi.
Lübnan ulusal haber ajansı NNA
, “Sabah 6.30'dan bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki yerleşim yerlerine 80'den fazla hava saldırısı düzenledi
” diye yazdı.
Aynı zamanda ülkenin doğusundaki Bekaa ve Hermel bölgelerindeki 7 yerleşim birimi de bombalandı.
Siber saldırının ardından çatışma yoğunlaştı
Lübnan'da geçen hafta üst üste yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamaları ile başkent Beyrut'ta Hizbullah komutanlarını hedef aldığı söylenen hava saldırısının ardından İsrail ordusu ve Hizbullahı arasında dün de karşılıklı saldırılar yaşanmıştı.
Hizbullah liderinin yardımcısı Naim Kassam, Beyrut'ta öldürülen Hizbullah komutanının cenazesinde, "Başlığı ucu açık bir hesaplaşma savaşı olan yeni bir safhaya girdik" diye konuşmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin kuzeyinde yaşayan İsrailliler evlerine dönene kadar 'operasyonlara' devam edeceklerini söylemişti.