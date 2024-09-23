İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı düzenledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-ordusu-lubnandaki-hizbullah-hedeflerine-yogun-saldiri-duzenledi-1088318973.html
İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırılar düzenledi. Lübnan’ın güney ve doğusundaki yerleşimlere yönelik en az... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T09:17+0300
2024-09-23T09:19+0300
dünya
israil
lübnan
hizbullah
israil ordusu
hava saldırısı
saldırı
bekaa
çağrı cihazı
telsiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087786814_0:25:746:445_1920x0_80_0_0_c0a1b30ddcaa9193b7688ce703e2a9bc.png
İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan’da Hizbullah’a ait hedeflere yoğun saldırıların düzenlendiği ifade edildi.Uluslararası haber ajansı Reuters’in aktardığına göre, İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettikleri için bu sabah Hizbullah hedeflerine saldırı gerçekleştirdiklerini savundu. Hagari, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaşayan halka Hizbullah'a ait noktalardan uzak durmaları uyarısını yayınladığını dile getirdi.Lübnan'a olası bir kara harekatına ilişkin soruya da yanıt veren Sözcü, İsrail'in kuzeyinde yaşayan ve karşılıklı saldırılar sebebiyle tahliye edilen kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmeleri için 'ne gerekirse yapacaklarını' söyledi.‘En az 80 hedef vuruldu’Lübnan medyası, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının bu sabah ülkenin güney ve doğundaki bazı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediğini duyurdu. Toplamda en az 80 hedefin vurulduğu belirtildi.Lübnan ulusal haber ajansı NNA, “Sabah 6.30'dan bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki yerleşim yerlerine 80'den fazla hava saldırısı düzenledi” diye yazdı.Aynı zamanda ülkenin doğusundaki Bekaa ve Hermel bölgelerindeki 7 yerleşim birimi de bombalandı.Siber saldırının ardından çatışma yoğunlaştıLübnan'da geçen hafta üst üste yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamaları ile başkent Beyrut'ta Hizbullah komutanlarını hedef aldığı söylenen hava saldırısının ardından İsrail ordusu ve Hizbullahı arasında dün de karşılıklı saldırılar yaşanmıştı.Hizbullah liderinin yardımcısı Naim Kassam, Beyrut'ta öldürülen Hizbullah komutanının cenazesinde, "Başlığı ucu açık bir hesaplaşma savaşı olan yeni bir safhaya girdik" diye konuşmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin kuzeyinde yaşayan İsrailliler evlerine dönene kadar 'operasyonlara' devam edeceklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/abd-bu-dort-ulke-arasindaki-iliskilerin-derinlesmesinden-buyuk-endise-duyuyor-1088316328.html
israil
lübnan
bekaa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087786814_60:0:687:470_1920x0_80_0_0_aef65f07a19f6d3e66186ac89a79f968.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu, hava saldırısı, saldırı, bekaa, çağrı cihazı, telsiz, patlama, yoav gallant
israil, lübnan, hizbullah, israil ordusu, hava saldırısı, saldırı, bekaa, çağrı cihazı, telsiz, patlama, yoav gallant

İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırı düzenledi

09:17 23.09.2024 (güncellendi: 09:19 23.09.2024)
Lübnan'dan İsrail'e saldırı
Lübnan'dan İsrail'e saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
Abone ol
İsrail ordusu, bugün sabah saatlerinde Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yoğun saldırılar düzenledi. Lübnan’ın güney ve doğusundaki yerleşimlere yönelik en az 80 hava saldırısının düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan’da Hizbullah’a ait hedeflere yoğun saldırıların düzenlendiği ifade edildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’in aktardığına göre, İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettikleri için bu sabah Hizbullah hedeflerine saldırı gerçekleştirdiklerini savundu. Hagari, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yaşayan halka Hizbullah'a ait noktalardan uzak durmaları uyarısını yayınladığını dile getirdi.
Lübnan'a olası bir kara harekatına ilişkin soruya da yanıt veren Sözcü, İsrail'in kuzeyinde yaşayan ve karşılıklı saldırılar sebebiyle tahliye edilen kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmeleri için 'ne gerekirse yapacaklarını' söyledi.

‘En az 80 hedef vuruldu’

Lübnan medyası, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının bu sabah ülkenin güney ve doğundaki bazı bölgelere yoğun bombardıman düzenlediğini duyurdu. Toplamda en az 80 hedefin vurulduğu belirtildi.
Lübnan ulusal haber ajansı NNA, “Sabah 6.30'dan bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki yerleşim yerlerine 80'den fazla hava saldırısı düzenledi” diye yazdı.
Aynı zamanda ülkenin doğusundaki Bekaa ve Hermel bölgelerindeki 7 yerleşim birimi de bombalandı.

Siber saldırının ardından çatışma yoğunlaştı

Lübnan'da geçen hafta üst üste yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamaları ile başkent Beyrut'ta Hizbullah komutanlarını hedef aldığı söylenen hava saldırısının ardından İsrail ordusu ve Hizbullahı arasında dün de karşılıklı saldırılar yaşanmıştı.
Hizbullah liderinin yardımcısı Naim Kassam, Beyrut'ta öldürülen Hizbullah komutanının cenazesinde, "Başlığı ucu açık bir hesaplaşma savaşı olan yeni bir safhaya girdik" diye konuşmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin kuzeyinde yaşayan İsrailliler evlerine dönene kadar 'operasyonlara' devam edeceklerini söylemişti.
Amerikan Kongre Binası 'Capitol' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
DÜNYA
ABD, bu dört ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden büyük endişe duyuyor
08:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала