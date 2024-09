https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/abd-bu-dort-ulke-arasindaki-iliskilerin-derinlesmesinden-buyuk-endise-duyuyor-1088316328.html

ABD, bu dört ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden büyük endişe duyuyor

ABD ve müttefiklerinin Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden büyük endişe duyduğu belirtildi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

Bloomberg’in yazısında, ABD ve müttefik ülkelerinin, tarihin en büyük yaptırımlarla karşı karşıya olan Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ın aralarındaki bağları güçlendirmeye devam etmesinden büyük endişe duyduğu ifade edildi.Yazıda, “ABD ve müttefikleri bu ülkelerin, Batı'nın bugüne kadar uyguladığı en kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya olmalarına rağmen Amerikan hakimiyetine meydan okumak için aralarındaki bağları derinleştirme hızı ve yoğunluğu konusunda giderek büyüyen endişe duyuyor” ifadesine yer verildi.Bu tür olayların, Washington'un dış politikada yaşadığı başarısızlıklar bağlamında, ABD'nin dünya sahnesindeki liderliğiyle ilgili soru işaretleri oluşturduğu kaydedildi.Kenya’nın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve New York Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Merkezi Direktörü Martin Kimani, Bloomberg’e açıklamasında, “ABD'nin etkisi hızla azalıyor. Çin'den diğerlerine kadar çok taraflı alanda kendilerini daha fazla göstermek isteyen yükselen güçler var ve Küresel Güney giderek daha fazla söz sahibi oluyor” yorumunda bulundu.BRICS'in hızla büyümesinin ve her geçen gün daha fazla ülkenin bu gruba katılmak için başvuruda bulunmasının da Batı'yı endişelendiren konular arasında olduğu kaydedildi. Bu birliğin açıkça ABD dolarının hakimiyetine rakip olacak alternatif bir küresel etki merkezini yaratma çağrısında bulunduğu anımsatıldı.Hudson Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Nadia Schadlow, “ABD ve rakiplerinin yörüngesi dışında kalan ülkeler, bu yeni güç düğümünün ortaya çıktığını görüyorlar. Bu da muhtemelen her iki kutup arasında kalmalarına ve dünyada çok kutupluluğu teşvik etmelerine katkıda bulunuyor” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül’de yaptığı açıklamada, 34 ülkenin BRICS’e katılma isteğini dile getirdiğini bildirmişti. Putin, 5 Eylül’de katıldığı 9. Doğu Ekonomik Forumu genel oturumunda, ABD’nin attığı adımlar sonucu dünyanın dolardan kurtulma sürecine girdiğini ve bu süreci hızlandırdığını dile getirmişti.

