https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-ceza-mahkemesi-bassavcisi-khan-ile-gorustu-1088351747.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan ile görüştü

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T20:41+0300

2024-09-23T20:41+0300

2024-09-23T20:41+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

benyamin netahyahu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ​Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan'ı kabul etti. Erdoğan'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de bir soykırıma imza attığını vurgulayarak, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-lubnanin-baskenti-beyruta-hava-saldirisi-duzenledi-1088349227.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), benyamin netahyahu