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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-iran-siyonist-rejimin-suclarina-cevap-verebilecegini-kanitlamistir-1088355249.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, Siyonist rejimin suçlarına cevap verebileceğini kanıtlamıştır
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, Siyonist rejimin suçlarına cevap verebileceğini kanıtlamıştır
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BMGK toplantısına katılmak için gittiği New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T22:56+0300
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dünya
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mesud pezeşkiyan
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
iran nükleer müzakereleri
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. İran'ın dış politika tercihleri hakkında konuşan Pezeşkiyan, dış politika tercihlerinin odakta komşular öncelikli olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde olduğunu söyledi. 'Batılı medyalar kasıtlı olarak yanlış yansıtıyor'Ayrıca Pezeşkiyan, konuşmasında batılı medya kuruluşlarına eleştirilerde bulundu. İran'ın batılı medyalar tarafından kasıtlı olarak yanlış yansıtıldığını ifade eden Pezeşkiyan, "Biz hiçbir şekilde dünyada savaş ve güvensizlik aramıyoruz ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına dünyanın tüm ülke ve milletlerine barış ve dostluk mesajımızı iletmek için geldik" dedi.'Biz anlaşmadaki tüm taahhütlerimize uyduk'Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Biz anlaşmadaki tüm taahhütlerimize uyduk ancak anlaşmadan çekilen (eski ABD Başkanı Donald) Trump oldu ve ne yazık ki diğer ülkeler bu anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yardımcı olmadılar. Her geçen gün İran'a yaptırım çemberine yenileri eklendi" ifadelerini kullandı.Nükleer müzakeredeki taahütlerine dönmeye hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "ABD ve Avrupa ülkelerinin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize dönmeye tamamen hazırız" şeklinde konuştu.'İran'ın savunma ve güvenlik doktrininde nükleer silahların yeri yok'Pezeşkiyan nükleer silah üretimine ilişkin bir soruya ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahların üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasını hatırlatarak, "İran'ın savunma ve güvenlik doktrininde nükleer silahların yeri yoktur" dedi.'İsrail savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor'İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgede gerçelkleştirdiği saldırılar hakkında konuşan Pezeşkiyan, Tel Aviv yönetiminin savaşı bölgeye yaymaya çalıştığını belirterek, batı medyasına eleştirilerde bulundu. Batı medyasına eleştirilerinde Pezeşkiyan, "Medya olarak Gazze'de olup bitenleri çok iyi biliyorsunuz. Bu suçlar karşısında sessiz kalmayın, zalimin, mazlumun yer değiştirmesine izin vermeyin" ifadelerinde bulundu.'Husiler bağımsız hareket ediyor'Pezeşkiyan, 'Yemen'deki İran destekli Husiler'in İsrail'e karşı eylemlerini engellemek için İran'ın ne yapabileceğine' dair bir soruya verdiği cevapta, Husilerin İsrail'in işlediği savaş ve soykırım suçlarına karşı tamamen bağımsız hareket ettiğini ve Tel Aviv'in saldırganlığının durdurulmaması halinde bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.'İran, Siyonist rejimin suçlarına cevap verebileceğini kanıtlamıştır'Haniye suikastine ilişkin İran'ın yanıt vereceğini söylemesine rağmen hala harekete geçmemiş olmasına yönelik yöneltilen soruya ise Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-new-yorkta-turk-evine-gitti-1088353026.html
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iran, mesud pezeşkiyan, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), iran nükleer müzakereleri, israil, misilleme
iran, mesud pezeşkiyan, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), iran nükleer müzakereleri, israil, misilleme

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, Siyonist rejimin suçlarına cevap verebileceğini kanıtlamıştır

22:56 23.09.2024
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı / Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı / Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BMGK toplantısına katılmak için gittiği New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi. Pezeşkiyan, batılı medyalara eleştirilerde bulunduğu konuşmasında, nükleer anlaşma, Haniye suikastina verilecek cevap gibi pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD'li medya kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.
İran'ın dış politika tercihleri hakkında konuşan Pezeşkiyan, dış politika tercihlerinin odakta komşular öncelikli olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde olduğunu söyledi.

'Batılı medyalar kasıtlı olarak yanlış yansıtıyor'

Ayrıca Pezeşkiyan, konuşmasında batılı medya kuruluşlarına eleştirilerde bulundu. İran'ın batılı medyalar tarafından kasıtlı olarak yanlış yansıtıldığını ifade eden Pezeşkiyan, "Biz hiçbir şekilde dünyada savaş ve güvensizlik aramıyoruz ve Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına dünyanın tüm ülke ve milletlerine barış ve dostluk mesajımızı iletmek için geldik" dedi.

'Biz anlaşmadaki tüm taahhütlerimize uyduk'

Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Biz anlaşmadaki tüm taahhütlerimize uyduk ancak anlaşmadan çekilen (eski ABD Başkanı Donald) Trump oldu ve ne yazık ki diğer ülkeler bu anlaşmanın yeniden canlandırılmasına yardımcı olmadılar. Her geçen gün İran'a yaptırım çemberine yenileri eklendi" ifadelerini kullandı.
Nükleer müzakeredeki taahütlerine dönmeye hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "ABD ve Avrupa ülkelerinin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize dönmeye tamamen hazırız" şeklinde konuştu.

'İran'ın savunma ve güvenlik doktrininde nükleer silahların yeri yok'

Pezeşkiyan nükleer silah üretimine ilişkin bir soruya ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahların üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasını hatırlatarak, "İran'ın savunma ve güvenlik doktrininde nükleer silahların yeri yoktur" dedi.

'İsrail savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor'

İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgede gerçelkleştirdiği saldırılar hakkında konuşan Pezeşkiyan, Tel Aviv yönetiminin savaşı bölgeye yaymaya çalıştığını belirterek, batı medyasına eleştirilerde bulundu.
Batı medyasına eleştirilerinde Pezeşkiyan, "Medya olarak Gazze'de olup bitenleri çok iyi biliyorsunuz. Bu suçlar karşısında sessiz kalmayın, zalimin, mazlumun yer değiştirmesine izin vermeyin" ifadelerinde bulundu.

'Husiler bağımsız hareket ediyor'

Pezeşkiyan, 'Yemen'deki İran destekli Husiler'in İsrail'e karşı eylemlerini engellemek için İran'ın ne yapabileceğine' dair bir soruya verdiği cevapta, Husilerin İsrail'in işlediği savaş ve soykırım suçlarına karşı tamamen bağımsız hareket ettiğini ve Tel Aviv'in saldırganlığının durdurulmaması halinde bölgede barış ve güvenliğin tesis edilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

'İran, Siyonist rejimin suçlarına cevap verebileceğini kanıtlamıştır'

Haniye suikastine ilişkin İran'ın yanıt vereceğini söylemesine rağmen hala harekete geçmemiş olmasına yönelik yöneltilen soruya ise Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:
"Şehit Heniyye'ye suikast tüm uluslararası hukuka göre kınanmıştır ve kesinlikle cevapsız kalmayacaktır. İran, ABD ve Batılı ülkelerin Siyonist rejimi desteklediği bir dönemde konsolosluğuna yapılan saldırıya karşılık vermiştir. İran, Siyonist rejimin suçlarına cevap verebileceğini kanıtlamıştır ancak bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğin nedeni olmak istemiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
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