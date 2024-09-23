https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/eski-sakaryaspor-kulup-baskanina-tokat-sorusturmasinda-yeni-gelisme-videoyu-ceken---yonetici-de-1088342583.html
Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na tokat soruşturmasında yeni gelişme: Videoyu çeken yönetici de tutuklandı
Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na tokat soruşturmasında yeni gelişme: Videoyu çeken yönetici de tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği anlara ait görüntüleri çeken eski kulüp başkanvekili S.İ.'de tutuklandı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T16:31+0300
2024-09-23T16:31+0300
2024-09-23T16:31+0300
türkiye
sakaryaspor
yağma
gökhan in
tutuklama kararı
tutuklama
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Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde C.Ş., videonun yayıldığı gece İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., 2 gün önce sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydeden ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin yakalanması için emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. S.İ.'nin dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.İ., ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edildi. Gaza geldik tartıştıkS.İ.'nin ifadesinde, “Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum” dediği belirtildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan S.İ. ‘yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte Gökhan İn'e tokat atan ve o anları videoya alan kulübün eski iki yöneticisi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sakaryaspor-kulup-baskanina-tokat-atan-kisinin-ifadesiortayacikti-sinirlerime-hakim-olamadim-1088287903.html
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sakaryaspor, yağma, gökhan in, tutuklama kararı, tutuklama
sakaryaspor, yağma, gökhan in, tutuklama kararı, tutuklama
Eski Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na tokat soruşturmasında yeni gelişme: Videoyu çeken yönetici de tutuklandı
Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darbedildiği anlara ait görüntüleri çeken eski kulüp başkanvekili S.İ.'de tutuklandı.
Sakaryaspor eski Kulüp Başkanı Gökhan İn'in, kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde C.Ş., videonun yayıldığı gece İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Ş., 2 gün önce sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ülke gündemine oturan olayın görüntülerini kaydeden ve görevinden 29 Ağustos 2024 tarihinde istifa eden Kulüp Başkanvekili S.İ.'nin yakalanması için emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. S.İ.'nin dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.İ., ters kelepçe yapılıp adliyeye sevk edildi.
S.İ.'nin ifadesinde, “Yönetimle ilgili konuşuyorduk. Bir anda gaza geldik tartıştık. Nasıl oldu anlamadım. Tokat atacağını bilmiyordum” dediği belirtildi.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan S.İ. ‘yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bununla birlikte Gökhan İn'e tokat atan ve o anları videoya alan kulübün eski iki yöneticisi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.