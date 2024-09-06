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İngiltere hapishanelerde boş yer kalmadı: Estonya'dan cezaevi kiralanılması düşünüyor
İngiltere hapishanelerde boş yer kalmadı: Estonya'dan cezaevi kiralanılması düşünüyor
Sputnik Türkiye
İngiltere, ülke içindeki hapishanelerdeki yoğunluk nedeniyle Estonya'da cezaevi kiralamayı düşünüyor. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T14:57+0300
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İngiltere'de hükümetin, hapishanelerdeki doluluk oranının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralayabileceği iddia edildi. Kaynaklar, Estonya'nın, düşük suç oranları nedeniyle cezaevlerindeki yedek kapasitesini diğer ülkelere kiralamayı teklif ettiğini açıklamasının ardından İngiltere Adalet Bakanlığı'nın bu seçeneği değerlendirdiği belirtildi.İngiltere 25 milyon sterlin vermeyi düşünüyorHaberde, İngiltere ve Galler'de hüküm giymiş suçluların, hapishanelerin yarısının boş olduğu Estonya'ya gönderilebileceği ve İngiltere’nin bu ülkeye 25 milyon sterlin destek sağlayabileceği kaydedildi. Telegraph'ın haberinde, hükümet kaynaklarının hapishanelerdeki doluluk oranının ciddiyeti nedeniyle 'tartışmalı çözümün masada olduğunu' belirttikleri aktarıldı.Estonya olumlu bakıyorEstonya Adalet Bakanı Liisa Pakosta da Telegraph'a yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Estonya başarılı uluslararası işbirliği geçmişine sahip ve böyle bir ortaklık birbirimizden faydalanmak ve öğrenmek için daha fazla fırsat yaratacaktır." ifadesini kullandı.İngiltere ve Galler'de 1991'de yaklaşık 40 bin olan cezaevindeki mahkum sayısı, son dört hafta içinde binden fazla artarak 88 binin üzerine çıkmıştı. İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinde geçen ay sadece 83 kişilik boş yer kalmıştı.
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ingiltere, estonya, ceza, cezaevi, açık cezaevi

İngiltere hapishanelerde boş yer kalmadı: Estonya'dan cezaevi kiralanılması düşünüyor

14:57 06.09.2024
© AAHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA
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İngiltere, ülke içindeki hapishanelerdeki yoğunluk nedeniyle Estonya'da cezaevi kiralamayı düşünüyor.
İngiltere'de hükümetin, hapishanelerdeki doluluk oranının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralayabileceği iddia edildi. Kaynaklar, Estonya'nın, düşük suç oranları nedeniyle cezaevlerindeki yedek kapasitesini diğer ülkelere kiralamayı teklif ettiğini açıklamasının ardından İngiltere Adalet Bakanlığı'nın bu seçeneği değerlendirdiği belirtildi.

İngiltere 25 milyon sterlin vermeyi düşünüyor

Haberde, İngiltere ve Galler'de hüküm giymiş suçluların, hapishanelerin yarısının boş olduğu Estonya'ya gönderilebileceği ve İngiltere’nin bu ülkeye 25 milyon sterlin destek sağlayabileceği kaydedildi. Telegraph'ın haberinde, hükümet kaynaklarının hapishanelerdeki doluluk oranının ciddiyeti nedeniyle 'tartışmalı çözümün masada olduğunu' belirttikleri aktarıldı.

Estonya olumlu bakıyor

Estonya Adalet Bakanı Liisa Pakosta da Telegraph'a yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Estonya başarılı uluslararası işbirliği geçmişine sahip ve böyle bir ortaklık birbirimizden faydalanmak ve öğrenmek için daha fazla fırsat yaratacaktır." ifadesini kullandı.
İngiltere ve Galler'de 1991'de yaklaşık 40 bin olan cezaevindeki mahkum sayısı, son dört hafta içinde binden fazla artarak 88 binin üzerine çıkmıştı. İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinde geçen ay sadece 83 kişilik boş yer kalmıştı.
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