https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/sgk-uzmani-erdursundan-onemli-uyarilar-bunlari-sakin-yapmayin-emekliliginiz-iptal-olur-1088331243.html
SGK uzmanı Erdursun'dan önemli uyarılar: 'Bu hataları sakın yapmayın, emekliliğiniz iptal olur'
SGK uzmanı Erdursun'dan önemli uyarılar: 'Bu hataları sakın yapmayın, emekliliğiniz iptal olur'
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyasından yaptığı 'Kimlerin Emekliliği İptal' olur başlıklı yazısında emeklileri ve emekli adaylarını uyardı. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T13:15+0300
2024-09-23T13:15+0300
2024-09-23T13:40+0300
ekonomi
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik maaşı
erken emeklilik
emeklilik iptali
özgür erdursun
bağkur
sgk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_0:32:745:451_1920x0_80_0_0_3079197cef36ff4dd50a69db343feb78.jpg
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 'eksik günlerin yasalara uygun tamamlanmaması' durumda, emekliliğin iptal olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Sosyal medyasından maddeler halinde emekliliğin iptaline hangi durumların neden olabileceğini söyleyen Erdursun şu bilgileri paylaştı: "28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış ise bu 4/a SSK günleri silinecek.28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde çalışabilirler. 4/a SSK'dan emekli olmak için çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermeniz yasalara aykırıdır. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır.Emeklilik sürecinizde bilmeden yapılan hatalar sonucunda hem emekli olamazsınız, emekliliğiniz iptal olabilir hem de cebinizden çıkan paraları geri alamazsınız.Ortağı olduğunuz Ltd.Şti ya da yönetim kurulunda olduğunuz A.Ş'de 1.10.2008 sonrası sigortalı olamazsınız, 1.10.2008 öncesi ise 4/a SSK'lı çalışırken hisse alıp sonradan ortak olduysanız 4/a SSK kesinti yoksa devam eder, kesinti varsa o tarih itibariyle SSK sonlanır, Bağ-Kur devreye girer.Eksik günlerinizi isteğe bağlı Bağ-Kur ile tamamlayabilirsiniz ancak 1260 günden fazla prim öderseniz Bağ-Kur şartlarına geçersiniz.SSK'dan emekli olmak için kendinizi başka bir işletmede sigortalı göstermeyin. Şunu görüyorum siz kendinizi çalışmadan başka bir işletmede SSK'lı gösteriyorsunuz, sigortalı gösterdiğiniz işletme sahibini de siz kendi işletmenizde sigortalı gösteriyorsanız bu durumda tam anlamı ile hapı yuttunuz demektir. Her ikinizin de emekliliği iptal olur. Eksik günlerinizi yasalara uygun tamamlayın! Emeklilikte sorun yaşamayın!"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/uzmani-uyardi-2025te-emekli-olanlar-en-az-yuzde-30-daha-az-maas-alacak-1088115192.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_51:0:695:483_1920x0_80_0_0_8381d1525c40c902c29a94c66d14613a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, erken emeklilik, emeklilik iptali, özgür erdursun, bağkur, sgk
emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, erken emeklilik, emeklilik iptali, özgür erdursun, bağkur, sgk
SGK uzmanı Erdursun'dan önemli uyarılar: 'Bu hataları sakın yapmayın, emekliliğiniz iptal olur'
13:15 23.09.2024 (güncellendi: 13:40 23.09.2024)
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medyasından yaptığı 'Kimlerin Emekliliği İptal' olur başlıklı yazısında emeklileri ve emekli adaylarını uyardı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 'eksik günlerin yasalara uygun tamamlanmaması' durumda, emekliliğin iptal olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.
Sosyal medyasından maddeler halinde emekliliğin iptaline hangi durumların neden olabileceğini söyleyen Erdursun şu bilgileri paylaştı:
"28/02/2011 öncesinde kendi adına işletmesi olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmış ise bu 4/a SSK günleri silinecek.
28/02/2011 sonrasında kendi adına işyeri olan ya da şirket ortağı olan kişiler başka bir işyerinde çalışabilirler. 4/a SSK'dan emekli olmak için çalışmadan kendinizi sigortalı olarak göstermeniz yasalara aykırıdır. Bir kişi bir işyerinde gerçekten fiilen çalışmıyorsa kendisini çalışıyormuş gibi gösteriyorsa bunun adı sahte sigortalılıktır.
Emeklilik sürecinizde bilmeden yapılan hatalar sonucunda hem emekli olamazsınız, emekliliğiniz iptal olabilir hem de cebinizden çıkan paraları geri alamazsınız.
Ortağı olduğunuz Ltd.Şti ya da yönetim kurulunda olduğunuz A.Ş'de 1.10.2008 sonrası sigortalı olamazsınız, 1.10.2008 öncesi ise 4/a SSK'lı çalışırken hisse alıp sonradan ortak olduysanız 4/a SSK kesinti yoksa devam eder, kesinti varsa o tarih itibariyle SSK sonlanır, Bağ-Kur devreye girer.
Eksik günlerinizi isteğe bağlı Bağ-Kur ile tamamlayabilirsiniz ancak 1260 günden fazla prim öderseniz Bağ-Kur şartlarına geçersiniz.
SSK'dan emekli olmak için kendinizi başka bir işletmede sigortalı göstermeyin. Şunu görüyorum siz kendinizi çalışmadan başka bir işletmede SSK'lı gösteriyorsunuz, sigortalı gösterdiğiniz işletme sahibini de siz kendi işletmenizde sigortalı gösteriyorsanız bu durumda tam anlamı ile hapı yuttunuz demektir. Her ikinizin de emekliliği iptal olur. Eksik günlerinizi yasalara uygun tamamlayın! Emeklilikte sorun yaşamayın!"