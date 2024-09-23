https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/feribot-iskelesinde-freni-bosalan-tir-denize-dustu-1088338566.html
Feribot iskelesinde freni boşalan tır, denize düştü
Feribot iskelesinde freni boşalan tır, denize düştü
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde feribot iskelesinde park halindeki tır, freni boşalınca denize düştü. Tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar saniye saniye güvenlik... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T15:34+0300
2024-09-23T15:34+0300
2024-09-23T15:39+0300
yaşam
tır şöförü
tir
gebze
feribot
fren arızası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088338674_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_41d9e6f672ce6179b5b6b3895648967a.png
Olay, 22 Eylül’de Gebze ilçesi Negmar Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Feribot geçişi için iskeleye gelen tırın dorsesi arıza yaptı. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan tır ilerleyerek denize uçtu. Sürücü, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı. Tır saniyeler içerisinde suya battı.Vinç yardımıyla denizden çıkarılan tırdan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada yaralanan olmazken, tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisi-sehit-eden-supheli-siyah-cop-poseti-ile-hayvan-nakil-aracina-konularak-adliyeye-sevk-edildi--1088334347.html
gebze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088338674_128:0:512:288_1920x0_80_0_0_92b4e479729f8e69579ce4349846b3a0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tır şöförü, tir, gebze, feribot, fren arızası
tır şöförü, tir, gebze, feribot, fren arızası
Feribot iskelesinde freni boşalan tır, denize düştü
15:34 23.09.2024 (güncellendi: 15:39 23.09.2024)
Kocaeli'nde feribot iskelesinde park halindeki tır, freni boşalınca denize düştü. Tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Eylül’de Gebze ilçesi Negmar Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Feribot geçişi için iskeleye gelen tırın dorsesi arıza yaptı. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan tır ilerleyerek denize uçtu. Sürücü, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı. Tır saniyeler içerisinde suya battı.
Vinç yardımıyla denizden çıkarılan tırdan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada yaralanan olmazken, tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.