https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/feribot-iskelesinde-freni-bosalan-tir-denize-dustu-1088338566.html

Feribot iskelesinde freni boşalan tır, denize düştü

Feribot iskelesinde freni boşalan tır, denize düştü

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde feribot iskelesinde park halindeki tır, freni boşalınca denize düştü. Tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar saniye saniye güvenlik... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T15:34+0300

2024-09-23T15:34+0300

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yaşam

tır şöförü

tir

gebze

feribot

fren arızası

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Olay, 22 Eylül’de Gebze ilçesi Negmar Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Feribot geçişi için iskeleye gelen tırın dorsesi arıza yaptı. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan tır ilerleyerek denize uçtu. Sürücü, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı. Tır saniyeler içerisinde suya battı.Vinç yardımıyla denizden çıkarılan tırdan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada yaralanan olmazken, tırın bariyerleri kırarak denize düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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tır şöförü, tir, gebze, feribot, fren arızası