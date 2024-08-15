Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi: Türkiye listede geriledi

Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir

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Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'