https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/basketbolda-dunya-siralamasina-olimpiyat-etkisi-turkiye-listede-geriledi-1086892199.html
Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi: Türkiye listede geriledi
Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi: Türkiye listede geriledi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi. Güncellenen listede Türkiye... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:44+0300
2024-08-15T18:44+0300
2024-08-15T18:49+0300
spor
fiba
basketbol
abd
sırbistan
almanya
fransa
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FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024’te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.Olimpiyatlarda mücadele etmeyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24’üncü sıradan 27’nciliğe geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/-super-ligde-3-ve-4-hafta-programlari-aciklandi-1086889608.html
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fiba, basketbol, abd, sırbistan, almanya, fransa, türkiye
fiba, basketbol, abd, sırbistan, almanya, fransa, türkiye
Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi: Türkiye listede geriledi
18:44 15.08.2024 (güncellendi: 18:49 15.08.2024)
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi. Güncellenen listede Türkiye, 24'üncü sıradan 27'nci sıraya geriledi.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024’te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.
Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.
Olimpiyatlarda mücadele etmeyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24’üncü sıradan 27’nciliğe geriledi.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle oldu:
Sıra
Takım
Puan
Değişim
1
ABD
838.8
-
2
Sırbistan
758.9
+2
3
Almanya
755.3
-
4
Fransa
753
+5
5
Kanada
747.8
+2
6
İspanya
746.7
-4
7
Avustralya
732.5
-2
8
Arjantin
731.1
-
9
Letonya
711.4
-3
10
Litvanya
698.9
-