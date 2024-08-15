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Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi: Türkiye listede geriledi
Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi: Türkiye listede geriledi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi. Güncellenen listede Türkiye... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024’te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.Olimpiyatlarda mücadele etmeyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24’üncü sıradan 27’nciliğe geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/-super-ligde-3-ve-4-hafta-programlari-aciklandi-1086889608.html
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fiba, basketbol, abd, sırbistan, almanya, fransa, türkiye
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Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi: Türkiye listede geriledi

18:44 15.08.2024 (güncellendi: 18:49 15.08.2024)
© AAFIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.
FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları’nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi. Güncellenen listede Türkiye, 24'üncü sıradan 27'nci sıraya geriledi.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024’te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.
Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.
Olimpiyatlarda mücadele etmeyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24’üncü sıradan 27’nciliğe geriledi.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle oldu:

Sıra

Takım

Puan

Değişim

1

ABD

838.8

-

2

Sırbistan

758.9

+2

3

Almanya

755.3

-

4

Fransa

753

+5

5

Kanada

747.8

+2

6

İspanya

746.7

-4

7

Avustralya

732.5

-2

8

Arjantin

731.1

-

9

Letonya

711.4

-3

10

Litvanya

698.9

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