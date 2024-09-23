https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ela-rumeysa-cebeci-haberturkten-ayrildi-mi-1088315959.html
Ela Rumeysa Cebeci Habertürk'ten ayrıldı mı?
Ela Rumeysa Cebeci Habertürk'ten ayrıldı mı?
Sputnik Türkiye
Bugün itibarıyla Habertürk'te Ela Rümeysa Cebeci yerine Gün Başlıyor programının Mesut Yar tarafından sunulduğu görüldü. 'Ela Rümeysa Cebeci habertürk'ten... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T08:58+0300
2024-09-23T08:58+0300
2024-09-23T09:05+0300
habertürk gazetesi
habertürk tv
mesut yar
yaşam
ela rumeysa cebeci
gün başlıyor
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Son olarak 20 Eylül'de Gün Başlıyor programı ile ekranlara çıkan Habertürk'ün sabah sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, 23 Eylül Programına çıkmadı. İnternette 'Ela Rumeya Cebeci Habertürk'ten ayrıldı mı' soruları sorulurken, programı deneyimli gazeteci Mesut Yar'ın sunduğu görüldü.Daha önce Cebeci'nin bir programda Mehmet Ayan ile birlikte HT Spor kanalında program yapacağını söylemesi gündem olmuştu. Bu sebeple sabah programlarına çıkmadığı düşünülen Ela Rümeysa Cebeci'nin ise ne X'te ne de Instagram'da 20 Eylül'den beri paylaşım yapmadığı ve hala biyografisinde 'hafta içi her sabah 6-9 Gün Başlıyor' yazdığı görüldü.Mesut Yar ile Gün Başlıyor ne zaman?Hafta içi her gün saat 7 ve 10 arasında Mesut Yar ile Gün Başlıyor ekranlarda olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/maasi-40-milyon-lira-calisacak-eleman-bulunamiyor-1088316162.html
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Ela Rumeysa Cebeci Habertürk'ten ayrıldı mı?
08:58 23.09.2024 (güncellendi: 09:05 23.09.2024)
Bugün itibarıyla Habertürk'te Ela Rümeysa Cebeci yerine Gün Başlıyor programının Mesut Yar tarafından sunulduğu görüldü. 'Ela Rümeysa Cebeci habertürk'ten ayrıldı mı, Habertürk'te gün başlıyor programını kim sunuyor' gibi sorular da gündeme geldi. Peki, Ela Rumeysa Cebeci nerede programa başladı? Hangi kanalda çıkıyor?
Son olarak 20 Eylül'de Gün Başlıyor programı ile ekranlara çıkan Habertürk'ün sabah sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, 23 Eylül Programına çıkmadı. İnternette 'Ela Rumeya Cebeci Habertürk'ten ayrıldı mı' soruları sorulurken, programı deneyimli gazeteci Mesut Yar'ın sunduğu görüldü.
Daha önce Cebeci'nin bir programda Mehmet Ayan ile birlikte HT Spor kanalında program yapacağını söylemesi gündem olmuştu. Bu sebeple sabah programlarına çıkmadığı düşünülen Ela Rümeysa Cebeci'nin ise ne X'te ne de Instagram'da 20 Eylül'den beri paylaşım yapmadığı ve hala biyografisinde 'hafta içi her sabah 6-9 Gün Başlıyor' yazdığı görüldü.
Mesut Yar ile Gün Başlıyor ne zaman?
Hafta içi her gün saat 7 ve 10 arasında Mesut Yar ile Gün Başlıyor ekranlarda olacak.