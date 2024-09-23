https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/dunya-rekoru-kirildi-turkiyeye-goc-eden-zengin-sayisi-artti-1088318927.html

Dünya rekoru kırıldı: Türkiye'ye göç eden zengin sayısı arttı

Dünya rekoru kırıldı: Türkiye'ye göç eden zengin sayısı arttı

Sputnik Türkiye

Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, 2023'te 300 dolar milyonerinin Türkiye’ye yerleştiğini açıkladı. Dünyada salgın ve bölgesel gelişmelerin... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T10:16+0300

2024-09-23T10:16+0300

2024-09-23T10:16+0300

türkiye

zengin

ekonomi

göç

servet

servet vergisi

pasaport

henley pasaport endeksi açıklandı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg

2022’de 124 bin varlıklı ailenin ülkeler arası göç ettiği bilgisi paylaşıldı.Demirel, Türkiye’ye yönelik servet göçüne dair şu açıklamayı yaptı: 'Vatandaşlık programlarına' artan i̇lgiBurak Demirel, Türkiye vatandaşlık programının da ilgi gördüğünü belirterek, 40’tan fazla ülke için vatandaşlık ve oturum programları sunduklarını söyledi. Malta, Karayip ülkeleri, Avusturya, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerdeki yatırım temelli programlara talebin arttığını ifade eden Demirel, yatırımcıların çeşitlendirme amacıyla birden fazla ülkeye yatırım yaptığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/maasi-40-milyon-lira-calisacak-eleman-bulunamiyor-1088316162.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, zengin, göç, servet, servet vergisi, pasaport, henley pasaport endeksi açıklandı