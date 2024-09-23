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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/dunya-rekoru-kirildi-turkiyeye-goc-eden-zengin-sayisi-artti-1088318927.html
Dünya rekoru kırıldı: Türkiye'ye göç eden zengin sayısı arttı
Dünya rekoru kırıldı: Türkiye'ye göç eden zengin sayısı arttı
Sputnik Türkiye
Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, 2023'te 300 dolar milyonerinin Türkiye’ye yerleştiğini açıkladı. Dünyada salgın ve bölgesel gelişmelerin... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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2022’de 124 bin varlıklı ailenin ülkeler arası göç ettiği bilgisi paylaşıldı.Demirel, Türkiye’ye yönelik servet göçüne dair şu açıklamayı yaptı: 'Vatandaşlık programlarına' artan i̇lgiBurak Demirel, Türkiye vatandaşlık programının da ilgi gördüğünü belirterek, 40’tan fazla ülke için vatandaşlık ve oturum programları sunduklarını söyledi. Malta, Karayip ülkeleri, Avusturya, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerdeki yatırım temelli programlara talebin arttığını ifade eden Demirel, yatırımcıların çeşitlendirme amacıyla birden fazla ülkeye yatırım yaptığını vurguladı.
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türkiye, zengin, göç, servet, servet vergisi, pasaport, henley pasaport endeksi açıklandı
türkiye, zengin, göç, servet, servet vergisi, pasaport, henley pasaport endeksi açıklandı

Dünya rekoru kırıldı: Türkiye'ye göç eden zengin sayısı arttı

10:16 23.09.2024
© AATürkiye - Pasaport
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA
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Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, 2023'te 300 dolar milyonerinin Türkiye’ye yerleştiğini açıkladı. Dünyada salgın ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına olan ilgi artarken, Demirel, servet göçünde dünya rekoru kırıldığını belirtti.
2022’de 124 bin varlıklı ailenin ülkeler arası göç ettiği bilgisi paylaşıldı.
Demirel, Türkiye’ye yönelik servet göçüne dair şu açıklamayı yaptı:
"Geçen yıl başka ülkelerden Türkiye’ye gelen dolar milyonerlerinin sayısı 300, Türkiye’den göç edenlerin sayısı ise 100 civarındaydı. Gelen milyoner sayısı açısından pozitif bir fark bulunuyor."

'Vatandaşlık programlarına' artan i̇lgi

Burak Demirel, Türkiye vatandaşlık programının da ilgi gördüğünü belirterek, 40’tan fazla ülke için vatandaşlık ve oturum programları sunduklarını söyledi. Malta, Karayip ülkeleri, Avusturya, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerdeki yatırım temelli programlara talebin arttığını ifade eden Demirel, yatırımcıların çeşitlendirme amacıyla birden fazla ülkeye yatırım yaptığını vurguladı.
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