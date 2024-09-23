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Dışişleri'nden İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili açıklama
Dışişleri'nden İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı "İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" açıklamasında bulundu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T20:57+0300
2024-09-23T20:57+0300
2024-09-23T21:17+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
lübnan
israil
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. "İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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dışişleri bakanlığı, lübnan, israil
dışişleri bakanlığı, lübnan, israil
Dışişleri'nden İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili açıklama
20:57 23.09.2024 (güncellendi: 21:17 23.09.2024)
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Dışişleri Bakanlığı "İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
"İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır."