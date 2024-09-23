https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/disisleri-bakani-hakan-fidan-bmde-gelecegin-zirvesi-toplantisinda-konustu-dunya-besten-buyuktur-1088353558.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM'de 'Geleceğin Zirvesi' toplantısında konuştu: 'Dünya beşten büyüktür'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM'de 'Geleceğin Zirvesi' toplantısında konuştu: 'Dünya beşten büyüktür'
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Binası'nda düzenlenen 'Geleceğin Zirvesi' toplantısında konuştu. Bakan Fidan dünyanın beşten büyük olduğunu... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T21:24+0300
2024-09-23T21:24+0300
2024-09-23T21:46+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
bm genel sekreteri
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler binasından katılımcılara seslendi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını BM'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/disislerinden-israilin-lubnana-saldirilariyla-ilgili-aciklama--1088351880.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, bm genel sekreteri
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, bm genel sekreteri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM'de 'Geleceğin Zirvesi' toplantısında konuştu: 'Dünya beşten büyüktür'
21:24 23.09.2024 (güncellendi: 21:46 23.09.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Binası'nda düzenlenen 'Geleceğin Zirvesi' toplantısında konuştu. Bakan Fidan dünyanın beşten büyük olduğunu belirterek her platformda seslerinin yükseltileceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler binasından katılımcılara seslendi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını BM'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor" açıklamasında bulundu.