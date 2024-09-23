https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/disisleri-bakani-hakan-fidan-bmde-gelecegin-zirvesi-toplantisinda-konustu-dunya-besten-buyuktur-1088353558.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM'de 'Geleceğin Zirvesi' toplantısında konuştu: 'Dünya beşten büyüktür'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM'de 'Geleceğin Zirvesi' toplantısında konuştu: 'Dünya beşten büyüktür'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Binası'nda düzenlenen 'Geleceğin Zirvesi' toplantısında konuştu. Bakan Fidan dünyanın beşten büyük olduğunu... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T21:24+0300

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türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

bm genel sekreteri

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler binasından katılımcılara seslendi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Dünya beşten büyüktür. Karar verme mekanizmalarını BM'de daha demokratik hale getirmeliyiz. Her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor. Küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, bm genel sekreteri