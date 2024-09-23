https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cumhurbaskani-erdogan--almanya-basbakani-olaf-scholz-ile-turk-evinde-gorustu-1088355839.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türk Evi'nde görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türk Evi'nde görüştü
Sputnik Türkiye
79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T23:00+0300
2024-09-23T23:00+0300
2024-09-23T23:13+0300
türkiye
türk evi
amerika
recep tayyip erdoğan
görüşme
ikili görüşme
new york
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Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu toplantısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türkevi’nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-new-yorkta-turk-evine-gitti-1088353026.html
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türk evi, amerika, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme, new york
türk evi, amerika, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme, new york
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türk Evi'nde görüştü
23:00 23.09.2024 (güncellendi: 23:13 23.09.2024)
79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türkevi’nde görüştü.
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu toplantısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türkevi’nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.