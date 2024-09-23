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Bu ameliyatı olanlara röntgen filminin yer aldığı yeni kimlik kartı veriliyor
Bu ameliyatı olanlara röntgen filminin yer aldığı yeni kimlik kartı veriliyor
Sputnik Türkiye
Doktorlar, en sık görülen göğüs duvarı deformiteleri arasında yer alan kunduracı (çökük) ve güvercin (çıkık) göğüs hastalıklarından ameliyat olan hastalara... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T10:16+0300
2024-09-23T10:16+0300
yaşam
mr
röntgen filmi
kunduracı göğüs
güvercin göğüs
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Türkiye'de her 300-400 doğumdan birisinde kunduracı (çökük) göğsüne sahip, her bin 500 doğumdan birinde de güvercin (çıkık) göğsüne sahip bebek dünyaya geliyor. Göğüs duvarı çökük veya çıkık olan hastalara uygulanan ameliyatta, göğsün içine takılan çelik bar ile tedavi uygulanıyor.Akciğer ve kalp fonksiyonlarını bozan bu hastalıkların tedavisinde göğsüne çelik bar taktıkları hastalara herhangi bir acil durumda müdahale edilmesi ve göğsünde çelik bar olduğunun bilinmesi için kolye, bileklik ve yeni bir kimlik kartı veriliyor. Verilen bu yeni kimlik kartında hastanın göğsüne takılan çelik aparatın acil durumlarda görülmesi için rontgen filmi yer alıyor.Neden yeni bir kimlik kartı veriliyor?Hastalar göğüslerine takılan metal nedeniyle emar (MR) cihazına giremezken, güvenlik amaçlı X ray cihazlarından geçerken de doktorlarının verdiği kimliği göstererek geçiş yapabiliyorlar. Dev bir mıknatıs görevi yapan emar makineleri, ortamdaki veya hastadaki tüm metalleri kendine doğru çekiyor. Bu sebeple vücudunda metal olan hastalar, emar cihazına giremiyor. Ortalama 3 yıllık bir tedavi sonrasında göğüs kafesinin doğal formunu yakalayan hastalardan çelik bar çıkartılıyor.Göğüs deformasyonu nedir?Kunduracı ve güvencin göğüs hastalıkları, kıkırdak kaburgaların iman tahtası denilen göğüs kemiğine bağlandığı bölgede dışarı doğru aşırı ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve bununla birlikte iman tahtasının arkaya doğru hareket etmesiyle oluşuyor. Güvercin göğüste ise kaburgaların iman tahtasına bağlandığı bölgede kıkırdak dokunun anormal ve aşırı şekilde dışarı doğru gelişmesiyle iman tahtası kemiğinin olması gerektiği yerden daha ileri doğru konumlanmasıyla oluşuyor.
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mr, röntgen filmi, kunduracı göğüs, güvercin göğüs
mr, röntgen filmi, kunduracı göğüs, güvercin göğüs

Bu ameliyatı olanlara röntgen filminin yer aldığı yeni kimlik kartı veriliyor

10:16 23.09.2024
© İHA / ERDİ DEMİR-AW292980Bu ameliyatı olanlara göğüs filminin yer aldığı yeni kimlik kartı veriliyor
Bu ameliyatı olanlara göğüs filminin yer aldığı yeni kimlik kartı veriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© İHA / ERDİ DEMİR-AW292980
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Doktorlar, en sık görülen göğüs duvarı deformiteleri arasında yer alan kunduracı (çökük) ve güvercin (çıkık) göğüs hastalıklarından ameliyat olan hastalara, yeni bir kimlik kartı veriyor. Acil durumlarda kimlik kartındaki röntgen filmi, göğüsteki çelik aparatı gösteriyor.
Türkiye'de her 300-400 doğumdan birisinde kunduracı (çökük) göğsüne sahip, her bin 500 doğumdan birinde de güvercin (çıkık) göğsüne sahip bebek dünyaya geliyor. Göğüs duvarı çökük veya çıkık olan hastalara uygulanan ameliyatta, göğsün içine takılan çelik bar ile tedavi uygulanıyor.
Akciğer ve kalp fonksiyonlarını bozan bu hastalıkların tedavisinde göğsüne çelik bar taktıkları hastalara herhangi bir acil durumda müdahale edilmesi ve göğsünde çelik bar olduğunun bilinmesi için kolye, bileklik ve yeni bir kimlik kartı veriliyor. Verilen bu yeni kimlik kartında hastanın göğsüne takılan çelik aparatın acil durumlarda görülmesi için rontgen filmi yer alıyor.
© İHA / ERDİ DEMİR-AW292980Bu ameliyatı olanlara röntgen filminin yer aldığı yeni kimlik kartı veriliyor
Bu ameliyatı olanlara röntgen filminin yer aldığı yeni kimlik kartı veriliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© İHA / ERDİ DEMİR-AW292980

Neden yeni bir kimlik kartı veriliyor?

Hastalar göğüslerine takılan metal nedeniyle emar (MR) cihazına giremezken, güvenlik amaçlı X ray cihazlarından geçerken de doktorlarının verdiği kimliği göstererek geçiş yapabiliyorlar. Dev bir mıknatıs görevi yapan emar makineleri, ortamdaki veya hastadaki tüm metalleri kendine doğru çekiyor. Bu sebeple vücudunda metal olan hastalar, emar cihazına giremiyor. Ortalama 3 yıllık bir tedavi sonrasında göğüs kafesinin doğal formunu yakalayan hastalardan çelik bar çıkartılıyor.

Göğüs deformasyonu nedir?

Kunduracı ve güvencin göğüs hastalıkları, kıkırdak kaburgaların iman tahtası denilen göğüs kemiğine bağlandığı bölgede dışarı doğru aşırı ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve bununla birlikte iman tahtasının arkaya doğru hareket etmesiyle oluşuyor. Güvercin göğüste ise kaburgaların iman tahtasına bağlandığı bölgede kıkırdak dokunun anormal ve aşırı şekilde dışarı doğru gelişmesiyle iman tahtası kemiğinin olması gerektiği yerden daha ileri doğru konumlanmasıyla oluşuyor.
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