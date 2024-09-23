https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bilirkisi-raporu-tamamlandi-sinan-ates-cinayetinde-kursunlar-tetikci-eray-ozyagcinin-silahindan-1088330203.html

Bilirkişi raporu tamamlandı: 'Sinan Ateş cinayetinde kurşunlar tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı'

Bilirkişi raporu tamamlandı: 'Sinan Ateş cinayetinde kurşunlar tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı'

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada bilirkişi raporu çıktı. Rapora göre Ateş'in ölümüne neden olan... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T13:00+0300

2024-09-23T13:00+0300

2024-09-23T13:00+0300

türkiye

sinan ateş

ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı

cinayet

suikast

tetikçi

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dosyada Ateş'i öldüren kurşunların hangi silahta çıktığına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. 'Tetikçi Özyağcı 35 dakika Ateş'i bekledi'Olay günü öğlen saatlerinde olay yerine gelen Eray Özyağcı'nın yaklaşık olarak 35 dakika ayakta beklediği anlaşıldı. Ateş'in sağında Ahmet Keçik, solunda Selman Bozkurt ile birlikte yürüyerek 1436. Sokak istikametinde yürüdüğü belirtildi. Bu esnada tetikçi Eray Özyağcı'nın hafif ticari aracın önünde saklanarak maktul Ateş'e doğru ateş ettiği ve Ateş'in yüz üstü düştüğü bilgisi yer aldı. Daha sonra Özyağcı'nın, Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı, Keçik'in ise kendisini korumak maksadıyla hafif ticari aracın arkasına saklandığı belirtildi. Saldırının ardından Özyağcı'nın olay yerinden koşarak uzaklaştığı, Ahmet Keçik'in ise tetikçinin arkasından ateş ettiği ifade edildi. Bu esnadaysa Bozkurt'un yerde yatan Ateş'in yanına geldiği anlaşıldı.'Tetikçi Özyağcı dışında kimse Ateş'e ateş etmedi'Raporda, tetikçi Eray Özyağcı dışından hiç kimsenin maktul Sinan Ateş'e ateş etmediği bilgisi yer alırken, Özyağcı'nın Keçik ve Bozkurt'a da ateş ettiği belirtildi. Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin anlaşılamadığı anlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/sinan-atesin-esi-ayse-ates-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086551651.html

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sinan ateş, ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı, cinayet, suikast, tetikçi