https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bilirkisi-raporu-tamamlandi-sinan-ates-cinayetinde-kursunlar-tetikci-eray-ozyagcinin-silahindan-1088330203.html
Bilirkişi raporu tamamlandı: 'Sinan Ateş cinayetinde kurşunlar tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı'
Bilirkişi raporu tamamlandı: 'Sinan Ateş cinayetinde kurşunlar tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı'
Sputnik Türkiye
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada bilirkişi raporu çıktı. Rapora göre Ateş'in ölümüne neden olan... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T13:00+0300
2024-09-23T13:00+0300
2024-09-23T13:00+0300
türkiye
sinan ateş
ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı
cinayet
suikast
tetikçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/04/1065387931_0:24:752:447_1920x0_80_0_0_138c10d52ab8fb9a73c744d90f7bf1e0.jpg
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dosyada Ateş'i öldüren kurşunların hangi silahta çıktığına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. 'Tetikçi Özyağcı 35 dakika Ateş'i bekledi'Olay günü öğlen saatlerinde olay yerine gelen Eray Özyağcı'nın yaklaşık olarak 35 dakika ayakta beklediği anlaşıldı. Ateş'in sağında Ahmet Keçik, solunda Selman Bozkurt ile birlikte yürüyerek 1436. Sokak istikametinde yürüdüğü belirtildi. Bu esnada tetikçi Eray Özyağcı'nın hafif ticari aracın önünde saklanarak maktul Ateş'e doğru ateş ettiği ve Ateş'in yüz üstü düştüğü bilgisi yer aldı. Daha sonra Özyağcı'nın, Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı, Keçik'in ise kendisini korumak maksadıyla hafif ticari aracın arkasına saklandığı belirtildi. Saldırının ardından Özyağcı'nın olay yerinden koşarak uzaklaştığı, Ahmet Keçik'in ise tetikçinin arkasından ateş ettiği ifade edildi. Bu esnadaysa Bozkurt'un yerde yatan Ateş'in yanına geldiği anlaşıldı.'Tetikçi Özyağcı dışında kimse Ateş'e ateş etmedi'Raporda, tetikçi Eray Özyağcı dışından hiç kimsenin maktul Sinan Ateş'e ateş etmediği bilgisi yer alırken, Özyağcı'nın Keçik ve Bozkurt'a da ateş ettiği belirtildi. Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin anlaşılamadığı anlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/sinan-atesin-esi-ayse-ates-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086551651.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/04/1065387931_62:0:691:472_1920x0_80_0_0_798c58ab9154c9080aa9004f0e4c34b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sinan ateş, ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı, cinayet, suikast, tetikçi
sinan ateş, ülkü ocakları eğitim ve kültür vakfı, cinayet, suikast, tetikçi
Bilirkişi raporu tamamlandı: 'Sinan Ateş cinayetinde kurşunlar tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı'
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada bilirkişi raporu çıktı. Rapora göre Ateş'in ölümüne neden olan kurşunların tamamı tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından ateşlenmiş.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dosyada Ateş'i öldüren kurşunların hangi silahta çıktığına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Hazırlanan rapora göre Ateş'e isabet eden kurşunların tamamı tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı. Otopsi raporunda da Ateş'in arkasına isabet eden bir kurşuna rastlanmamıştı. Eray Özyağcı ve Doğukan Çep duruşmadaki savunmalarında başka birinin de ateş ettiğini belirterek Ateş'i öldüren kurşunun Özyağcı'nın silahından çıkmadığını iddia etmişti.
'Tetikçi Özyağcı 35 dakika Ateş'i bekledi'
Olay günü öğlen saatlerinde olay yerine gelen Eray Özyağcı'nın yaklaşık olarak 35 dakika ayakta beklediği anlaşıldı. Ateş'in sağında Ahmet Keçik, solunda Selman Bozkurt ile birlikte yürüyerek 1436. Sokak istikametinde yürüdüğü belirtildi. Bu esnada tetikçi Eray Özyağcı'nın hafif ticari aracın önünde saklanarak maktul Ateş'e doğru ateş ettiği ve Ateş'in yüz üstü düştüğü bilgisi yer aldı.
Daha sonra Özyağcı'nın, Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı, Keçik'in ise kendisini korumak maksadıyla hafif ticari aracın arkasına saklandığı belirtildi. Saldırının ardından Özyağcı'nın olay yerinden koşarak uzaklaştığı, Ahmet Keçik'in ise tetikçinin arkasından ateş ettiği ifade edildi. Bu esnadaysa Bozkurt'un yerde yatan Ateş'in yanına geldiği anlaşıldı.
'Tetikçi Özyağcı dışında kimse Ateş'e ateş etmedi'
Raporda, tetikçi Eray Özyağcı dışından hiç kimsenin maktul Sinan Ateş'e ateş etmediği bilgisi yer alırken, Özyağcı'nın Keçik ve Bozkurt'a da ateş ettiği belirtildi. Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin anlaşılamadığı anlatıldı.