https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/sinan-atesin-esi-ayse-ates-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086551651.html
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı. MHP genel başkan... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T17:12+0300
2024-08-06T17:12+0300
2024-08-06T17:13+0300
türkiye
ayşe ateş
sinan ateş
izzet ulvi yönter
semih yalçın
mhp
ülkü ocakları
mahkeme
cinayet
hakaret
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.Başsavcı dava tutanaklarını istediBaşsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.Ayşe Ateş sosyal medya üzerinden açıklama yaptıSosyal medya hesabı X üzerinden Ayşe Ateş paylaşımında şunları kaydetti:"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle... 'İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur.' — George Bernard Shaw."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ayse-ates-esinin-ulku-ocaklari-genel-baskani-oldugu-donemde-dovdurdugu-gazetecilerden-ozur-diledi-1085864097.html
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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı
17:12 06.08.2024 (güncellendi: 17:13 06.08.2024)
Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı. MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’a hakaret ettiği iddia edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcı dava tutanaklarını istedi
Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.
Ayşe Ateş sosyal medya üzerinden açıklama yaptı
Sosyal medya hesabı X üzerinden Ayşe Ateş paylaşımında şunları kaydetti:
"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle... 'İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur.' — George Bernard Shaw."