https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/sinan-atesin-esi-ayse-ates-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1086551651.html

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma açıldı. MHP genel başkan... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T17:12+0300

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türkiye

ayşe ateş

sinan ateş

izzet ulvi yönter

semih yalçın

mhp

ülkü ocakları

mahkeme

cinayet

hakaret

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.Başsavcı dava tutanaklarını istediBaşsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.Ayşe Ateş sosyal medya üzerinden açıklama yaptıSosyal medya hesabı X üzerinden Ayşe Ateş paylaşımında şunları kaydetti:"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle... 'İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur.' — George Bernard Shaw."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ayse-ates-esinin-ulku-ocaklari-genel-baskani-oldugu-donemde-dovdurdugu-gazetecilerden-ozur-diledi-1085864097.html

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