https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/besiktas-ile-eyupspor-maci-sonrasi-arda-turana-derbi-sorusu-birakmiyorsun-bu-gazeteciligi-1088319669.html

Beşiktaş ile Eyüpspor maçı sonrası Arda Turan'a derbi sorusu: 'Bırakmıyorsun bu gazeteciliği'

Beşiktaş ile Eyüpspor maçı sonrası Arda Turan'a derbi sorusu: 'Bırakmıyorsun bu gazeteciliği'

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan derbi sorusuna sinirlendi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T09:50+0300

2024-09-23T09:50+0300

2024-09-23T09:50+0300

spor

arda turan

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

eyüpspor

beşiktaş

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0e/1069674263_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5104d84ede7cad2e44aed66720f47fde.jpg

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Eyüpspor maçı 2-1 skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası sorulan bir soru karşısında gerildi.Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması sonrası maç değerlendirmesi için yapılan röportaj alanında kendisine sorulan derbi sorularına tepki gösterdi. Gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş-Eyüpspor maçıArda Turanlı Eyüpspor bu sonuçla birlikte 6. lig maçında ilk yenilgisini yaşadı. Eyüpspor, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan topladı.Öte yandan Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı. Arda Turan, toplamda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/fenerbahceden-derbi-aciklamasi-ali-koc-soyunma-odasina-indi-mi-1088307554.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş eyüpspor maçı, beşiktaş - eyüpspor maç kadrosu, bjk eyüpspor, besiktas eyupspor, beşiktaş eyüpspor, tayfur bingöl, beşiktaş, bjk eyupspor, beşiktaş eyüpspor maç özeti, bjk, beşiktaş - eyüpspor önemli dakikalar, beşiktaş – eyüpspor, beşiktaş j.k., beşiktaş canlı, arda turan, arda turan derbi