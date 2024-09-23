https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/besiktas-ile-eyupspor-maci-sonrasi-arda-turana-derbi-sorusu-birakmiyorsun-bu-gazeteciligi-1088319669.html
Beşiktaş ile Eyüpspor maçı sonrası Arda Turan'a derbi sorusu: 'Bırakmıyorsun bu gazeteciliği'
Beşiktaş ile Eyüpspor maçı sonrası Arda Turan'a derbi sorusu: 'Bırakmıyorsun bu gazeteciliği'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan derbi sorusuna sinirlendi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T09:50+0300
2024-09-23T09:50+0300
2024-09-23T09:50+0300
spor
arda turan
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
eyüpspor
beşiktaş
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Eyüpspor maçı 2-1 skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası sorulan bir soru karşısında gerildi.Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması sonrası maç değerlendirmesi için yapılan röportaj alanında kendisine sorulan derbi sorularına tepki gösterdi. Gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş-Eyüpspor maçıArda Turanlı Eyüpspor bu sonuçla birlikte 6. lig maçında ilk yenilgisini yaşadı. Eyüpspor, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan topladı.Öte yandan Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı. Arda Turan, toplamda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/fenerbahceden-derbi-aciklamasi-ali-koc-soyunma-odasina-indi-mi-1088307554.html
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Beşiktaş ile Eyüpspor maçı sonrası Arda Turan'a derbi sorusu: 'Bırakmıyorsun bu gazeteciliği'
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan derbi sorusuna sinirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Eyüpspor maçı 2-1 skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası sorulan bir soru karşısında gerildi.
Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması sonrası maç değerlendirmesi için yapılan röportaj alanında kendisine sorulan derbi sorularına tepki gösterdi. Gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı:
"Bırakmıyorsun bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor"
Arda Turanlı Eyüpspor bu sonuçla birlikte 6. lig maçında ilk yenilgisini yaşadı. Eyüpspor, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan topladı.
Öte yandan Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı. Arda Turan, toplamda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.