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Beşiktaş ile Eyüpspor maçı sonrası Arda Turan'a derbi sorusu: 'Bırakmıyorsun bu gazeteciliği'
Beşiktaş ile Eyüpspor maçı sonrası Arda Turan'a derbi sorusu: 'Bırakmıyorsun bu gazeteciliği'
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan derbi sorusuna sinirlendi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Eyüpspor maçı 2-1 skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası sorulan bir soru karşısında gerildi.Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması sonrası maç değerlendirmesi için yapılan röportaj alanında kendisine sorulan derbi sorularına tepki gösterdi. Gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş-Eyüpspor maçıArda Turanlı Eyüpspor bu sonuçla birlikte 6. lig maçında ilk yenilgisini yaşadı. Eyüpspor, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan topladı.Öte yandan Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı. Arda Turan, toplamda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/fenerbahceden-derbi-aciklamasi-ali-koc-soyunma-odasina-indi-mi-1088307554.html
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beşiktaş eyüpspor maçı, beşiktaş - eyüpspor maç kadrosu, bjk eyüpspor, besiktas eyupspor, beşiktaş eyüpspor, tayfur bingöl, beşiktaş, bjk eyupspor, beşiktaş eyüpspor maç özeti, bjk, beşiktaş - eyüpspor önemli dakikalar, beşiktaş – eyüpspor, beşiktaş j.k., beşiktaş canlı, arda turan, arda turan derbi

Beşiktaş ile Eyüpspor maçı sonrası Arda Turan'a derbi sorusu: 'Bırakmıyorsun bu gazeteciliği'

09:50 23.09.2024
© AAArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA
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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan derbi sorusuna sinirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Eyüpspor maçı 2-1 skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, maç sonrası sorulan bir soru karşısında gerildi.
Beşiktaş - Eyüpspor karşılaşması sonrası maç değerlendirmesi için yapılan röportaj alanında kendisine sorulan derbi sorularına tepki gösterdi. Gazeteci ile yaşadığı diyalog sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Bırakmıyorsun bu gazeteciliği. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bak Beşiktaş-Eyüpspor maçı var. Bana 9 kere derbi diye sordunuz, sonra sinirlenince Arda sinirlendi oluyor"

Beşiktaş-Eyüpspor maçı

Arda Turanlı Eyüpspor bu sonuçla birlikte 6. lig maçında ilk yenilgisini yaşadı. Eyüpspor, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan topladı.
Öte yandan Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı. Arda Turan, toplamda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
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