https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/fenerbahceden-derbi-aciklamasi-ali-koc-soyunma-odasina-indi-mi-1088307554.html
Fenerbahçe'den derbi açıklaması: Ali Koç soyunma odasına indi mi?
Fenerbahçe'den derbi açıklaması: Ali Koç soyunma odasına indi mi?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve burada gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T17:36+0300
2024-09-22T17:36+0300
2024-09-22T17:36+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088307661_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc61b56478e49a13398776c18a777049.jpg
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası iddialara açıklama geldi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve burada gerginlik yaşandığı iddia edilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/16/1088307661_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0f21e9592cb716f71214a980b9c406d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, ali koç, galatasaray
fenerbahçe, ali koç, galatasaray
Fenerbahçe'den derbi açıklaması: Ali Koç soyunma odasına indi mi?
Fenerbahçe, derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve burada gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı.
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası iddialara açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç’un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."
Derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve burada gerginlik yaşandığı iddia edilmişti.