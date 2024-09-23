https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bakan-tunc-uzun-aylar-atilan-durusmalara-son-vermek-istiyoruz-vatandaslarimiz-bir-an-once-hakkina-1088350633.html
Bakan Tunç: Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz, vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun
Bakan Tunç: Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz, vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, yargıya güvenin en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyleyerek “Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T20:14+0300
2024-09-23T20:14+0300
2024-09-23T20:14+0300
yılmaz tunç
türkiye
adliye
hakim
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Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan adliyenin yetersiz kalması nedeniyle ilçeye yeni yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temeli atıldı. Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun. Bu anlamda yargı teşkilatı olarak hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla ve yargı personeliyle birlikte gece gündüz çalışacağız, vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.Adaletin daha hızlı bir şekilde tesis edilmesi için mahkeme sayılarını sürekli olarak artırdıklarını anlatan Tunç sözlerine şöyle devam etti:Bakan Tunç, yargı mensuplarının nitelik ve niceliğini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısını 24 bin 798'e çıkardıklarını söyleyen Tunç şöyle konuştu:'Antalya Havalimanı'nda görüntülü duruşma yoluyla ifade alınmaya başlandı'Adliye binalarında en son teknolojilere uyumlu olarak tasarlanan UYAP, e-duruşma ve SEGBİS gibi dijital sistemlerin daha etkin kullanılmaya başlandığını hatırlatan Bakan Tunç, dijital sistemlerle yargı süreçlerinin daha verimli, daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemesini sağladıklarını dile getirdi. Tunç sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polis-memuru-seyda-yilmazi-olduren-yunus-emre-gecti-tutuklandi-1088349335.html
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yılmaz tunç, adliye, hakim, savcı
yılmaz tunç, adliye, hakim, savcı
Bakan Tunç: Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz, vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun
Adalet Bakanı Tunç, yargıya güvenin en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyleyerek “Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun" açıklamasını yaptı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan adliyenin yetersiz kalması nedeniyle ilçeye yeni yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temeli atıldı.
Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun. Bu anlamda yargı teşkilatı olarak hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla ve yargı personeliyle birlikte gece gündüz çalışacağız, vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.
Adaletin daha hızlı bir şekilde tesis edilmesi için mahkeme sayılarını sürekli olarak artırdıklarını anlatan Tunç sözlerine şöyle devam etti:
“2002'de idari yargıda 146 olan mahkeme sayısını 224'e çıkardık. Son bir yılda 2 bin 812 ilk derece mahkemesi kurduk. Geçen haftalarda açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekirdağ ve Denizli ile bölge adliye mahkemelerini 17 bölgede, bölge idare mahkemelerini 9 bölgede faaliyete geçirdik. İstinaf mahkemelerimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşlarımızın hukuki güvencesini arttırdık. Böylece yaşanan uyuşmazlıkların daha etkin ve hızlı bir yargılama ile çözüme kavuşmasını sağladık. İstinaf mahkemelerimizin iş yükünü göz önüne alarak daire ve üye sayılarını artırarak yapılarını güçlendirmeye devam edeceğiz.
Bakan Tunç, yargı mensuplarının nitelik ve niceliğini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısını 24 bin 798'e çıkardıklarını söyleyen Tunç şöyle konuştu:
“Yeni adliye binalarımızın kullanımı ve mevzuatın doğru uygulanması elbette ki uygulayıcılarımızın elindedir. Bu sebeple yargı mensuplarımızın nitelik ve niceliğini artırmanın gayreti içerisindeyiz. 2002 yılında ülke genelinde, 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayımızı 24 bin 798'e çıkardık. Son 1 yılda Türkiye geneli ilave 2 bin 294 hakim-savcı ataması yaptık. Hukuk fakültelerimizdeki eğitim kalitesini artırmak için de öncelikle Hukuk Fakültesine girişte başarı sıralamasını 190 binden 125 bine yükselttik. Hukuk eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik bir diğer reformumuz, ilkini bu ayın 29'unda gerçekleştireceğimiz hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. Bu sınavla avukat, hâkim, savcı ve noter olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artmasını amaçlıyoruz.”
'Antalya Havalimanı'nda görüntülü duruşma yoluyla ifade alınmaya başlandı'
Adliye binalarında en son teknolojilere uyumlu olarak tasarlanan UYAP, e-duruşma ve SEGBİS gibi dijital sistemlerin daha etkin kullanılmaya başlandığını hatırlatan Bakan Tunç, dijital sistemlerle yargı süreçlerinin daha verimli, daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemesini sağladıklarını dile getirdi. Tunç sözlerine şöyle devam etti:
“Şimdi bunu daha da geliştirmenin gayreti içerisindeyiz, yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılabileceği alanlar oldukça fazla, buna yönelik çalışmalarımız var. İstanbul Havalimanı'nda bir mahkeme kurulmasını sağladık ve vatandaşlarımızdan orada adliyeye gitmeden hızlı bir şekilde ifade alınabilmesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve uçağa yetişebilmesi için sistemleri kurduk. İkinci bir sistemimizi Antalya Havalimanı'nda kurduk, görüntülü duruşma, SEGBİS yoluyla ifade alınabilir hale geldi.”