https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bakan-tunc-uzun-aylar-atilan-durusmalara-son-vermek-istiyoruz-vatandaslarimiz-bir-an-once-hakkina-1088350633.html

Bakan Tunç: Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz, vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun

Bakan Tunç: Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz, vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, yargıya güvenin en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyleyerek “Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T20:14+0300

2024-09-23T20:14+0300

2024-09-23T20:14+0300

yılmaz tunç

türkiye

adliye

hakim

savcı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan adliyenin yetersiz kalması nedeniyle ilçeye yeni yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temeli atıldı. Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun. Bu anlamda yargı teşkilatı olarak hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla ve yargı personeliyle birlikte gece gündüz çalışacağız, vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.Adaletin daha hızlı bir şekilde tesis edilmesi için mahkeme sayılarını sürekli olarak artırdıklarını anlatan Tunç sözlerine şöyle devam etti:Bakan Tunç, yargı mensuplarının nitelik ve niceliğini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayısını 24 bin 798'e çıkardıklarını söyleyen Tunç şöyle konuştu:'Antalya Havalimanı'nda görüntülü duruşma yoluyla ifade alınmaya başlandı'Adliye binalarında en son teknolojilere uyumlu olarak tasarlanan UYAP, e-duruşma ve SEGBİS gibi dijital sistemlerin daha etkin kullanılmaya başlandığını hatırlatan Bakan Tunç, dijital sistemlerle yargı süreçlerinin daha verimli, daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemesini sağladıklarını dile getirdi. Tunç sözlerine şöyle devam etti:

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yılmaz tunç, adliye, hakim, savcı