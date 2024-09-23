https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bakan-tunc-narin-sorusturmasiyla-ilgili-konustu-tespit-edilen-birtakim-kamera-goruntuleri-tubitaka-1088328279.html

Bakan Tunç, Narin soruşturmasıyla ilgili konuştu: 'Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi'

Bakan Tunç, Narin soruşturmasıyla ilgili konuştu: 'Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sürdüren soruşturmada, birtakım kamera görüntülerinin TÜBİTAK'a gönderildiğini ve bu... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T12:20+0300

2024-09-23T12:20+0300

2024-09-23T12:20+0300

türkiye

narin güran

adalet bakanı

yılmaz tunç

tübitak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, "Milletçe bizi derinden sarstı. Bizi çok yaraladı, üzdü. Canlı bedenine ulaşmak için çok çaba gösterildi. Ama cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.Görüntülerle ilgili çalışmalar yapılıyorKatil ve katiller hesap verecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/narin-guran-davasindaki-itirafci-narin-annesi-ile-amcasinin-cinsel-iliski-yasadigini-gordu-ve-bu-1088270382.html

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narin güran, adalet bakanı, yılmaz tunç, tübitak