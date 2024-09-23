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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bakan-tunc-narin-sorusturmasiyla-ilgili-konustu-tespit-edilen-birtakim-kamera-goruntuleri-tubitaka-1088328279.html
Bakan Tunç, Narin soruşturmasıyla ilgili konuştu: 'Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi'
Bakan Tunç, Narin soruşturmasıyla ilgili konuştu: 'Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sürdüren soruşturmada, birtakım kamera görüntülerinin TÜBİTAK'a gönderildiğini ve bu... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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narin güran
adalet bakanı
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, "Milletçe bizi derinden sarstı. Bizi çok yaraladı, üzdü. Canlı bedenine ulaşmak için çok çaba gösterildi. Ama cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.Görüntülerle ilgili çalışmalar yapılıyorKatil ve katiller hesap verecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/narin-guran-davasindaki-itirafci-narin-annesi-ile-amcasinin-cinsel-iliski-yasadigini-gordu-ve-bu-1088270382.html
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narin güran, adalet bakanı, yılmaz tunç, tübitak
narin güran, adalet bakanı, yılmaz tunç, tübitak

Bakan Tunç, Narin soruşturmasıyla ilgili konuştu: 'Tespit edilen birtakım kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi'

12:20 23.09.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sürdüren soruşturmada, birtakım kamera görüntülerinin TÜBİTAK'a gönderildiğini ve bu görüntülerle ilgili çalışmaların başladığını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması hakkında yaptığı açıklamada, "Milletçe bizi derinden sarstı. Bizi çok yaraladı, üzdü. Canlı bedenine ulaşmak için çok çaba gösterildi. Ama cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Tunç şunları söyledi:

"Soruşturmalar etkin şekilde devam etti. Kolluk görevlilerimizin gece gündüz çalışması söz konusu. Ülke, millet olarak Narin'in katillerinin tespiti ve en ağır cezaya çarptırılması konusunda beklenti var. Bu karşılanacaktır. Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Deliller, veriler, ifadeler, ifadelerde çelişkiler var."

Görüntülerle ilgili çalışmalar yapılıyor

"Sorgu aşamasında 12 tutuklu var, 3 adli kontrol var. 27'si şüpheli olmak üzere 268'nin kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Kriminal incelemeler var. HTS kayıtları var, geriye dönük kayıtlar inceleniyor. Baz çakışmaları tespit ediliyor. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. TÜBİTAK'a gönderildi. Ses ve görüntü anlamında elde edilen görüntülerle ilgili çalışma yapılıyor.

Katil ve katiller hesap verecek

Soruşturma gizli. Gizlilik kapsamında kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu. İfadelerden yola çıkılarak yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Farklı yorumlara neden olacak yorumlardan kaçınmak gerekiyor. Narin kızımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek. Yargılama neticesinde katil veya katilleri hesap verecek. Sonuna kadar takipçisi olacağız.
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