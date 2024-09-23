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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bakan-memisoglu-yurt-disina-giden-hekimler-hakkinda-konustu-abarti-bir-sayi-yok-1088345015.html
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekimler hakkında konuştu: 'Abartı bir sayı yok'
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekimler hakkında konuştu: 'Abartı bir sayı yok'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yurt dışına giden hekim sayısında abartılı rakamlar olmadığını vurgulayarak, "Negatif bir algı var, herkes dışarı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T17:00+0300
2024-09-23T17:00+0300
türkiye
hekim
doktor
kemal memişoğlu
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı açılış programına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr İbrahim Hakkı Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Alış yanı sıra çok sayıda akademisyenin ve öğrencinin katıldığı programda Bakan Memişoğlu Tıp Fakültesi'nin ‘Cerrahi ve Etik' konulu açılış dersini verdi. Bakan Memişoğlu dersin yanı sıra katılımcıların sorularını da yanıtladı. Bakan Memişoğlu Türkiye'nin sağlık sisteminde geldiği noktadan sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmesi konusuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.'Bir kişi 11,7 kez sağlık hizmeti alıyor, bu fazla'Geçmişten bugüne Türkiye'nin sağlık alanında önemli mesafe kat ettiğini aktaran, “Türkiye sağlıkta gerçekten hizmet anlamında çok iyi yerlerde, bugün baktığınız zaman hem ulaşılabilirlik hem bilgi, alt yapı anlamında Türkiye gerçekten dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden bir tanesi. Çok iyi yerlerdeyiz ama bu yetmez. Bu saatten sonra Türkiye sadece hizmeti üreten bir ülke olmaktan çok bilgisini üreten, tıbbın ve sağlığın teknolojisini üreten ülke olmak zorunda. Dünyada sağlık liderliğinin hedefiyle koşan bir ülkeye ihtiyacımız var. Bilgiyi üretmez sadece hizmette kalırsanız yerimizde sayıyoruz demektir. Bugün maalesef dünyada etik değerleri oluşturmayıp binlerce insana kıyabilen bazı medeniyet türleri de var. Bizler kıyım medeniyetinden çok; barış, dostluk, iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. Sağlık kültürünü artırmazsak maalesef bazı sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz ama bunun üzerinden hep beraber geleceğiz. Bugün yılda bir kişi 11,7 kez sağlık hizmeti alıyor, bu fazla. Toplam yaklaşık 999 milyon kez insanlara sağlık hizmeti olarak dokunmuş durumdayız. Avrupa ortalaması 6, fazlaca ulaşılabiliriz. Topluma bunu anlatmamız lazım; biz değerliyiz, sizin için varız. 45 bin kişinin, dünyanın gözü önünde binlerce insanın canına kıyan birileri varken sizler bir insanın canını kurtarmak için gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Biz iyi tarafız, saygı görmek istiyoruz” dedi.'Çok abartı bir sayı yok, patolojik sayıya ulaştığı zaman devlet önlem alır'Doktorların yurt dışına gitmesi konusunda bir soruya yanıt veren Bakan Memişoğlu, “Hekimlerin yurt dışına gidişi konusu çok spekülatif bir konu. Herkes bir şey söylüyor ama sayılara baktığın zaman öyle çok da abartı bir sayı yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Negatif bir algı var, hekim sistemin dışına çıkmaya çalışıyor, dünyada da böyle özellikle Covid'den sonra. Çok büyük yoğunluktan sonra sağlık çalışanı haklı olarak biraz depresyona giriyor. Düşünün ki Covid'de herkes evinde birbiriyle temas kurmazken biz sağlıkçılar, salgında ölümle mücadele eden bir gruptuk. Bunu herkes dışarı gidiyor gibi bir algıya dönüştürmemek lazım. Bu ülkede negatiflik hemen yayılıyor maalesef. Belki negatifliği çok yaymak işimize geliyor, bilmiyorum. Yurt dışına giden hekim çok fazla yok. Tabi ki yurt dışına gidecekler ama bu patolojik sayıya ulaştığı zaman devlet önlem alır, biz de alırız. Hekim ile hasta arasındaki ilişkide yeniden bir yapılanmaya gitmemiz lazım çünkü hekim özel muayenehanesine kaçmaya başladı, sistemlerde bu sorun demektir. Bunu düzelteceğiz, hekimin kendisini değerli hissetmesi lazım. Türkiye bugün hekim, insan gücü kalitesi, sayısal değerler anlamında da eskisine göre çok iyi yerlerde. Negatif algıları lütfen oluşturmayalım, ümitliyim, bu gençler bizden çok daha iyi olacak. Dış etkilere çok fazla maruz kalındığını, tehlikenin de olduğunu bilmenizi de isterim. Onun için bu konuda bu alanı boş bırakmamız gerekiyor. Yurt dışına giden hekimlerim de bizim hekimlerimiz, bir kısmı geliyor Türkiye'ye bir katkıda bulunuyor. Esasında bir zenginlik kaynağı olarak düşünürsek çok avantajlı olur. Ama üzüntüyle, darılmayla gönderiyorsak orada sıkıntımız var, onu düzelteceğiz. En büyük hedefimiz; yeni çalışmaları, yeni bir şey söyleyecek arkadaşlara destek vermek” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/saglik-bakani-memisoglu-turkiye-organ-naklini-dunyada-en-iyi-yapan-5-ulkeden-biri-1088310406.html
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hekim, doktor, kemal memişoğlu
hekim, doktor, kemal memişoğlu

Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekimler hakkında konuştu: 'Abartı bir sayı yok'

17:00 23.09.2024
© AA / Metin AktaşSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA / Metin Aktaş
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yurt dışına giden hekim sayısında abartılı rakamlar olmadığını vurgulayarak, "Negatif bir algı var, herkes dışarı gidiyor gibi bir algıya dönüştürmemek lazım. Patolojik sayıya ulaştığı zaman devlet önlem alır" dedi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı açılış programına katıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr İbrahim Hakkı Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Alış yanı sıra çok sayıda akademisyenin ve öğrencinin katıldığı programda Bakan Memişoğlu Tıp Fakültesi'nin ‘Cerrahi ve Etik' konulu açılış dersini verdi. Bakan Memişoğlu dersin yanı sıra katılımcıların sorularını da yanıtladı. Bakan Memişoğlu Türkiye'nin sağlık sisteminde geldiği noktadan sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmesi konusuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

'Bir kişi 11,7 kez sağlık hizmeti alıyor, bu fazla'

Geçmişten bugüne Türkiye'nin sağlık alanında önemli mesafe kat ettiğini aktaran, “Türkiye sağlıkta gerçekten hizmet anlamında çok iyi yerlerde, bugün baktığınız zaman hem ulaşılabilirlik hem bilgi, alt yapı anlamında Türkiye gerçekten dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden bir tanesi. Çok iyi yerlerdeyiz ama bu yetmez. Bu saatten sonra Türkiye sadece hizmeti üreten bir ülke olmaktan çok bilgisini üreten, tıbbın ve sağlığın teknolojisini üreten ülke olmak zorunda. Dünyada sağlık liderliğinin hedefiyle koşan bir ülkeye ihtiyacımız var. Bilgiyi üretmez sadece hizmette kalırsanız yerimizde sayıyoruz demektir. Bugün maalesef dünyada etik değerleri oluşturmayıp binlerce insana kıyabilen bazı medeniyet türleri de var. Bizler kıyım medeniyetinden çok; barış, dostluk, iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. Sağlık kültürünü artırmazsak maalesef bazı sorunlarla karşı karşıya bulunuyoruz ama bunun üzerinden hep beraber geleceğiz. Bugün yılda bir kişi 11,7 kez sağlık hizmeti alıyor, bu fazla. Toplam yaklaşık 999 milyon kez insanlara sağlık hizmeti olarak dokunmuş durumdayız. Avrupa ortalaması 6, fazlaca ulaşılabiliriz. Topluma bunu anlatmamız lazım; biz değerliyiz, sizin için varız. 45 bin kişinin, dünyanın gözü önünde binlerce insanın canına kıyan birileri varken sizler bir insanın canını kurtarmak için gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz. Biz iyi tarafız, saygı görmek istiyoruz” dedi.

'Çok abartı bir sayı yok, patolojik sayıya ulaştığı zaman devlet önlem alır'

Doktorların yurt dışına gitmesi konusunda bir soruya yanıt veren Bakan Memişoğlu, “Hekimlerin yurt dışına gidişi konusu çok spekülatif bir konu. Herkes bir şey söylüyor ama sayılara baktığın zaman öyle çok da abartı bir sayı yok. Bunu bilmenizi istiyorum. Negatif bir algı var, hekim sistemin dışına çıkmaya çalışıyor, dünyada da böyle özellikle Covid'den sonra. Çok büyük yoğunluktan sonra sağlık çalışanı haklı olarak biraz depresyona giriyor. Düşünün ki Covid'de herkes evinde birbiriyle temas kurmazken biz sağlıkçılar, salgında ölümle mücadele eden bir gruptuk. Bunu herkes dışarı gidiyor gibi bir algıya dönüştürmemek lazım. Bu ülkede negatiflik hemen yayılıyor maalesef. Belki negatifliği çok yaymak işimize geliyor, bilmiyorum. Yurt dışına giden hekim çok fazla yok. Tabi ki yurt dışına gidecekler ama bu patolojik sayıya ulaştığı zaman devlet önlem alır, biz de alırız. Hekim ile hasta arasındaki ilişkide yeniden bir yapılanmaya gitmemiz lazım çünkü hekim özel muayenehanesine kaçmaya başladı, sistemlerde bu sorun demektir. Bunu düzelteceğiz, hekimin kendisini değerli hissetmesi lazım. Türkiye bugün hekim, insan gücü kalitesi, sayısal değerler anlamında da eskisine göre çok iyi yerlerde. Negatif algıları lütfen oluşturmayalım, ümitliyim, bu gençler bizden çok daha iyi olacak. Dış etkilere çok fazla maruz kalındığını, tehlikenin de olduğunu bilmenizi de isterim. Onun için bu konuda bu alanı boş bırakmamız gerekiyor. Yurt dışına giden hekimlerim de bizim hekimlerimiz, bir kısmı geliyor Türkiye'ye bir katkıda bulunuyor. Esasında bir zenginlik kaynağı olarak düşünürsek çok avantajlı olur. Ama üzüntüyle, darılmayla gönderiyorsak orada sıkıntımız var, onu düzelteceğiz. En büyük hedefimiz; yeni çalışmaları, yeni bir şey söyleyecek arkadaşlara destek vermek” şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
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